Greencajt 2026. završio uz snažne poruke: Održivost više nije naš izbor, nego nužnost

Nakon tri dana inspirativnih predavanja, otvorenih rasprava i susreta koji su okupili vodeće domaće i međunarodne stručnjake, završeno je šesto izdanje Greencajta, najveće regionalne konferencije održivosti i zelene tranzicije. Tijekom konferencije, HNK2 u Zagrebu postao je mjesto susreta novih ideja, različitih iskustava i ljudi koji već danas oblikuju održivu budućnost poslovanja, društva i planeta.

Ovogodišnje izdanje Greencajta okupilo je više od 70 govornika iz cijelog svijeta koji su otvorili ključna pitanja budućnosti, od umjetne inteligencije, klimatskih izazova i održivog poslovanja do hrane, turizma i novih ekonomskih modela. Kroz tri konferencijska dana izmjenjivali su se razgovori o tome kako danas izgleda odgovorno voditi kompanije, razvijati tehnologiju, graditi otpornije zajednice i stvarati sustave koji dugoročno mogu odgovoriti na globalne promjene.

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Prvi konferencijski dan obilježilo je gostovanje Bena Foglea, svjetski poznatog britanskog avanturista, autora i jednog od najprepoznatljivijih BBC-jevih televizijskih lica. Pred prepunom dvoranom održao je predavanje "New Lives in the Wild: Beyond the Map", kroz koje je govorio o iskustvima iz najudaljenijih dijelova svijeta i ljudima koju su odlučili živjeti drugačije - jednostavnije, svjesnije i bliže prirodi. Veliku pažnju publike privukli su i Juan Verde, međunarodni stručnjak za održivi razvoj i bivši savjetnik američkih administracija, Marga Hoek, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja za održivo poslovanje, te Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, koji je govorio o odgovornosti, povjerenju i dugoročnoj održivosti kompanija.

Foto: Greencajt

Drugi dan konferencije obilježile su rasprave o umjetnoj inteligenciji, etici tehnologije i odnosu čovjeka prema digitalnoj budućnosti, kao i teme generacijskih promjena, održivog turizma i razvoja lokalnih zajednica. Posebnu pažnju publike privuklo je ekskluzivno gostovanje Simona Reevea powered by HTZ, jednog od najpoznatijih svjetskih putopisaca, autora i BBC-jevih dokumentarista, koji je upravo na Greencajtu zaključio svoju turneju "To the End of the Earth" nakon više od 100 rasprodanih dvorana diljem svijeta. Kroz priče s najudaljenijih dijelova svijeta, od ratnih zona i ekstremnih klimatskih uvjeta do zajednica koje žive na rubovima suvremenog svijeta, Reeve je publici prenio snažnu poruku o otpornosti ljudi, ljepoti planeta i potrebi da se prema svijetu odnosimo s više odgovornosti, znatiželje i poštovanja.

Foto: Greencajt

Treći dan Greencajta bio je posvećen budućnosti hrane, održivim prehrambenim sustavima i inovacijama koje povezuju zdravlje, znanost i održivost. Arthur Potts Dawson, Michelinov chef i UN World Food Programme Chef Advocate, na predavanju „Food is Never Just Food“ powered by Mastercard govorio je o hrani kao sustavu vrijednosti, odgovornosti i održivosti. Program su dodatno obogatili profesor Morten Arendt Rasmussen sa Sveučilišta u Kopenhagenu predavanjem o mikrobiomu i prehrani budućnosti te docentica Ditte Baun Hermund, koja je predstavila potencijal algi kao održivog izvora hrane.

Tijekom tri dana, Greencajt je još jednom potvrdio svoju poziciju ključne regionalne platforme za razgovor o održivosti, okupljajući lidere, stručnjake, kompanije i pojedince koji vjeruju da održivost više nije opcija, nego nužnost. Šesto izdanje konferencije zaključeno je snažnom porukom da ono što je dobro za poslovanje, mora biti dobro za društvo, a ono što je dobro za društvo, mora biti dobro i za planet, u skladu s glavnim motom konferencije: Good for Business. Good for People. Good for Planet.