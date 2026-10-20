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20. Kongres hrvatskog kampinga

Hrvatska je vodeća kamping destinacija u Europi za 2027.

Piše Anamarija Dukši,
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Hrvatska je vodeća kamping destinacija u Europi za 2027.
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| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Prema najnovijim istraživanjima, Hrvatska će 2027. godine prvi put predvoditi europsku ljestvicu kvalitete kampova, s rastućim brojem kampova s oznakom ADAC Superplatz

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Hrvatski kamping u protekla je dva desetljeća značajno unaprijedio kvalitetu i raznolikost smještajne ponude, sadržaja i usluga, čime je dodatno ojačao poziciju na europskom turističkom tržištu. Nastavak ulaganja u kvalitetu, prilagodba tržišnim promjenama i odgovor na sve zahtjevnija očekivanja gostiju ključni su za daljnji razvoj sektora, teme su u fokusu jubilarnog 20. Kongresa hrvatskog kampinga, u organizaciji Kamping udruženja Hrvatske (KUH), koji se od 19. do 21. listopada održava u hotelu Well u Termama Tuhelj.

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Bus | Video: 24sata/pixsell

- Veliki je ovo dan za hrvatski kamping i ostvarenje snova svih turističkih djelatnika koji su godinama radili kako bi hrvatski kamping po kvaliteti postao najbolji u Europi. Nedavna istraživanja PiNCAMP-a, platforme za kamping u sklopu ADAC-a, potvrđuju da je Hrvatska postala vodeća kamping destinacija po kvaliteti, na što svi možemo biti jako ponosni. To je dodatni poticaj daljnjem razvoju hrvatskog kampinga, a ujedno i potvrda da se ulaganja, posebno u posljednjih desetak godina, isplate i da ih gosti prepoznaju. Daljnji razvoj ovisit će i o zakonskom okviru koji regulira kamping djelatnost, u područjima prostornog uređenja, pomorskog dobra i mora te turizma. Očekujemo da se u sva tri područja definiraju uvjeti i okviri koji će omogućiti daljnje investicije. Bez novih investicija nema ni podizanja kvalitete, a vjerujem da ćemo u sljedećim godinama vidjeti dodatni procvat hrvatskog kampinga i novi uzlet, posebno zahvaljujući pozicioniranju Hrvatske kao najkvalitetnije kamping destinacije u Europi - naglasio je Veljko Ostojić, predsjednik Izvršnog odbora KUH-a i direktor Hrvatske udruge turizma.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema najavi PiNCAMP-a, kamping portala ADAC-a, najvećeg njemačkog i europskog te drugog najvećeg automobilskog kluba na svijetu, Hrvatska će 2027. prvi put predvoditi europsku ljestvicu kvalitete kampova, a broj hrvatskih kampova s oznakom ADAC Superplatz raste na 29. ADAC Pincamp za sljedeću sezonu očekuje nastavak snažne potražnje s njemačkog i nizozemskog tržišta. Kako zadržati konkurentnost na europskom tržištu i stvoriti uvjete za održiv rast sektora jedno je od ključnih pitanja ovogodišnjeg Kongresa hrvatskog kampinga.

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- Sljedeći korak razvoja hrvatskog kampinga nije samo smještaj, već cjelovita kvaliteta boravka, od parcele, sanitarija i hlada do usluge i sadržaja koji gostu daju razlog za dolazak i izvan ljetne sezone. Važno je sačuvati raznolikost ponude, od mjesta za šatore i kampere do mobilnih kućica te malih obiteljskih kampova i velikih resorta. Istraživanja nam trebaju pomoći da ulaganja usmjerimo prema konkretnim skupinama gostiju, a tehnologija da olakša rezervaciju i zaposlenicima ostavi više vremena za gosta. Za takav razvoj jednako su važni stručni ljudi i jasni, predvidivi uvjeti poslovanja - izjavio je Adriano Palman, direktor Kamping udruženja Hrvatske.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Te su promjene posebno vidljive u razvoju kvalitete smještaja. Prema podacima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatska je 2007. godine imala 13 kampova s četiri zvjezdice, dok kampova s pet zvjezdica nije bilo. Do 2025. broj kampova s četiri zvjezdice porastao je na 82, a devet ih je ušlo u kategoriju pet zvjezdica.

