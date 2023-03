'Imam 48 godina i dečki od 29 su mi najbolji u seksu, uz njih se osjećam mlađe i razmaženo'

Tako je, među ostalima, Madonna (64) nedavno na Instagramu objavila kako se ljubi sa mlađim muškarcem. U dobi od 29 godina boksač Josh Popper posljednji je u nizu onih s kojima je pjevačica izlazila, a s njim je započela vezu nakon razlaza s Ahlamalikom Williamsom (28) prošlog travnja nakon tri godine veze. No Madonna nije jedina žena koja preferira muškarce upola mlađe od nje.

Glumica Jennifer Coolidge kazala je kako je seks sa mlađim muškarcem najbolji što ga je ikad imala. Cher (76) koja je zadnja četiri mjeseca u vezi s Alexanderom Edwardsom (37) izjavila je da ljubav ne poznaje matematiku i to je objavila u tweetu koji je kasnije ipak izbrisala, prenosi The Sun.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Svoje su priče podijelile i druge žene koje nisu pod budnim okom javnosti.

'Volim iskru mladosti'

Donna Lambert (48) smatra da je idealan ljubavnik u dobi od 29 godina. Živi sama i vlasnica je tvrtke za šetanje pasa u Ongaru u Engleskoj.

- Imala sam 43 godine kada sam bila u četverogodišnjoj vezi s mladićem u dobi od 29 godina. Zvao se Dean i sreli smo se u baru. To mi je stvarno podiglo samopouzdanje, jer je bio vrlo živahan i zabavan za druženje. Darivao me cvijećem i uvijek mi je davao komplimente. Svega šest mjeseci ranije izašla sam iz 17-godišnje veze s nekim tri godine starijim od mene, a ta je veza postala ustajala i dosadna - prepričala je Donna koja je priznala kako joj je odgovarala pažnja koju je primala od mladića.

- Bili smo zajedno tri mjeseca kada sam prvi put upoznala Deanove roditelje. Osjećala sam se tjeskobno jer sam se bojala što bi oni mogli misliti o razlici u godinama između mene i njihova sina. Iznenađujuće, bili su stvarno gostoljubivi i ljubazni. Svi moji prijatelji voljeli su Deana i poželjeli su mu dobrodošlicu u naš krug, savršeno se uklopio. S Deanom se uopće nije činilo da postoji razlika u godinama - nastavila je Donna dodajući kako su bili na istoj razini kad je riječ o emocijama i seksu, a smatrala je da žive u ravnopravnom partnerstvu.

Foto: 123RF

- Nikad se nisam osjećala staro dok sam bila s njim. Zapravo, osjećala sam se mlađom s njim. Stvarno smo se dobro slagali, zajedno smo išli na odmor i uživali u jelu u lijepim restoranima na izlascima. U spavaćoj sobi sam ipak ja bila ta koja je vodila, a on je bio željan učenja. Uživala sam kao učiteljica i bilo nam je zabavno zajedno - kazala je Donna dodajući da želi biti razmažena i provoditi vrijeme s mladim, zgodnim muškarcem uz sebe.

- Bio je sjajan ljubavnik i seks je bio zabavan i opušten. Imao je više izdržljivosti i stalno je pokušavao nove stvari. Imali smo iskru i kemiju koja je vezi dala nešto dodatno, ali i on je bio pun ljubavi, što je bila savršena ravnoteža. Svaki aspekt veze bio je savršen, osim jedne stvari, on je želio djecu, a ja nisam. Veza je išla svojim tijekom i nakon četiri godine zajedno smo stvari okončali prijateljski - kazala je Donna.

Nakon prekida izlazila je s muškarcima koji su imali 38 i 42 godine, no ističe da nitko od njih nije bio dorastao mladiću od 29 godina jer je bio opušten i zabavan.

- Otkrila sam da u kasnim tridesetima i četrdesetima većina muškaraca razmišlja o velikim stvarima poput karijere ili rađanja djece. To komplicira stvari i ne želim to u vezi. Voljela bih pronaći drugog muškarca u kasnim dvadesetima. Ne treba me obasipati darovima ili voditi u otmjene restorane. U dobi od 29 godina muškarci još ne razmišljaju o velikim i važnim stvarima, oni su usredotočeni na to da vas nasmiješe - zaključila je Donna.

Bolji su muškarci s 50 godina

Samantha Jayne (51) kaže da su muškarci u pedesetima na vrhuncu života. Duhovna trenerica koja živi u engleskom Swindonu trenutačno je u vezi s vršnjakom, vodoinstalaterom Leejem.

