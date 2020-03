Glumac koji daje glas Olafu, na Twitteru čita priče za laku noć

Jedan od najboljih citata iz Disneyjevog blockbuster filma 'Frozen' potječe od ljupkog malog snjegovića Olafa koji govori kako voli tople zagrljaje.

I upravo sada, budući da su milijuni ljudi kod kuće zbog pandemije, svi bismo mogli upotrijebiti neke virtualne tople zagrljaje kako bismo održali raspoloženje.

Zato je Josh Gad, glumac koji je posudio glas Olafu, smislio inovativan način za povezivanje s obožavateljima svih dobnih skupina. Josh je na Twitteru objavio da će svake večeri čitati priču za laku noć, a 13. ožujka je uživo na Twitteru, podijelio svoju ideju sa svijetom, piše Insider.

- Dakle, budući da smo svi trenutno kod kuće, zaključio sam da ćemo se malo zabaviti. Vidjet ću kako to ide, ali odlučio sam da ću čitati vama i vašoj djeci - ili samo vama, ovisno o tome što želite. Neću sad donositi presudu budući da je svijet u neredu - rekao je na Twitteru.

Just trying to do my part and help keep you and your kids (somewhat) sane? See you tonight! https://t.co/WoqxNcKEg4