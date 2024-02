'Gubim stan jer sam susjedima bila preglasna tijekom seksa'

Sindy K. (37) iz njemačkog grada Halle an der Saale je gluha od rođenja, a kaže da je i nijema. Međutim, njezini susjedi tvrde da je toliko glasna tijekom seksa da nisu imali izbora nego je prijaviti. Slučaj je završio na sudu, a u nepravomoćnoj presudi od 9. siječnja stoji da mora iseliti iz stana.

Presuda je stupila na snagu tri dana kasnije, a Sindy je imala 4 tjedna za žalbu.

Pomalo bizaran slučaj krije se iza spisa pod brojem '97 C 607/23'. Dvije susjede, stare 37 i 73 godine, vodile su pedantne evidencije o svim muškim posjetima Sindy K. i uredno se žalile stanodavcu, tvrtki Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG). Sindy je najprije dobila opomenu, a potom izvanredni otkaz ugovora o najmu 'zbog trajnog narušavanja javnog reda i mira'.

Uslijedio je postupak pred građanskim sudom. Sindy K. protiv HWG-a. Susjede su na sudu svjedočile i revno iznosile sve dokaze.

- Zapisala sam tablice tih muškaraca, dolaze iz Cellea, Düsseldorfa, Hamburga, Harza, Senftenberga. Ali i iz Saxony-Anhalta, Merseburga i Naumburga - rekla je jedna od njih.

Sindy u dvosobnom stanu u prizemlju živi od 2015. godine.

- Sve je počelo sa susjedima koji su se žalili na moju kućicu za zečeve na balkonu, pa sam je se riješila. Susjedi me prate čak i kad idem u kupovinu - rekla je novinarima njemačkog BILD-a.

- Ne seksam se sa svakim muškarcem koji me posjeti. Prodajem puno stvari na eBayu i malim oglasima. Ali, u trenucima kad imam seks, tada ne mogu čuti koliko je glasno zbog mojeg invaliditeta. No to se mojih susjeda ne bi trebalo ticati - pojasnila je.

Susjeda Jaqueline B. (37), koja u toj zgradi živi nešto više od godinu dana, ostaje pri svojim izjavama koje je dala na sudu.

- Sve što sam rekla na sudu je istina - rekla je novinarima.

