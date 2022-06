Fale vam neki sastojci za ručak? Zamijenite ih ovim namirnicama

Svakome se dogodilo da priprema neko jelo i da tijekom pripreme shvati da je nešto zaboravio kupiti. Neke od namirnica imaju jako dobre zamjene, kod kojih se ni ne osjeti razlika.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti jaja

Savršena zamjena za žličicu limunova soka je pola žličice octa. Trik možete iskoristiti kad trebate manje količine limunova soka, no ako je zamišljeno da jelo poprimi okus limuna, nemojte ga mijenjati octom. Dok će se kod marinade razlika jedva primijetiti, to osobito vrijedi za kolače, koji i inače teže “trpe” izmjene. No i tu ima spasa.

Žličicu praška za pecivo može zamijeniti četvrtina žličice sode bikarbone i pola žličice vrhnja. Ako je za recept potrebno ulje, zamijenite ga jabučnim sokom. A ako vam je ponestalo ruma, dodajte malo drukčijeg aromatiziranog likera poput rogačice ili anisette, rakije s aromom rogača ili anisa. Ovih devet namirnica će odlično zamijeniti one bazne koje se inače stavljaju u jela.

1. Pivo

Neki recepti zahtijevaju pivo, a ne vole svi ljudi okus piva - ako ga ne vole piti, zašto bi ga trebali jesti. Umjesto piva iskoristite pileći temeljac.

2. Krušne mrvice

Možete iskoristiti mrvice krekera koje ostanu na dnu vrećice ili ih smrviti. Ako se jelo peče, iskoristite krupicu, a ako ne, sjemenke.

3. Jaja

Neki ljudi su ozbiljno alergični na jaja. U receptima ih možete zamijeniti bananama. Zgnječite pola banane i dodajte joj pola žličice praška za pecivo. Ta je količina dovoljna da se zamijeni jedno jaje.

4. Češnjak

Mijenjate li svježi češnjak onim u prahu, imajte na umu da je 1/8 žličice češnjaka u prahu jednako kao češanj češnjaka.

5. Kečap

Za šalicu kečapa potrebna vam je mješavina šalice koncentrata rajčice, žličice octa i žlice šećera.

6. Bijeli šećer

Bijeli šećer možete zamijeniti istom količinom smeđeg ili 1/4 količine šećera u prahu. Ako želite zdraviju alternativu, 3/4 šalice meda također će zamijeniti šalicu šećera.

7. Vino

Mnogi recepti zahtijevaju vino. Neki ljudi ne vole upotrebljavati alkohol pri kuhanju jer ne vole taj okus, no vino se može zamijeniti pilećim ili goveđim temeljcem. Zamjena za vino je i šalica voćnog soka s 2 žličice octa.

8. Jogurt

Kad vam za pripremu nekog jela treba običan jogurt, a nestalo vam ga je, možete ga zamijeniti kiselim vrhnjem.

9. Kakao

Umjesto 1/4 šalice kakaa upotrijebite 30 g čokolade za kuhanje. Rezultat će biti božanstven. Možda će vam neka zamjena poboljšati okus hrane.

Najčitaniji članci