Evo zašto nikad ne biste trebali ići spavati s mokrom kosom

Stručnjaci upozoravaju da je navika odlaska na spavanje s mokrom kosom jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za zdravlje svoje kose, vlasišta, pa čak i za opće stanje organizma. Ono što se događa dok spavate s mokrom kosom moglo bi vas iznenaditi i potaknuti da zauvijek promijenite svoju rutinu.

Krhka i lomljiva: Evo što se događa s vlasima tijekom noći

Kada je kosa mokra, njezina je struktura u najranjivijem stanju. Voda privremeno prekida vodikove veze unutar proteinske strukture vlasi, čineći je znatno elastičnijom, ali i osjetljivijom na oštećenja. Svaki pokret tijekom spavanja, svako okretanje glave na jastuku, stvara trenje koje rasteže i lomi oslabljene vlasi. Ovo mehaničko naprezanje uzrokuje mikropukotine duž vlasi, što dugoročno dovodi do ispucalih vrhova, gubitka sjaja i smanjenja gustoće. Kosa postaje beživotna, krhka i sklona lomljenju pri svakom češljanju.

Ovaj problem posebno je izražen kod osoba s dugom ili kovrčavom kosom, čija je struktura prirodno podložnija zapetljavanju. Buđenje s gnijezdom na glavi nije samo estetski problem. Agresivno raščešljavanje zapetljane kose dodatno kida vlasi i uzrokuje trajna oštećenja. Kontinuirano izlaganje vlazi i sušenju tijekom noći može prekomjerno rastegnuti keratinske veze, slabeći kosu iznutra prema van i čineći je podložnijom opadanju.

Vlasište kao idealno tlo za bakterije i gljivice

Dok se brinete za vidljiva oštećenja na vlasima, na vašem se vlasištu odvija prava biološka drama. Toplo i vlažno okruženje koje stvaraju mokra kosa i jastuk idealno je mjesto za razmnožavanje mikroorganizama. Kombinacija vlage, tjelesne topline, znoja i sebuma narušava prirodnu ravnotežu mikrobioma vlasišta, stvarajući uvjete za nekontrolirani rast bakterija i gljivica.

Jedan od najčešćih "stanara" je gljivica *Malassezia*, koja se prirodno nalazi na koži, ali čiji prekomjerni rast uzrokuje brojne probleme. Najpoznatiji među njima je perut, no to je samo početak. Poremećena ravnoteža može dovesti do ozbiljnijih stanja poput seboreičnog dermatitisa, koji se manifestira kao crvenilo, ljuskanje i intenzivan svrbež. Upaljeno vlasište postaje osjetljivo, a češanje može stvoriti ranice i otvoriti put sekundarnim bakterijskim infekcijama. Nije rijetkost ni pojava akni na tjemenu, a osobe koje već pate od stanja poput psorijaze ili ekcema primijetit će značajno pogoršanje simptoma. Kao posljedica svega toga, može se javiti i neugodan miris vlasišta.

Više od loše frizure: utjecaj na opće zdravlje

Posljedice spavanja s mokrom kosom ne zaustavljaju se na kosi i vlasištu. Iako je popularno vjerovanje da se od mokre kose možete prehladiti samo mit - prehlade uzrokuju virusi, a ne hladnoća - ova navika može izazvati niz drugih zdravstvenih tegoba. Nagla promjena temperature između mokre glave i ostatka tijela može izazvati glavobolje ili čak potaknuti migrene kod osjetljivih osoba. Hladnoća također može uzrokovati napetost u mišićima vrata i ramena, što rezultira bolovima i ukočenošću.

Jedan od najopasnijih, ali često zanemarenih rizika krije se u vašem jastuku. Vlažna jastučnica i unutrašnjost jastuka postaju leglo plijesni i grinja. Udisanje spora plijesni tijekom noći može iritirati dišne puteve i izazvati alergijske reakcije. Osobe s astmom, alergijama ili oslabljenim imunološkim sustavom posebno su ugrožene te mogu iskusiti simptome poput kašlja, kihanja i otežanog disanja.

Kako biste izbjegli sve navedene probleme, preporuka stručnjaka je jasna: uvijek temeljito osušite kosu prije odlaska na spavanje. Ako se ipak nađete u situaciji da je to neizbježno, poduzmite korake za smanjenje štete. Koristite svilene ili satenske jastučnice koje smanjuju trenje, kosu lagano svežite u pletenicu ili labavu punđu kako biste spriječili zapetljavanje i redovito mijenjajte posteljinu. Vaša kosa i zdravlje bit će vam zahvalni.

