Prepoznajte kada toplinski udar prijeti djetetu - ovo su simptomi

Visoke temperature velik su problem za starije ljude i malu djecu te ih često savjetuju da izbjegavaju boravak na otvorenom i drže se hlada. Stručnjaci su objasnili i simptome koji ukazuju na toplinski udar

<p><strong>Joe Mulligan</strong>, čelnik britanskog Crvenog križa, ispričao je da postoje jednostavni načini kako prepoznati rizik i omogućiti sigurnost za svoju obitelj, piše<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/9563023/9-signs-child-risk-hot-weather-heat-stroke/"> The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Znakovi da ste dehidrirali</p><p>- Bez obzira jesu li kod vas toplinski valovi razlog za zabrinutost ili se veselite kupanju, pregrijavanje na vrućem zraku uvijek je podjednako opasno. Tijekom toplinskog vala sve je više ljudi koji zbog zdravstvenih tegoba moraju posjetiti svog liječnika. Mnoge bolesti povezane s toplinom javljaju se samo zato što je netko predugo bio izložen visokim temperaturama ili je fizički podnosio velik napor bez da je pio dovoljno tekućine, kaže Mulligan pojašnjavajući kako svaki čovjek može poduzeti odgovarajuće korake kako bi on i članovi njegove obitelji bili sigurni tijekom toplinskog udara.</p><p>- Izbjegavajte izlaziti na sunce tijekom najtoplijeg dijela dana, pijte puno tekućine te nosite šešir, savjetovao je on.</p><h2>Simptomi toplinskog udara</h2><p>Toplinski udar je potencijalno smrtonosna nuspojava pretjeranog uživanja u lijepom vremenu. Ako predugo sjedite na suncu, tijelo će se pregrijati i to vodi do toplinskog udara. On nastaje kad je nekome toliko vruće da njegovo tijelo više ne može regulirati temperaturu.</p><p>Iako se javlja rjeđe nego problem sa opeklinama od sunca, i dalje je riječ o iznimno opasnom stanju koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.</p><p><strong>Kod djece simptomi uključuju:</strong><br/> 1. Pospanost<br/> 2. Vruću kožu<br/> 3. Glavobolju, zbunjenost ili vrtoglavicu te nemir<br/> 4. Ubrzano disanje i povećani broj otkucaja srca</p><p><br/> 5. Napadaje<br/> 6. Malo znoja ili se dijete čak uopće ne znoji<br/> 7. Tjelesna temperatura je oko 40,5 stupnjeva ili viša<br/> 8. Gubitak svijesti, nesvjestica<br/> 9. Stanje se brzo pogoršava i dijete prestaje reagirati na podražaje</p><h2>Što učiniti?</h2><p>1. Odmah nazovite 112<br/> 2. Rashladite dijete<br/> 3. Prenesite dijete u hladniji prostor<br/> 4. Razodjenite dijete<br/> 5. Omotajte dijete u hladne mokre plahte<br/> 6. Zalijevajte dijete vodom<br/> 7. Hladite mališana dok čekate pomoć<br/> 8. Ako se u međuvremenu temperatura stabilizirala i dijete nije vruće na dodir, možete ga prestati zalijevati</p><h2>Kako reagirati kod iscrpljenosti zbog vrućine</h2><p>Iscrpljenost zbog vrućine javlja se kad netko izgubi previše soli i tekućine preznojavajući se zbog vrućine. Znakovi da se vaše dijete pregrijalo uključuju:</p><p>1. Vrtoglavicu ili zbunjenost<br/> 2. Glavobolju<br/> 3. Znojenje<br/> 4. Hladna, blijeda koža<br/> 5. Mučnina</p><h2>Što učiniti</h2><p>1. Prenesite dijete do hladnijeg prostora<br/> 2. Omogućite djetetu da se odmori, a to će potaknuti hlađenje<br/> 3. Dajte djetetu vode<br/> 4. Ako imate izotonični sportski napitak, to je još bolje jer će nadomjestiti gubitak soli<br/> 5. Nazovite svog liječnika<br/> 6. Ako se stanje pogoršava, odmah nazovite 112</p>