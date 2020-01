Godinu dana je kupovala samo nužno - evo kako je to uspjela

Gledala sam kako plastika pluta oceanima i uz osjećaj srama sam se pitala koliko je toga moje. Odlučila sam da godinu dana neću kupovati. Pravilo je bilo: Ne kupuj ništa što ti ne treba. Kupovala sam samo hranu, piće i osnovne higijenske potrepštine objasnila je Becky Dell iz Londona na svom Twitter profilu, prenosi Mirror.

Prošlog prosinca gledala je dokumentarni serijal Davida Attenborougha "Plavi planet" i osjetila potrebu da pomogne u očuvanju okoliša. Žena iz Londona stoga je prestala kupovati stvari koje joj nisu nužne za život. Priznala je ipak kako je kupila pokoju maskaru ili kremu za ruke.

#NewYearChallenge I am on the last day on not-buying-anything-I-don't-need-year and thought I'd share in case it inspires you to do the same



Two weeks before Christmas last year I watched a #DavidAttenborough show, #BluePlanet and it inspired me to take massive action#Thread