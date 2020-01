Hladnjak se organzira pomoću tacne, posudica i naljepnica...

Imate li i vi frižider pun teglica krastavaca, pekmeza, čokoladnih namaza koje nikako da pojedete do kraja? Ne brinite, niste jedini.

Neki trkovi iz profesionalnih kuhinja u restoranu mogu vam pomoći da hladnjak uvijek držite uredni i čistim, te da budete maksimalno efikasni u kuhinji. Kuharima takve staklenke i ostale stvari samo smetaju, a potrošnja energije za čuvanje možda i neupotrebljive hrane nije beznačajna.

Evo tri načina za smanjenje kaosa u hladnjaku i njegovu bolju organizaciju.

1. Očistite i definirajte zone u hladnjaku

Prvi korak prema čišćem hladnjaku je da sve izvadite iz njega. Baš sve. Ako na pola istisnuta tuba majoneze u vama ne izaziva radost, bacite je. Frižider prebrišite, a kad ste spremni napunite ga, ali tako da izbjegnete da ga tretirate kao "ladicu za smeće".

Označite različita područja za različite vrste predmeta. Vaš hladnjak vjerojatno već ima nekoliko unaprijed određenih zona - ladice na dnu ili ladicu za sir, ali i vi ih sami možete stvoriti s nekoliko manjih posuda. Restorani često drže manje posude na metalnim tacnama, koje je lako izvući kako bi vidjeli što je u njima. Za voće poput limuna, prozirne zdjele su najbolji izbor. Odlično vam može doći i tacna koja se okreće oko svoje osi kako bi vam predmeti bili dohvatljiviji, pogotovo ako ih držite u stražnjem dijelu hladnjaka.

Foto: Dreamstime

Osnovno razumijevanje sigurnosti hrane može vam pomoći kad odlučujete gdje što smjestiti u hladnjaku. Oni su obično najhladniji u stražnjem i donjem dijelu, topliji na gornjoj polici i najtopliji na vratima. Dakle, vrata su sjajna za hranu i začine s dugim rokom trajanja, poput pekmeza, senfa i nekog ljutog umaka, kečapa. No pokušajte tamo izbjeći ostavljanje mlijeka ako ga ne pijete tako brzo. Sirovo meso uvijek bi trebalo biti na dnu frižidera, ne samo zato što je to najhladniji dio, nego i da vam ne kaplje preko svega ostaloga ako je meso kupljeno u mesnici i umotano u papir.

Još jedna važna stvar - organizirajte svoj hladnjak po tome kako kuhate i jedete: namirnice koje često koristite (ili želite dovršiti) stavite naprijed i u sredinu, a sastojke koje ćete povremeno koristiti pohranjujte u teže dostupne kutove.

2. Ne zaboravite na ostatke

Foto: Dreamstime

Lakše ćete održavati red s dobrim setom posudica za hranu koji će olakšati pogled na sve što imate. Plitke su posude praktične jer ih možete slagati jedne na drugu. No čak i uz najbolje spremnike, važna je uspostava sustava za "upravljanje" ostacima. Jedno od glavnih pravila svakog restoranskog hladnjaka je da nove namirnice uvijek idu straga, gurajući postojeće na prednji dio. Zato se kod kuće ne bojite potrošiti malo vremena za to, jer će vam to u konačnici uštedjeti vrijeme kasnije - sve će vam biti nadohvat ruke.

3. Zapišite baš sve

U restoranima se apsolutno sve bilježi nazivom i datumom. Kod kuće, to vam može pomoći da znate razlikovati zamrznuti goveđi gulaš i grah. Zato popišite sve, možete i na komad papira i zalijepite na hladnjak, kako biste znali što je unutra bez otvaranja vrata od zamrzivača.

