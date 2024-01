Prepoznajte simptome: Gripa dolazi naglo, prehlada s kašljem

Prehlade, gripe i Covida bilo je dosta i u vrijeme uoči novogodišnjeg dočeka i nakon njega, a otkad su se djeca vratila u školske klupe vidljivo je da se infekcije šire, što je i očekivano. Svake godine, naime, upravo u vrijeme povratka đaka u školu u ovo doba, kao i nakon zimskog odmora, bilježi se povećani broj infekcija. Među oboljelima su najčešće djeca, ali i ljudi starije životne dobi. U većini slučajeva simptomi su uobičajeni, odnosno očekivani za te respiratorne infekcije i nema više pacijenata s komplikacijama nego što bi se to očekivalo, kažu dr. med. Hrvoje Tiljak i dr. med. Dragan Soldo, liječnici obiteljske medicine u Novom Zagrebu.

Kako je u sva tri slučaja riječ o respiratornim infekcijama, javljaju se sa sličnim simptomima: visokom ili povišenom temperaturom, bolovima u mišićima, kihanjem ili kašljem te hunjavicom uslijed koje može biti otežano disanje, a u nekim slučajevima može se javiti i grlobolja. No, postoje bitne razlike o kojima ovisi i to koji će simptomi biti izraženi. U sva tri slučaja kod mlađih ljudi i onih koji nisu imunokompromitirani nema drugih lijekova osim onih koji ublažavaju simptome, kažu sugovornici.

Tako je za prehladu tipično to da se simptomi javljaju postupno. Najčešće nema visoke temperature, iako ona kratko može biti povišena. Među prvim simptomima je kihanje, potom se može javiti blagi kašalj, koji relativno brzo prelazi u zreli kašalj s iskašljavanjem i prolazi. Tipičan sindrom je hunjavica, odnosno otežano disanje zbog začepljenog nosa. Većina simptoma traje dva do tri dana, odnosno prehlada najčešće prolazi u roku od pet dana, bez ozbiljnih komplikacija, tako da ljudi često ne izostaju s posla ili iz škole. Ipak, dobro je odmoriti dva do tri dana dok traje temperatura i dok su simptomi izraženi, kaže dr. Soldo.

- S druge strane, gripa se obično javlja naglo, tako da nas prvo 'obori' visoka temperatura koja može potrajati dva do tri dana. U roku od nekoliko sati prate ju i glavobolja, bolovi u mišićima i osjećaj umora i iscrpljenosti, tako da čovjek često ima osjećaj da ga je nešto pregazilo. To obično prati i kašalj, koji je suh i neugodan, često uz visoki podražaj na kašljanje, što dodatno iscrpljuje pacijenta. Rjeđe se javljaju hunjavica, začepljeni nos i grlobolja, no mogu se javiti. Kako su kod gripe komplikacije česte, svakako treba odležati barem dok se većina simptoma ne povuče, kaže sugovornik.

Covid se u zadnje vrijeme uglavnom javlja uz slične simptome, a u oba slučaja vrlo je važno imati na umu da u razdoblju visoke temperature treba misliti na pojačanu hidraciju organizma.

- Zimi imamo manju potrebu za tekućinom, no treba se prisjetiti kako to izgleda ljeti, kad je vani plus 40 i pojačano se znojimo. Slična je situacija dok traje visoka temperatura i jako je važno unositi veće količine tekućine – najbolje vode i čaja te tople juhe – kako bismo nadoknadili izgubljenu tekućinu. Naime, glavobolja i osjećaj umora i iscrpljenosti povezani su s dehidracijom, pa je to važno izbjeći – pojašnjava dr. Soldo.

Visoku temperaturu treba skidati lijekovima na bazi paracetamola, ili ibuprofena, koji pomažu i protiv bolova u mišićima i iscrpljenosti, dodaje. Kod otežanog disanja možemo si pomoći kapima za nos, no ne treba ih koristiti dulje od tri do pet dana.

- Bolje je rješenje redovito ispirati nos fiziološkom otopinom, odnosno vodom u koju smo dodali malo morske soli, što pomaže čišćenju dišnih puteva i obnavljanju sluznice. U slučaju kašlja u apoteci se mogu nabaviti sirupi koji smanjuju podražaj na kašalj ili oni koji mogu olakšati iskašljavanje, a po potrebi se mogu koristiti i pastile za grlo – savjetuje dr. Soldo.

- Jako je važno naglasiti da danas imamo dostupne lijekove za gripu i Covid koji značajno pomažu da se olakšaju simptomi bolesti i smanji rizik od komplikacija. Oni se prvenstveno preporučuju ljudima iznad 65 godina, kao o imunokompromitiranim pacijentima, kod kojih je rizik od komplikacija veći. No, osobno sam imao i mlađih pacijenata kojima sam prepisao lijek protiv gripe, jer im je bilo važno da se zbog planiranog puta brže oporave – kaže dr. Hrvoje Tiljak. U oba slučaja važno je da se ti lijekovi uzmu što prije od pojave prvih simptoma.

- Kod gripe je važno da se lijek počne piti unutar 48 sati od pojave prvih simptoma, inače ima puno manji efekt. Stoga se stariji ljudima, posebno onima koji boluju od više bolesti i čiji je imunitet narušen, savjetuje da se što prije jave liječniku obiteljske medicine, koji im taj lijek može prepisati i mogu ga podići u ljekarni. On neće odmah izliječiti gripu, no značajno smanjuje rizik od komplikacija – ističe dr. Tiljak.

- Kad je o Covidu riječ, lijek se zasad još ne izdaje u ljekarnama, pa pacijentima savjetujemo da se jave u najbližu bolnicu gdje mogu dobiti terapiju. Postoje naznake da će se obiteljski liječnici također moći prepisivati taj lijek i da će ga biti u ljekarnama, no još nemamo informaciju o tome od kada, pa je bolnica jedina adresa – ističe dr. Soldo.

Naši sugovornici podsjećaju da kod prehlade, gripe i Covida antibiotici nisu učinkoviti, jer je riječ o virusnim infekcijama, pa ih ne bismo smjeli uzimati na svoju ruku ili inzistirati na njima u ordinaciji. Liječnik će vam ih prepisati u slučaju da se razviju neke komplikacije, poput upale sinusa, upale uha i slično.

Ako se jave neke komplikacije i postoji potreba da dođete u ambulantu na pregled, vrijedi podsjetiti: Svi oni koji kišu, kašlju i šmrču trebali bi doći s maskom, da zaštite ostale pacijente. Također, svim starijim osobama i ljudima slabijeg imuniteta u vrijeme prehlade i gripe preporučuje se da se naruče kod liječnika, kako bi što kraće čekali te da u čekaonicama nose masku, zaključuju sugovornici.