FOTO U Splitu se za sv. Duju kuhalo 300 tisuća zrna graška i 27 janjaca: Imamo i recept!

Tradicionalna 'Fešta o’ spize i vina', koja se u Splitu održava u sklopu proslave blagdana svetog Dujma, i ove je godine okupila mnoštvo građana i gostiju na Prokurativama. Unatoč kiši, oko velike se teće već u pola sata podijelilo 5000 porcija janjetine s bižima - jela koje se godinama kuha kao jedan od simbola Sudamje i starog Splita.

U središtu događanja bila je 1200-litarska 'mega teća', dovezena 'paukom', u kojoj su članovi ŠKMER-a (Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija), zajedno s prijateljima udruge, od ranog jutra pripremali ovo tradicionalno blagdansko jelo.

Split: Građanima podijeljena janjetina s bižima | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podjelu hrane pomagalo je oko 70 volontera, među kojima su prednjačili splitski srednjoškolci i članovi udruga, a u podjeli je sudjelovao i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa suradnicima. U akciji su sudjelovali učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, IV. gimnazije Vladimir Nazor, Turističko-ugostiteljske škole Split, Srednje tehničke prometne škole Split i Komercijalno-trgovačke škole Split, koji su zajedno sa svojim mentorima pomagali u organizaciji i podjeli porcija.

- Počelo se kuhati u 7 sati, a u teću je najprije ušlo 40 litara maslinovog ulja, na koje smo bacili 200 kilograma kapule, dva pršuta i veću pancetu. Kasnije se dodalo 27 janjaca, 300 tisuća zrna graška, vino, pelati, ječam te po kašeta češnjaka i peršina. Osim što je ova manifestacija podsjetnik na snagu zajedništva i tradiciju splitske kužine, Fešta o’ spize i vina svake godine daje priliku mladim ljudima, budućim kuharima i volonterima da sudjeluju u nečemu velikom - i da, barem na jedan dan, kuhanje i podjela hrane postanu slavlje i za one koji si ovakav obrok ne mogu često priuštiti - istaknuo je chef Željko Neven Bremec, predsjednik ŠKMER-a.

Uz Bremeca, organizaciju i kuhanje vodila je i Marija Lulić, dopredsjednica ŠKMER-a i dobitnica priznanja “Splitski cvit 2024.”, koje se dodjeljuje Splićankama istaknutima društvenim djelovanjem u gradu. Lulić je godinama prepoznatljivo lice humanitarnih akcija ŠKMER-a, kuhanja za potrebite i edukacija mladih kuhara. Nositeljica je titule Vitezice kulinarstva, međunarodna kulinarska sutkinja i mentorica brojnim generacijama kuhara, a među kolegama i prijateljima poznata je po vedrini, energiji i velikom srcu.

Manifestacija “Fešta o’ spize i vina” pokrenuta je sredinom 2000-tih na inicijativu poznatog splitskog kuhara Mire Bogdanovića (1954. – 2017.), utemeljitelja ŠKMER-a, i tadašnjeg splitskog gradonačelnika Zvonimira Puljića, s idejom da se za Sudamju svim građanima ponudi besplatan blagdanski obrok na otvorenom.

Od tada se janjetina s bižima priprema u posebnoj posudi golemih dimenzija – takozvanoj “mega teći” promjera 2,6 metara, koja se prevozi paukom i koristi za razne javne manifestacije u Dalmaciji. Važnu ulogu u njezinoj izradi imao je upravo Bogdanović, koji je svojim iskustvom pomagao djelatnicima Škvera tijekom izrade. Mega teću izradili su majstori bravarske radionice pod vodstvom poslovođe Ivana Mastelića, većinom ručno, dok je savijanje plašta izvedeno na valjku. Korišten je inox, varenje je izvedeno argonskim postupkom, a cijeli posao trajao je četiri dana.