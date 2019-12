Greta Thunberg: Nitko nije premali da bi mijenjao svijet

Mlada švedska aktivistica Greta Thunberg tvrdi da “nitko nije premali da bi mijenjao svijet” u ilustriranoj i proširenoj verziji istoimene knjige, “No One Is Too Small to Make a Difference”.

Foto: Promo

U njoj su prikupljeni govori mlade aktivistice koja je postala glasnogovornik svoje generacije. Podsjetimo, u kolovozu 2018., tad 15-godišnja Greta, odlučila je jedan dan izostati iz škole te prosvjedovati protiv uništavanja okoliša. Svojim postupcima pokrenula je globalni pokret protiv klimatske krize, nadahnuvši milijune učenika na prosvjed zbog odnosa prema prirodi i okolišu. Kao priznanje za aktivnost, Greti je ove godine dodijeljena alternativna Nobelova nagrada, s ciljem da se potaknu vlade europskih zemalja da počnu kreirati i aktivno provoditi mjere zaštite okoliša.

- Oči svih budućih generacija sad su okrenute prema vama i, ako nas odlučite prevariti, nikad vam to nećemo oprostiti - izjavila je Thunberg u svojem govoru u UN-u 23. rujna 2019.. Rekla je da ne bi trebala biti za tom govornicom nego u školi. No ljudi koji su nada budućih generacija ne razmišljaju o tome - kaže.

- Kako se usuđujete? Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo praznim riječima. A ja još spadam među sretnike. Mnogi ljudi danas pate - kaže.

U mnogim svojim govorima ističe kako su mladi ljudi glavna i nezaustavljiva snaga koja mora dovesti do promjena.

