Godinu dana je jeo samo jaja i meso: Evo kako izgleda sada

Što biste učinili kad biste jednog dana shvatili da vas vlastita težina sprječava u najobičnijoj igri s djetetom? Upravo to dogodilo se Patricku Ensleyu, ocu iz SAD-a, koji je zbog prekomjerne težine stigao do 136 kilograma, bio iscrpljen, depresivan i bez daha nakon nekoliko stepenica. Onda je - puknuo. I odlučio potpuno preokrenuti svoj život.

Patrick se prisjetio kako su mu kilogrami postupno oduzimali sve - volju, energiju i radost. Sa136 kilograma jedva je funkcionirao, a obiteljski trenuci, umjesto da ga vesele, postajali su mu fizički naporni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Kolinda Grabar-Kitarović je na protuupalnoj dijeti: Evo kakve benefite ona ima za zdravlje | Video: 24sata Video

- Probudio bih se nekoliko puta tijekom noći. Čak i kad bih spavao deset sati, ujutro nisam želio ustati iz kreveta. Bio sam ukočen i umoran. Imao sam bolove u nogama, leđima i koljenima… Bio sam potpuno nesretan - opisao je.

Dodao je i da bi ostajao bez daha svaki put kad bi se popeo uz stepenice, a sve ga je to guralo u sve dublju depresiju.

Prijelomni trenutak

Jednog dana shvatio je da mora stati na kraj svemu. Nazvao je to svojim 'presudnim trenutkom' - prvim uvidom koliko mu je zdravlje zapravo narušeno. Tada je sa suprugom Caitlyn odlučio ući u radikalni eksperiment: dijetu sastavljenu isključivo od mesa i jaja.

Njegov dnevni jelovnik bio je ekstremno jednostavan, ali i iznimno restriktivan:

450 g odreska (šnicle)

500 g mljevenog mesa

6 jaja dnevno

Kad bi ga uhvatila želja za grickanjem, jeo bi:

čvarke

tanko rezani sir

suho meso

Motiv? Jedan i jasan - želio je gledati svog sina kako odrasta, a ne život promatrati sa strane.

Patrick poručuje svima koji razmišljaju o sličnoj promjeni da nađu svoje emocionalno gorivo.

- Zapišite si cilj. Ja sam stavio sliku svog sina kao pozadinu na mobitel, tako da ga vidim svakog dana. Stavite podsjetnik tamo gdje ćete ga stalno gledati. Fotografirajte se da pratite promjene - rekao je.

Foto: YouTube/screenshoot

Dodao je da će upravo slike i mjerenja biti najjači dokaz napretka u trenucima kad vaga ‘zapne’, jer centimetri na struku govore više od brojke na ekranu.

Rezultati nakon godinu dana

Nakon 12 mjeseci Patrick je postigao rezultate o kojima mnogi samo sanjaju:

smršavio je 64 kilograma

smanjio opseg struka za čak 48 centimetara

poboljšao san

riješio se bolova u nogama, leđima i koljenima

dobio energiju kakvu godinama nije imao

osjetio ogromno mentalno olakšanje

- Već nakon prvog ili drugog mjeseca osjećao sam ogromnu promjenu u raspoloženju, ambiciji i pozitivnosti. Mentalno sam se osjećao bolje gotovo odmah. Ovo iskustvo mi je potpuno promijenilo život i vratio sam svoj smisao - rekao je.

Danas se bez problema penje uz stepenice i tvrdi da se osjeća kao potpuno nova osoba.

Najveća pobjeda za njega nije broj na vagi, već svakodnevni trenuci sa dvogodišnjim sinom.

- Sada dođem kući i mogu bacati sina po kauču, ljuljati ga naglavačke, igrati se kamionima, vlakovima… Sve što voli. I još imam energije - ispričao je.

Za kraj, Patrick kaže da uskoro planira postepeno proširiti prehranu i uvesti druge namirnice, ali bez povratka na stare navike koje su ga dovele do ruba.