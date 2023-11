Evo zašto se neke bebe rađaju s kosom, a druge budu ćelave

Postoji 'bapska priča' koja kaže da će žene koje tijekom trudnoće imaju žgaravicu imati bebe s puno kose. Istraživači su 2006. to istražili i otkrili da su od 28 žena koje su imale žgaravicu, njih 23 imale bebe s puno kose.

Vjeruju da hormoni koji se oslobađaju tijekom trudnoće također mogu kontrolirati rast bebine kose. Bez obzira na to je li to istina ili ne, neke bebe dolaze na svijet s kosom, a neke ne.

Kosa novorođenčeta može izgledati drugačije kada odrastu

Bebe se rađaju sa svim folikulima dlake koje će ikada imati u životu. Međutim, bebina kosa ili njezin nedostatak može se razlikovati od kose koju će imati kad odraste. Beba rođena s punom grivom mogla bi oćelaviti nekoliko mjeseci kasnije, a ćelavoj bebi nakon nekog vremena mogla bi izrasti gusta kosa. Njihovi novi pramenovi mogli bi se čak jako razlikovati od njihove prve kose.

Genetika može igrati ulogu u tome

Dok stručnjaci nisu 100% sigurni zašto se neke bebe rađaju s kosom, a neke ne, vjeruju da bi geni i DNK mogli imati udjela u tome. Obično se dlakavost javlja oko tridesetog tjedna trudnoće. Ako bebi počnu rasti dlake u maternici, vjerojatno će se roditi s kosom na glavi.

To može biti zbog majčinih hormona

Razine hormona su visoke u maternici, tako da mogu pomoći i u promicanju rasta bebine kose. Međutim, nakon poroda razina hormona značajno pada, i to usporava rast kose novorođenčeta.

Ćelavim bebama ne nedostaju nužno hranjive tvari

Budući da se bebe rađaju s različitom količinom kose, neki se roditelji mogu brinuti da je to zato što majka nije imala dovoljno hranjivih tvari tijekom trudnoće ili da beba nije dobila dovoljno kalcija.

No, to zapravo nije točno i normalno je da bebe imaju malo kose do prve godine. Samo ako beba nema dovoljno željeza ili pati od bolesti, njihov rast kose može biti pogođen, ali obično će biti drugi znakovi koji nisu povezani s kosom.

Neke bebe imaju finu kosu koja će opadati

Lanugo je dlaka koja prekriva tijelo nekih novorođenčadi. Fetusi razvijaju lanugo oko četvrtog ili petog mjeseca trudnoće i odbacuju ga oko šestog ili sedmog mjeseca trudnoće. To znači da često nestane prije rođenja, ali neka prijevremeno rođena djeca još uvijek mogu biti prekrivena ovom finom dlakom.

Ispadanje kose kod beba je normalno

Većina beba izgubi dio ili cijelu kosu u prvih 6 mjeseci života. Uobičajeno je da izgube kosu kao rezultat trljanja tjemena o madrac ili ako imaju naviku lupkati glavom. Takvog će trenja biti manje kada se počnu više kretati, sjediti ili jednostavno prerastu te navike, piše Bight Side.