Time čak 58% kapaciteta hrvatskih kampova ulazi u kategoriju 4 i 5*. Takav razvoj odražava kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, unapređenje postojeće ponude i razvoj sadržaja, čime hrvatski kamping odgovara na sve zahtjevnija očekivanja gostiju.

- Kamping industrija u posljednjih se 20 godina značajno transformirala. Danas 50 posto hrvatskih kampova ima četiri ili pet zvjezdica, a u njima se ostvaruje 20 posto svih noćenja u Hrvatskoj. Razinu njihove kvalitete potvrđuje i lojalnost gostiju, što pokazuju i najnovija istraživanja. Čak 50 posto gostiju u hrvatske se kampove vratilo sedam ili više puta, što govori o konkurentnosti ovog segmenta turizma - naglasila je Monika Udovičić, državna tajnica Ministarstva turizma i sporta.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatski kampovi od 1. siječnja do 11. listopada 2026. ostvarili su gotovo 3,4 milijuna dolazaka i 21,4 milijuna noćenja, zadržavši rezultate na razini istog razdoblja prošle godine koja je bila rekordna godina u povijesti hrvatskog kampinga. Njemačka, Slovenija i Austrija ostaju vodeća tržišta, s više od 60 posto ukupnih noćenja u kampovima, dok su domaći gosti ostvarili 9,7 posto više noćenja nego u usporedivom lanjskom razdoblju. Važnost kampinga za hrvatski turizam potvrđuje udio od 23 posto noćenja u komercijalnom smještaju, uz prosječan boravak od 6,2 dana, najdulji među svim vrstama smještaja.

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U nastavku programa predviđeni su i europski primjeri prilagodbe kampova klimatskim promjenama, od uređenja zelenih površina i stvaranja hlada do prilagodbe infrastrukture. Poslovne teme obuhvaćaju razvoj i zadržavanje zaposlenika, energetsku učinkovitost te pregled deset godina online rezervacija u hrvatskim kampovima.

| Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Poseban dio programa otvara i pitanje kako se hrvatski kampovi predstavljaju gostima kroz umjetnu inteligenciju. Istraživanje je obuhvatilo četiri vodeća AI asistenta kojima je postavljeno 100 pitanja o hrvatskim kampovima na pet emitivnih tržišta, pri čemu je analizirano gotovo 2.000 odgovora te provjerena točnost iznesenih tvrdnji i korištenih izvora. Rezultati donose uvid u pouzdanost informacija koje potencijalni gosti dobivaju te mogućnosti kampova da unaprijede svoju vidljivost i dostupnost točnih podataka u digitalnom okruženju.

Stručni program prati izložba mobilnih kućica, glamping šatora, opreme i digitalnih rješenja za kampove. Kongres tako povezuje istraživanja i razmjenu iskustava s konkretnom ponudom za ulaganja i unapređenje poslovanja. Od prvog izdanja 2007. do prošlogodišnjeg Kongresa, na ovim je skupovima sudjelovalo oko 5.200 sudionika iz zemlje i inozemstva. Kao središnje mjesto susreta predstavnika kampova, turističkog sektora, institucija i povezanih industrija, Kongres potiče razmjenu iskustava, predstavljanje inovacija i raspravu o trendovima i izazovima koji oblikuju budućnost kampinga.

Jubilarni Kongres završava sutra dodjelom priznanja Croatia's Best Campsites i OK Mini Camps te nagrade Naj Kamp Adria 2026., kojima se prepoznaju kvaliteta i razvoj kamping ponude.

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