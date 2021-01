Kettlebell ili girja u obliku topovske kugle oblikuje i jača vaše mišića, drugim riječima girja je pravi fitness heroj i vrhunski sagorjevač kalorija.

Tipični potezi s girjama su gutači kalorija. Vježbe s girjom iz čučanj pozicije ili pomicanje girje iznad glave dok stojite, sagorijeva oko 20 kalorija u minuti pogotovo ako izvodite više ponavljanja. Vježbe s girjom uključuju cijelo tijelo.

Odlična potrošnja kalorija

American Council on Exercise je utvrdio da možete izgubiti nevjerojatnih 400 kalorija u 20 minuta vježbanja s girjom.

Uključujući čitav stražnji lanac (leđa, stražnjicu, tetive mišića) plus prsa, ramena i ruke, varijacije s girjom djeluju na više mišićnih skupina za razliku od biciklizma ili trčanja koji se primarno usredotočuju na noge i stražnjicu. Radite intervale s girjom visokog intenziteta. Uz to gubiti ćete i masti sa trbuha. No prije nego što pokušate bilo što, provjerite upotrebljavate li girju pravilno jer ako ju upotrebljavate na krivi način nećete postići ništa.

Za razliku od šipke ili bućice, teret je u girji odmaknut od ručke. To pojačava balističke sile u brze, dinamične pokrete, učinkovito čineći da vam girja djeluje teža nego što doista jest. To također snažnije aktivira vaše mišiće stabilizatore, core i koordinaciju te vodi do snažnijeg (i puno bržeg) napretka.

Držite zapešća ravna. Savijete li zapešća, povećavate rizik istegnuća i ne dopuštate učinkovit transfer snage s tijela na girju. Osim toga, držite ravnotežu na petama i ramena povučena prema dolje i unazad.

U službi mršavljenja

Ako se želite riješiti viška kilograma brzo, nećete pogriješiti s girjama.

Kada radite prednji čučanj s girjama, girje moraju stajati stabilno dok se vi nalazite u početnom položaju izvođenja vježbe. Kralježnica mora biti u stabilnom položaju tijekom cijelog pokreta, baš kao i kod klasičnog čučnja. Kukovi i ramena se moraju kretati istovremeno i ujednačeno.

Idealna težina girija

Prosječna žena bi trebala početi s girjom od 6 do 8 kg, a prosječan muškarac s girjom od 12 do 16 kg. Za naprednije žene, koje su se već susrele sa vježbama snage, preporučujemo girju od 16 kg, a napredniji muškarci mogu krenuti s 20 kg. Napredak označava fazu u kojoj si vježbama povećala izdržljivost i izgradila mišiće.

Girje su pravi izbor za vas ako želite poboljšati svoju izdržljivost, snagu, koordinaciju, skinuti masne naslage, osloboditi se stresa i slično. S girjama ćete pored mišića, jačati i kardiovaskularni sustav.