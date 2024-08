Evo zašto žene srednjih godina vole mlađe muškarce: Odlični su u krevetu i ne kukaju stalno!

Kad pogledate aplikacije za upoznavanje, vrlo brzo postat će vam jasno zašto žena pristojnog izgleda u srednjim godinama prije može privući zgodnog tipa u svojim 20-ima ili 30-ima, ali ne i 56-godišnjaka izvan forme, ćelavog i iscrpljenog od piva, s brojnim zdravstvenim problemima. Takvi, naime, u rubrici o dobi žene koju bi htjeli upoznati, još uvijek stavljaju oznaku „ispod 40“, nekim čudom uvjereni da bi mogli biti privlačni baš ovoj skupini žena. To je jedan od razloga zašto mnoge žene srednjih godina otkrivaju radost hodanja s nekim mnogo mlađim od njih, piše poznata seksologinja i savjetnica za odnose Tracy Cox za Daily Mail.

Dvije od pet žena u aplikaciji za upoznavanje 'Feeld' trenutno su otvorene za susrete s članovima koji su 15 ili više godina mlađi od njih, dodaje. Štoviše, podaci američkog popisa stanovništva pokazuju da je postotak brakova između starijih žena i mlađih muškaraca porastao u posljednja dva desetljeća: 14 posto brakova žena starijih od 50 sklopljeno je s partnerom mlađim od nje, i to najmanje pet godina mlađim.

Ne samo da je ženama lakše izlaziti s mlađim muškarcima, oni koji to rade sretniji su. Američko istraživanje na 300 žena pokazalo je da su žene s partnerom barem deset godina mlađim sretnije od onih s partnerima svojih godina ili starijima.

Novi trend proširio se vjerojatno zahvaljujući slavnim osobama koje su pomogle da se izgube pogrdni izrazi poput 'puma' i 'otimačica iz kolijevke', koje bi zaradile žene koje su izlazile s mlađim muškarcima. Ti se izrazi nikad ne koriste u obrnutom slučaju. Možda je najdalje u tome otišla Cher, koja u svojoj 78. hoda s 38-godišnjakom, što nije nikakva novost za nju. Pitanje tabua se ne poteže kad cijenjene glumice, poput Sienne Miller, dobiju dijete s 15 godina mlađim partnerom. Podsjetimo, njoj su 42, a partneru Oliju Greenu je 27 godina.

U nedavnom intervjuu za časopis, Sienna je rekla da mlađi muškarci više poštuju žene, jer su odrasli u vrijeme malo veće ravnopravnosti. No, nisu svi mladići spremni izlaziti sa ženama starijim od sebe: tome su skloniji oni samouvjereni, zreli i dovoljno 'odrasli' da se mogu nositi sa nekonvencionalnim odlukama. Također, ne odgovara takav aranžman ni svakoj ženi: Prije će se na to odlučiti one koje izgledaju bolje od prosjeka. Jer, budimo brutalno iskreni: fizički izgled je gotovo uvijek ono što privlači mlađe muškarce. Te žene ne izgledaju nužno mlađe od svojih godina, ali pršte od seksepila, što hrani maštu mladića.

Iskustva jedne Nicole: Prvo sam mislila da je šala

Tracy Cox intervjuirala je širok raspon žena (u dobi od 46 do 61 godine) koje su izlazile s barem deset godina mlađim muškarcem kako bi saznala njihovo iskustvo. Evo iskustava Nicole (41), koja izlazi s mlađima već više od šest godina:

- Kad me ljudi pitaju zašto ne izlazim s muškarcima svojih godina, odgovor je zato što oni ne žele izlaziti sa mnom! Svaka žena starija od 45 godina podijelit će moju frustraciju time kako se stariji muškarci ponašaju na aplikacijama za spojeve. Pa, osjećaj je obostran. S mlađim muškarcem je to potpuno drugačije iskustvo i - puno pozitivnije, priča. Prvi mladić s kojim je izašla bio je i jedini pristojan dečko koji joj se javio na profil.

- Prvo sam mislila da je šala: Zašto bi tako mlad i zgodan tip želio izlaziti sa mnom? Dogovorili smo se da se nađemo i bila sam uvjerena da se ili neće pojaviti, ili će pobjeći kad me vidi. Nije učinio ni jedno ni drugo. Uživali smo u briljantnoj večeri i nije bilo pritiska za time da obavezno završi seksom. Pitala sam ga zašto je izabrao mene, a ne mlađu ženu, a on je rekao da je umoran od njihove 'drame i nesigurnosti'. Dio mene se nakostriješio, svjestan da sam bila slična u svojim 20-ima, ali to me natjeralo da shvatim koliko sam sada samouvjeren u usporedbi s tom djevojkom. Mogla sam razumjeti što ga privlači u tome da bude sa starijom ženom koja nije vezana i ne želi obavezu, priča Nicole. Seks je pao nakon trećeg spoja, dodaje, i bilo je fantastično.

Kći zbunjena, roditelji podržavaju vezu s mlađim

- Zbog njega sam se osjećala kao najseksi žena na svijetu. Oralni seks koji mi je pružio bio je najbolji koji sam ikada doživjela. Nisam ga se mogla zasititi i viđali smo se četiri mjeseca. Nakon toga je krenulo svojim tijekom: I dalje se dopisujemo, ali ne želim ozbiljnu vezu, samo malo zabave – priča. Otad je hodala s tri druga mlađa muškarca i svaki je bio jednako ugodno iskustvo koje jača njen ego.

