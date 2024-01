Holivudski glumac završio na Hitnoj zbog gusjenice koje je puna Dalmacija, opasna i za pse

Jamie Dornan, zvijezda filma 50 nijansi sive, završio je u bolnici sa simptomima nalik srčanom udaru tijekom ljetovanja u Portugalu. Glumac je bio na putovanju s voditeljem Gordonom Smartom i društvom, koji je e u BBC-jevoj humorističnoj emisiji 'The Good, The Bad and the Unexpected' progovorio o tome što se dogodilo kad su on, Dornan i trojica prijatelja iz Sjeverne Irske, otišli na golf u Portugal.

Liječnici su isprva posumnjali da im je obojici pozlilo zbog toga što su večer prije popili dosta alkohola, no pokazalo se da je uzrok onoga što je sličilo na srčani udar zapravo borov četnjak, gusjenica koje ima i u našem podneblju.

Foto: Wikipedia

- Odlično smo se zabavljali prvoga dana, igrali golf, izlazili, pili puno vina, a zatim i espresso martinije - priznao je Smart te dodao da su se sutradan svi osjećali loše. No osjetivši trnce u lijevoj ruci te ubrzano lupanje srca, u jednom trenutku izmjerio je 120 otkucaja u minuti. Pomislio je da je riječ o srčanom udaru. Ušao je u taksi s ciljem da ode u bolnicu, no onesvijestio se i nakon toga probudio u bolničkom krevetu, ispričao je voditelj.

Izmjerili su mu visoki tlak i liječnik ga je pitao što je konzumirao večer prije, pa je počeo nabrajati alkohol. No kad su ga vratili u bolničku sobu, vidio je da su liječnici pored njega na bolničkom krevetu dovezli Jamieja Dornana, jednog od momaka s kojima se družio večer prije.

- Slušao sam kako mu postavljaju ista pitanja kao i meni te kako govori o sličnim simptomima i pomislio da nije dobar znak to da je stigao u istom stanju kao i ja - dodao je Smart. Jamie mu je rekao da mu je dvadesetak minuta nakon njegovog odlaska utrnula lijeva ruka, zatim lijeva noga, a onda i desna noga, zbog čega je pozvao Hitnu i našao se u bolnici.

Tjedan dana kasnije liječnici su ih iznenadili priopćivši im da za njihove zdravstvene probleme nije kriv alkohol, nego bobov prelac - otrovna gusjenica. Sitne dlačice koje ima na tijelu sadrže iritantni protein koji može izazvati bolne iritacije kože, očiju i grla, kao i osip, a u rijetkim situacijama i alergijske reakcije. Prenose se i vjetrom pa tako mogu dospjeti do ljudi, rekli su im.

Foto: Wikipedia

- Kasnije sam saznao da na golf terenima na jugu Portugala postoje gusjenice koje mogu ubiti pse, a kod muškaraca u 40-ima mogu dovesti do srčanog udara. Imali smo veliku sreću da smo ostali živi, zaključio je Smart.

- Riječ je vjerojatno o tome da su došli u kontakt sa sitnim mikrodlačicama borovog četnjaka, ili borovog prelca (Thaumetopoea pityocampa), jedne od gusjenica koja može izazvati vjerojatno najžešće alergijske reakcije u odnosu na kukce iste vrste ako čovjek dođe u kontakt s njima. Riječ je o gusjenici koja je pokrivena sitnim dlačicama ispod kojih su mikrodlačice koje su otrovne. Žlijezde luče alkaloid thaumetopoein, koji izaziva alergijsku reakciju kad se te mikrodlačice nađu u kontaktu s kožom čovjeka. Borov četnjak živi u gnijezdima na drveću, no vrlo je lako doći u kontakt s njima kad se nađete u prirodi jer praktično stalno otpuštaju otrovne mikrodlačice. Istraživanja su pokazala da otrov u njima ostaje aktivan i do dvije godine. Ukratko, one lete zrakom i padaju po raznim površinama u prirodi i ako dodirnete neku površinu na koju su pali i prije godinu dana, može doći do reakcije – pojašnjava dr.sc. Milan Pernek, znanstveni savjetnik Šumarskog instituta.

Kaže da se borovi četnjaci uglavnom nalaze na borovima i cedru

Dodaje kako u prirodi postoji još jedan kukac sličnih osobina, hrastov četnjak, koji može izazvati alergijsku reakciju, no bobov četnjak pokazao se žešćim i otpornijim.

Opasnost od kontakta veća je od jeseni do proljeća, u fazi dok su to još gusjenice, a najuočljivije su kad izlaze iz gnijezda i hodaju po tlu u formaciji kolone. Noću se skupljaju zajedno u gnijezda i tako štite od hladnoće. Ljeti se pretvaraju u leptire, pa je opasnost od širenja otrova ipak nešto manja, jer lete dalje od mjesta gdje obitavaju ljudi.

- Općenito im pašu više temperature, iako se zna da dugo mogu preživjeti i na minusima, a pokazalo se da globalno zatopljenje i promjena klime doprinose njihovom širenju iz Dalmacije i Zagore, gdje su im bila prirodna staništa kod nas, prema kontinentu. Tako smo u zadnje vrijeme primijetili da su se značajno proširili u Lici, posebno na području Ogulina. Ovaj snijeg malo će usporiti ta kretanja, no ako se ponovo vratimo zimama bez niskih temperatura i snijega, velika je vjerojatnost da će se još brže širiti prema kontinentu, pa bismo mogli imati problema s njima i u gradovima – upozorava sugovornik.

Posebno su opasni za pse, kojima su gusjenice posebno zanimljive, pa se vlasnicima preporučuje da dobro paze kako ne bi dirali gnijezda.

- Kod pasa koji su bili u kontaktu vidjet ćete da su im natečene oči, napadaju sluznicu jezika. Moguće je da pas doživi vrlo snažnu reakciju, uz povraćanje - priča dr. Pernek. Kod čovjeka se obično manifestira osipom i crvenilom te sitnim mjehurićima i svrbežom kože, dok u težim slučajevima može doći i do oticanja sluznice u usnoj šupljini. Ako osjetite simptome, kožu bi trebalo namazati kremom koja ima protuupalno djelovanje, a ako se jave jače reakcije, posebno otežano disanje, odmah se javite liječniku.