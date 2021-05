Spisateljica i komunikacijska trenerica Olive Persimmon je s '30 godina imala samo dva seksualna partnera, a seksala se manje od deset puta'. Tako piše u svojoj hvaljenoj knjizi 'The Coitus Chronicles: My Quest for Sex, Love, and Orgasms' u kojoj je objasnila što je naučila u trenu kad se oslobodila svih inhibicija i kad je počela obraćati pažnju na ono što ona želi.

POGLEDAJ VIDEO: Seks je fizička potreba

Što je naučila i što su joj otkrili drugi ljudi koji se profesionalno bave seksualnošću nabrojala je u kratkim crtama za NBC News.

Fenomenalan seks znači odbacivanje kontrole

Kad je Persimmon na kraju opet imala spolni odnos, sve što je mogla pomisliti bilo je 'Radim li to dobro? Izgleda li moje tijelo seksi u ovom položaju? Kakva je to bio čudni zvuk koji smo upravo proizveli?'

- Bila sam toliko opterećena takvim mislima i na kraju sam osuđivala samu sebe i partnera te pokušavala shvatiti koji se vrag događa sa mnom - objasnila je.

Problem je, kaže, bio u tome što je mislila da je najvažnije za biti dobar ljubavnik poznavanja svih 'savjeta, trikova i položaja', ali tek poslije je shvatila da je u pitanju nešto potpuno drugo.

Fenomenalan seks je senzualno iskustvo

Uobičajeno je da ljudi seks vide kao performans - nešto što trebaju napraviti točno po pravilima, umjesto da ga shvaćaju kao senzualno iskustvo, smatra Sarah Byrden, seksualna pedagoginja i govornica.

- Užitak nije mehanička stvar. Užitak mora uključivati ​​stvari kao što su komunikacija i opuštanje, povjerenje, kontakt očima... Vrsta međusobnog povezivanja i prilagođavanja nečemu osobnijem od onoga što bismo trebali raditi - kaže Byrden.

Mnogi su parovi fiksirani na orgazam - i svoj i partnerov - kao krajnju točku, kaže Byrden i napominje da je orgazam važan, ali da ljudi ne bi trebali biti pretjerano usredotočeni na njega.

- Želim dekonstruirati orgazme kao jedan događaj koji se trudimo postići i otvoriti ga više kontekstu orgazmičkog užitka, a ne cilju - kaže ona.

Umjesto da se seks fokusira na performans, Bryden preporučuje da se na njega gleda kao na igru.

- Koliko se čovjek može uzbuditi u igri koja nije fokusirana na genitalije - pita i postavlja još jedno pitanje 'možete li zajedno istraživati ​​na način koji vas oboje uzbuđuje?'

Fenomenalan seks se odnosi na povezanost

Odlučna da promijeni svoju seksualnu situaciju, Persimmon je krenula na putovanje seksualnog otkrivanja same sebe, što je vjerno opisala u svojoj humorističnoj knjizi.

Od edukacije o BDSM-u do seansi orgazmičke medijacije, saznala je puno o sebi.

Naučila je da se puno sramila kao i da strahovala od intimnosti zbog čega je seks u konačnici i izbjegavala.

- Volim imati kontrolu. Realno, bila sam opterećena kontrolom i nisam znala kako je se odreći kad je riječ o seksu i spojevima - prisjeća se.

Nakon što je prvi put imala spolni odnos s bivšim dečkom, Persimmon je s njim razgovarala o svojoj nesigurnosti. Kaže da je tada morala biti ranjiva, što si nikad prije nije dopustila.

- Ako previše analizirate što se događa i ako niste povezani sa svojim partnerom, čak ni pravi potezi neće vam omogućiti da se vaše tijelo opusti, a najviše ćete zadovoljstva doživjeti kad vam je tijelo opušteno - rekla je.

Veza je trajala samo nekoliko mjeseci, kaže Persimmon, a odnedavno je opet sama. Kaže da su je veze naučile puno o važnosti ranjivosti i komunikacije.

- Borim se da ne budem ranjiva, ali to sada sebi dopuštam češće nego prije, a u tome mi pomaže iskrena komunikacija - objašnjava.

Fenomenalan seks je ljubav prema vlastitom tijelu

Svakog dana treba stati ispred ogledala gol ili što bliže golom koliko možete tolerirati, upućuje ona, i zapišite sve što vam se sviđa u onome što vidite.

- Ako su to vaše obrve, zapišite to. Ako su to vaša zapešća, zapišite to. Ako je to veselje u vašim očima, zapišite to - kaže Nagoski.

U početku će se ljudi možda čudno osjećati, ali s vremenom će pomoći da primijetite sve lijepe stvari na svom tijelu.

- Ono što se događa je da naučite svoj mozak da primijeti kako je vaše tijelo lijepo, što vam pomaže imunizirati se protiv svih kulturnih poruka koje govore da bi vaše tijelo trebalo biti drugačije - kaže Nagoski.

Fenomenalan seks odnosi se na istraživanje novih stvari

Želite li isprobati nova seksualna iskustva sa svojim partnerom, ali ne znate kako mu to reći? Možda se bojite da će vas osuđivati ​​ili je to jednostavno previše neugodno. Ako je to slučaj, Persimmon preporučuje ovaj popis 'Da, ne, možda'.

Popis sadrži aktivnosti u spavaćoj sobi koje bi vas mogle zanimati da zajedno pokušate. I vi i vaš partner provjerit ćete što ste definitivno voljni isprobati, što biste možda bili voljni isprobati i sve ono na što definitivno niste spremni. Kad završite s popunjavanjem, možete razmijeniti popise i vidjeti što vas oboje zanima.

Popis će vam omogućiti da zajedno istražite nove mogućnosti uz održavanje granica.

- To je polazna točka za razgovor - kaže Persimmon.