- Ne sekiram se previše oko toga što drugi misle o tome što radim, iako sam na početku imala malo otpora od svoje kćeri, koja ima 24 godine. Bilo joj je malo smiješno što izlazim s muškarcima koji nisu puno stariji od nje. Ali, sada zna da se neću udati za jednog i tjerati je da ga zove 'tata', misli da je to oslobađajuće – kaže Nicole.

Kaže kako njezina majka i sama želi pronaći mlađeg muškarca, dok joj otac kaže da muškarci odavno traže mlade ljubavnice, pa ne vidi zašto se tako ne bi ponašale i žene.

- A moje udane prijateljice su zavidne, obično žele čuti sve intimne detalje. Mislim da se neću trajno skrasiti s puno mlađim muškarcem, ali tko zna? Nikad ne reci nikad – samosvjesno zaključuje Nicole.

Evo zašto su mlađi muškarci privlačniji

Izgledaju super

- Mladost je fizički privlačna, priznajmo si najprije to. Mladići su energični, mišićaviji i imaju penise koji reagiraju na podražaj u roku od nekoliko sekundi. Iako je to definitivan plus u odnosu na starije muškarce, većina žena s kojima sam razgovarala kaže da je sljedeća kvaliteta ipak ono što ih puno više privlači – ističe Tracy Cox.

Pozitivniji su prema životu

Svijet je često depresivan sam po sebi, a muškarci nerijetko mogu biti u depresiji ako ne postignu ono čemu su se nadali u karijeri ili obitelji, mogu se osjećati podcijenjenima i gušiti se u stalnom nezadovoljstvu do te mjere da više ni ne primjećuju lijepe strane života. Etiketa 'mrguda' češće pristaje starijim muškarcima nego momcima, koji su još uvijek puni elana i pozitivnog očekivanja od života. Osim toga, još nisu iscrpljeni životom. Zabavniji su, spontani, znatiželjni o svijetu i uzbudljiviji. Njihova energija i entuzijazam za život su i osvježavajući i okrepljujući.

Seks s mlađim je bolji

Mnoge žene u srednjim godinama doživljavaju obnovljeni osjećaj seksualne slobode i samopouzdanja. Veća je vjerojatnost da će preuzeti vodstvo i postati seksualno samosvjesne i malo je vjerojatno da će samo ležati i čekati da muškarac obavi posao. Tako seks postaje više pružanje zadovoljstva jedno drugome i uživanje u putovanju, što je jedini pravi način da oboje doživite orgazam tijekom partnerskog seksa.

S druge strane, mladići su često 'odrasli' s mantrom 'ona je na prvom mjestu', pa znaju da ženi treba vremena za predigru i da neće svršiti brzo kao i oni, naučili su što je klitoris, gdje ga pronaći i kako ga stimulirati. Ukratko, oni su seksualno pametniji. Što više muškarac zna o ženskom tijelu i načinu na koji ono odgovara na podražaje, to će biti bolji ljubavnik.

Imaju snažniju emocionalnu inteligenciju

Današnji mladići odrastaju slušajući izraze poput 'emocionalna inteligencija' i 'briga o sebi'. Muškarci u 50-ima mogu biti nesvjesni ovakvih koncepata. Manje je vjerojatno da su poradili na sebi i manje su otvoreni za nove načine razmišljanja. Tako starije žene s kojima je Tracy Cox razgovarala kažu da su mlađi muškarci s kojima su hodale imali emocionalnu inteligenciju i zrelost koju ne vide kod muškaraca svojih godina.

Nisu 'zapeli' u obrascima i navikama

Izlazak s mlađim tipom često znači da ste upoznati s novim idejama, trendovima i perspektivama. Fleksibilniji su u svojim stajalištima i vode zanimljiviji život od onog u kojem je zacrtano da je četvrtak „dan za špek i jaja“. Ne drže se obrazaca koji omogućavaju život linijom manjeg otpora.

Manje je emocionalne prtljage

Mlađi muškarac ima manje ožiljaka iz prošlih veza što često znači i manje ciničan pogled na život, da ne spominjemo zdraviji bankovni saldo, koji nije poljuljan brakorazvodnim nagodbama.

Što mladi muškarci kažu o tome zašto vole starije žene

- Ne motaju se uokolo čekajući muškarca koji će ispuniti njihov život. Ti ne postaješ njen život, postaješ dio njenog života i ostavlja ti više slobode da budeš svoj.

- Naravno da su starije žene bolje u krevetu. Manje su sputane, spremnije isprobavati nove stvari i, ironično, manje brinu o tome kako izgleda njihovo tijelo od mlađih djevojaka. Lakše prihvaćaju svoje mane.

- Moja djevojka je 12 godina starija od mene i to se vidi na pravi način. Intelektualno me izaziva, pruža drugačiji pogled na život i mudra je. To je puno zanimljivije nego gledati mladu djevojku kako neprestano skrola po Instagramu.

- Nema pritiska da se skrasi, pogotovo ako već ima dijete. Fokus je na zabavi i seksu, a ne na obvezama.

- Mlade žene opsjednute su svojim izgledom i težinom. Iscrpljujuće je stalno ih uvjeravati da nisu debele i da izgledaju super. Starijim ženama je ugodnije u svojoj koži.

- Seks je fantastičan. Starije žene znaju što rade, ne reagiraju pretjerano kad stvari krenu po zlu, preuzimaju odgovornost. Također se ne boje napraviti prvi korak. One će 'pokupiti' tebe radije nego da čekaju obrnutu situaciju.