- Mlađi muškarci jednostavno ne znaju što rade u krevetu. Proteklih nekoliko godina izlazila sam s mlađim muškarcima od 30, 32 i 35 godina i osjećala sam se kao da vodim školu za seks. Muškarci u pedesetima znaju što rade, dok mlađe morate voditi i podučavati. Ne želim da seks bude niz naredbi i davanja uputa, radije bih bila s nekim tko se već snalazi sa ženskim tijelom. Mlađi muškarci su skloni žurbi i morate ih usporiti. Ne odvajaju vrijeme za istraživanje. Kada uđu u četrdesete možda će imati više iskustva, ali žive pod stresom i to smeta. Šalim se da je to 'desetljeće menopauze', kada čovjeka morate staviti na pauzu - kaže Samantha objašnjavajući da tada valja pričekati dok ne premoste probleme koje donose četrdesete, a potom ponovo postaju samouvjereni i zabavni.

Foto: 123RF

- Često mislim da su muškarci u tridesetima pomalo poput psića. Neatraktivno je. Onda u četrdesetima njihova tijela prolaze kroz velike promjene i gube samopouzdanje. Stariji muškarac je ključ za stvarno ispunjavajuću vezu. Kad uđu u pedesete uživaju provoditi vrijeme s vama i ne boje se intimnosti. To je ono što želim. Želim da budu puni ljubavi i da provode vrijeme sa mnom. Oni znaju što rade u krevetu, kako postići orgazam kod žene i kako učiniti da seks traje - kaže Samantha objašnjavajući kako trenutačni partner ima također 51 godinu kao i ona te uživa u vezi s vršnjakom.

- Izlazak s nekim mojih godina bilo je otkriće jer oboje želimo iste stvari. Zajedno smo tek nekoliko mjeseci, a već se osjećamo kao da smo skupa godinama. On zna da su ljubav i pažnja dvije stvari koje su potrebne u vezi. Kao i drugi muškarci u šestom desetljeću, daje malo više. Ako ženu usrećuje hodanje s daleko mlađim muškarcem, super za nju, ali to jednostavno nije za mene - zaključuje Samantha.

Idealan je muškarac sa 36 godina

Emma Starrs (46) smatra da muškarci u pedesetima nisu dorasli onima u tridesetima, a 36 je za nju čarobna brojka. Radi u tvrtki za odnose s javnošću u Manchesteru.

- Nedavno sam hodala s muškarcem osam mjeseci i, unatoč tome što je bila veza na daljinu, nedvojbeno je jedna od najboljih koje sam ikada imala. Živjeli smo u različitim dijelovima zemlje i nijedno od nas se nije osjećalo spremnim za preseljenje i zajednički život. Upoznali smo se na internetskoj aplikaciji za upoznavanje i unatoč udaljenosti odlučili smo pokušati. Viđali smo se samo dvaput na mjesec, ali kad smo bili zajedno, bilo je lako i nikad dosadno - kaže Emma dodajući kako četiri puta na tjedan posjećuje teretanu te ima dovoljno energije, uključujući i one potrebne za zabavu u krevetu.

Foto: Dreamstime

- Odgovarao je mojoj izdržljivosti i iako je u spavaćoj sobi mogao biti u akciji više puta u istoj noći, još uvijek se ponašao u skladu s mojim željama. Nisam ga morala ničemu učiti i bila sam oduševljena njegovom tjelesnom strukturom. I izvan spavaće sobe bio je sjajno zabavan, a voljeli smo istu glazbu i filmove pa smo imali mnogo toga zajedničkog. Kada mi je rekao da želi prekinuti jer se ponovno zbližio s ljubavlju iz djetinjstva, prihvatila sam to - priča Emma objašnjavajući kako joj je bilo jasno da zbog udaljenosti na kojoj su živjeli veza ionako dugoročno ne bi opstala.

- Povlačim crtu kod tridesetogodišnjaka jer provoditi vrijeme s nekim tko je u dvadesetima nije mi privlačno. Trebam nekoga tko može voditi razgovore za odrasle na spojevima. Ali svaki put bih radije izabrala muškarca u tridesetima nego u pedesetima. Izlazila sam s muškarcima u pedesetima i u usporedbi s nekim u srednjim tridesetima bili su stvarno pravo razočaranje. Bili su previše samouvjereni unatoč tome što nisu bili u formi, a jednostavno nisu tako dobri u krevetu - kazala je Emma iskreno priznajući da joj se posebno zamjerio jedan muškarac u dobi od 52 godine.

- Bio je arogantan, a nije imao ni izdržljivosti ni fizičke privlačnosti da to potkrijepi. Još jedan koji je imao 50 godina borio se da izdrži u spavaćoj sobi, što je bilo razočaravajuće, a mnogi muškarci u ovom desetljeću su se jednostavno previše opustili. Mlađi muškarci su ipak bolji. Otvoreni su, zabavni i ne hrču. Oni su sjajni poput novog automobila, a ne napuhane bajke - zaključila je Emma.

