Komentari 0
Greenpeace: Plinski štednjaci znatno zagađuju zrak u domu

Greenpeace istraživanje pokazalo je da plinski štednjaci značajno truju naš zrak. Razine dušikovog dioksida i benzena drastično padaju kod električnih štednjaka

Novo istraživanje Greenpeacea, provedeno u Hrvatskoj i Mađarskoj, pokazalo je da kuhanje na plin značajno povećava razine štetnih tvari u domovima, dok prelazak na električne štednjake uzrokuje nagli pad koncentracija dušikovog dioksida i benzena, rečeno je u četvrtak.

Istraživanje koje je proveo Greenpeaceov Znanstveni odsjek pokazuje da plinski štednjaci znatno povisuju razine dušikovog dioksida (NO₂) i benzena u zatvorenim prostorima, dok prelazak na električne štednjake dovodi do naglog i izrazitog smanjenja tih štetnih tvari.

Testiranje je provedeno u 12 kućanstava, devet u Hrvatskoj i tri u Mađarskoj, .

Sagorijevanje fosilnog plina, koji se sastoji uglavnom od metana, oslobađa NO₂, CO₂ i hlapljive organske spojeve. NO₂ pogoršava respiratorne probleme i potiče napadaje astme, osobito kod djece i osjetljivih skupina. Benzen, koji je Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala kao kancerogen bez sigurne razine izloženosti, detektiran je u svim kućanstvima tijekom kuhanja na plin.

Nakon prelaska na električne štednjake u tri kućanstva potpuno je nestao, dok je u ostalima zabilježeno znatno smanjenje. Najveći učinci uočeni su u manjim i prenapučenim stanovima te u domovima s djecom i starijim osobama, gdje se zagađivači zadržavaju dulje i dosežu više razine. 

Greenpeace naglašava da se rezultati odnose isključivo na zemni plin iz mreže, a ne na propan-butan u bocama.

Na temelju nalaza, Greenpeace CEE Hrvatska poziva institucije da subvencioniraju zamjenu plinskih štednjaka električnima, zabrane ugradnju plinskih uređaja u novogradnji, uvedu standarde i nadzor kvalitete zraka u zatvorenim prostorima te ubrzaju smanjenje ovisnosti o fosilnom plinu kroz elektrifikaciju kućanstava.

