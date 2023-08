Imam 27, razvedena sam i pitam se danas - kako se osjećati intimno sa savršenim strancem?

Upoznavajući nove ljude neki će lakše preživjeti propali brak i vratiti izgubljeno povjerenje u ljubav. Nova iskustva će im donijeti i novi pogled na neke stvari, kao i novi način razmišljanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako prebroditi prekid

O tome je pisala Andrea Revivo, autorica InStylea, objašnjavajući kako izgledaju izlasci kad spomene da je razvedena.

- Sladak, pažljiv muškarac sjedio je za stolom nasuprot meni i smiješio se promatrajući sobu. Lagano zezanje na spoju brzo je utihnulo. Kako bih razbila tišinu, odlučila sam riješiti se neizvjesnosti i u jednom dahu sam izrekla: "Vjerojatno bih ti trebala spomenuti da sam već bila u braku." Pripremila sam se na reakciju, čekajući neku varijantu iznenađenja, zbunjenosti i sažaljenja koje bih prepoznala. "Vau", rekao je. “Ali ne čini se da s tobom nešto nije u redu.” Nakon toga nije bilo trećeg izlaska- piše Revivo.

Kaže kako ljudi smataju da su dvadesete za istraživanje onoga što voliš, što želiš u životu i s kim želiš provesti taj život, no ona se očito nije vodila tim načelom.

Foto: Dreamstime

- Do 22. godine bila sam udana za svog dečka s fakulteta i s njim sam gradila dom u New Yorku. Dok su se moji prijatelji zabavljali sa zgodnim strancima po kafićima, ja sam otvarala zajednički bankovni račun. Dok su oni pokušavali pronaći smisao u još nespremljenim telefonskim brojevima potencijalnih partnera, ja sam raspravljala o tome kada bismo moj suprug i ja htjeli imati djecu. Izlasci su bili paralelna stvarnost za koju sam znala samo kao promatrač, gledajući predstavu sa svog udobnog bračnog kauča. Promatrala sam kako su se pojavile aplikacije za spojeve, a potom sam doživjela surovu stvarnost tih aplikacija. Sve što sam znala o spojevima potjecalo je iz romantičnih, a češće užasnih i histeričnih priča mojih prijatelja - objašnjava Revivo.

No njezin brak nije potrajao i razvela se kad je imala 27 godina. Tada se prvi put suočila sa izlascima koje su joj prijatelji opisali kao odlazak na razgovor za posao, ali za poziciju za koju niste sigurni želite je li uopće. Bilo je uzbudljivo, frustrirajuće i nervozno.

Foto: Dreamstime_

- Postojao je veći, egzistencijalni problem kod izlazaka. Kako sam se mogla otvoriti nekome nakon što sam već jedanput obećala "dok nas smrt ne rastavi" i vidjela kako to obećanje gori u plamenu? Kako bih se mogla osjećati intimno sa savršenim strancem nakon što sam cijeli svoj odrasli život živjela s drugim muškarcem? Kako bih mogla znati što uopće tražim od partnera nakon što se prije pokazalo da nisam bio u pravu? - suočila se Revivo s brojnim pitanjima.

Usto, pojavio se i niz praktičnih nedoumica poput onoga je li spremna na to da je partner pokupi kod kuće prilikom izlaska ili da je dočeka u baru. Pitala se treba li se ponuditi da plati račun dok nespretno petlja po torbici ili kako se uopće ponašati na prvom spoju.

Foto: Dreamstime_

- Sjećam se da sam bila zatečena kada me partner pitao koja mi je omiljena boja. Je li mislio na moju omiljenu boju laka za nokte, moju omiljenu boju zida ili odjeće? Taj spoj je brzo završio. Još jedno zbunjujuće pitanje bilo je hoću li i kada spomenuti svoj propali brak. Evo ideje za čavrljanje: "Nema šanse, i ja volim Stranger Things. Usput, evo zabavne činjenice o meni — nedavno sam se razvela." - kaže Revivo objašnjavajući kako se u takvim trenucima osjećala nelagodno kao da gubi tlo pod nogama.

Ipak, nije odustajala od ideje da je negdje čeka prava ljubav te je nastavila s izlascima radije nego da se povuče.

- S vremenom sam se počela osjećati manje nesigurno. Dok sam bila u braku, nikad nisam razmišljala o propitivanju jednostavnih stvari. Naravno, razmotrila sam svoje preferencije u kontekstu braka: Gdje smo htjeli živjeti? Kako smo željeli provoditi zajedničko vrijeme kao par? Koje je bilo naše omiljeno mjesto za nedjeljni doručak? Ipak, prestala sam postavljati pitanja koja me, poput onoga što ja želim raditi, koji su mi omiljeni hobiji i zbog čega se osjećam ispunjenom. Zahvaljujući izlascima, otkrila sam koliko sam malo znala o sebi, ne kao o nečijoj supruzi, već kao o neovisnoj ženi. Ironično, potraga za nekim drugim pomogla mi je da upoznam sebe i usredotočim se na izgradnju života koji me ispunjavao - objašnjava Revivo.

Foto: Dreamstime_

Stoga je shvatila da su je propali izlasci, jednako kao i propali brak, obogatili kao ženu i odjedanput je shvatila da bolje razumije sebe. Pitanja kojih se nekad užasavala postala su jednostavna, a ona je na njih znala odgovore.

- Velik dio procesa iscjeljenja došao je kroz upoznavanje drugih ljudi i bolje razumijevanje svemira izvan mojeg. Tako sam na jednom spoju počela razmišljati o meditaciji, na drugom spoju su me oštri komentari natjerali da preispitam svoj pogled na religiju, a tu je i spoj na kojem me čovjek otvoreno pitao što mi treba u životu da budem sretna. Natjerao me da shvatim kako zapravo ne znam odgovor na to pitanje. Bila sam na spojevima koji su me nadahnuli i prosvijetlili novim perspektivama o stvarima za koje nikad ne bih pomislila da ću ih razmotriti ili preispitati, ali i na spojevima koji su potvrdili kakvu vezu definitivno ne tražim - piše Revivo dodajući kako je bilo i onih izlazaka koji su je podsjetili zašto njezin brak nije funkcionirao i zašto se treba zauzeti za stvari u koje vjeruje.

Foto: Dreamstime_

- Najbolji izlasci dali su mi zahvalnost za priliku da sama shvatim tko sam. Ipak, ne mogu reći da sam se uvijek sasvim ugodno kad bih rekla da sam razvedena. Teško je predvidjeti kako će ljudi reagirati i kako će njihove reakcije utjecati na mene. Ali kroz tu nelagodu počela sam vjerovati vlastitoj prosudbi karaktera. To me natjeralo da budem vrlo izbirljiva u pogledu ljudi kojima dajem povjerenje. Otkrila sam da ništa ne potvrđuje procjenu kao neugodan trenutak nakon što otkriješ nešto o sebi. I u tom smislu, izlasci u dobi od 27 godina kao razvedene žene izbacili su me iz zone komfora i omogućili da stvorim mjesto koje volim - kaže Revivo zaključujući kako je odlučila da joj je omiljena boja kestenjasta.