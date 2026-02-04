Evo zašto mnoge namirnice iz supermarketa često nemaju okus kao domaće

Ova praksa ne odnosi se samo na voće (primjer je i perad), ali neki proizvođači dodaju vodu kako bi proizvodi bili teži, a time i skuplji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Provjerili smo cijene 28 artikala u pet zemalja regije! Hrvatska je najskuplja. Evo svih detalja | Video: 24sata/Pixsell/Pexels

Poznati trgovac voćem i povrćem Charlie Hicks izjavio je za The Guardian da ogromni pritisak supermarketa na proizvođače da povećaju prinose i snize cijene tjera uzgajivače da koriste tehnike koje zapravo znače da se proizvodi 'prepumpavaju' vodom, zbog čega, primjerice, jagode mogu imati loš okus.

Berba prije potpune zrelosti

Kako bi voće i povrće izdržalo dug transport, često se bere prije nego što potpuno sazre. Zbog toga se šećeri i arome ne razviju u potpunosti, ali se smanjuje oštećenje tijekom transporta (zamislite prijevoz zrele breskve u odnosu na tvrdu). Prije dolaska u trgovinu proizvodi često umjetno dozrijevaju.

Foto: 123RF

Posebno izvan sezone, voće i povrće često putuje s drugog kraja svijeta. To znači da se biraju manje zreli plodovi ili sorte koje mogu izdržati dug put. Nekada potrošači jednostavno nisu imali pristup takvoj hrani tijekom cijele godine.

Hlađenje je važno za produljenje trajnosti proizvoda, ali može promijeniti hlapljive spojeve koji stvaraju okus. Zbog toga rajčice i jagode mogu imati slabiji okus. Ako ih uberete svježe i izbjegnete hlađenje, razlika u okusu može biti velika.

Jesu li plodovi prije bili ukusniji?

Mnogi ljudi misle da je voće nekada bilo ukusnije. Iako se prehrambeni sustav promijenio, promijenili smo se i mi. Časopis Popular Science navodi da se okusni pupoljci s godinama smanjuju i nestaju, što utječe na percepciju okusa.

Kemikalije su dugo predmet zdravstvenih rasprava, ali istraživanje iz 2023. objavljeno u Journal of Agricultural and Food Chemistry proučavalo je mogu li smanjiti okus voća. Kod jagoda je utvrđeno da kemikalije smanjuju prirodni sadržaj šećera, što ih čini manje ukusnima. Slični rezultati postoje još od 1950-ih.

Uvjeti uzgoja

U vinskoj industriji koristi se francuski pojam 'terroir', koji opisuje kako tlo, reljef i klima utječu na okus grožđa. U industrijskoj proizvodnji, gdje okus nije prioritet, taj se aspekt često zanemaruje u korist većeg prinosa, ljepšeg izgleda i stabilnijih sorti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Brze klimatske promjene također mogu utjecati na okus hrane. Istraživanja su pokazala da je temperatura ključna za kvalitetu jagoda, izostanak toplih dana i hladnih noći može oslabiti njihov okus, navodi National Geographic.

Jedno istraživanje pokazalo je da stabla jabuka koja rano cvatu i rastu pri visokim temperaturama imaju nižu razinu kiseline i slabiju hrskavost. Drugim riječima, jabuke su manje hrskave i manje ukusne.

Nije sve tako negativno

Iako suvremeni sustavi opskrbe i ekološki problemi mogu negativno utjecati na okus voća i povrća, ljudska intervencija donijela je i prednosti. Prije tisuća godina divlje banane imale su velike, tvrde sjemenke, a patlidžani su bili mali i bodljikavi. Selektivni uzgoj tijekom generacija znatno je poboljšao njihovu jestivost.