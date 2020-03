'Htio je da bebu nazovemo po njegovoj mami, nisam mu dala'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Evo koliko vode morate popiti tijekom izolacije - po kg težine

Trebao bi biti najljepši posao na svijetu, no za brojne roditelje odabir imena za njihovo dijete postane prava muka, osobito ako teško pronalaze kompromis i podliježu vanjskim utjecajima.

Upravo je to priča anonimne mame koji se na Reddit forumu požalila kako joj muž predbacuje jer djetetu nije dala ime koje je on želio.

I dok se većina parova naposljetku nekako složi oko imena, u njihovom slučaju to se nije dogodilo, već ga je majka sama odredila i prijavila. Sada se njen suprug ljuti što ga je dovela pred gotov čin, tvrdeći da je to što je ona učinila 'čisti bullying' kako bi prihvatio njeno ime, piše Mirror.

U svom je postu objasnila kako je želio da dijete nosi ime njegove pokojne majke, no ona je to odbila uz argument da je to ime staromodno. Rekla mu je da to ime mogu dodati kao srednje ime djevojčice. Kroz cijelu trudnoću bi se prepirali kad bi se dotaknuli te teme, a raspravu nikad nisu zaključili.

Kad smo čekali naše prvo dijete, razmišljali smo o imenima. Njegova je majka umrla nekoliko godina prije toga. Saznali smo da čekamo curicu, a iako sam njegovu mamu jako voljela, to ime mi je zvučalo baš za 'bake'.

Rekla sam mu da shvaćam sentimentalnu vrijednost tog imena, no da mi se ono ne sviđa kao ime za našu kćer. Predložila sam ga kao srednje ime u namjeri kompromisa, no on se ljutio i nije pristao.

Koje god sam ime ja predložila, od klasičnih do modernih, pa čak i nadimak njegove majke, odbio je - nije to bilo ono koje je on želio.

Kad sam rodila, bili smo naravno oduševljeni. Opet je spomenuo ime njegove majke koje ćemo joj dati, no ja sam samo šutjela. Kasnije, kad su me pitali kako se djevojčica zove, rekla sam Lily (što nije ime njegove majke), a ono koje je on želio kao srednje.

Budući da se kasnije i on trebao potpisati, vidjela sam da kipi od bijesa. Rekla sam mu da sam mu dala dovoljno vremena da se dogovorimo i da je imao mogućnost odabrati nešto drugo. Prošlo je šest mjeseci od toga i on je zove Lily, no stalno mi predbacuje da sam ga dovela pred gotov čin te to govori i ljudima. Kao da mi nikad neće oprostiti. Pitala sam ga kako je to drugačije od onog što je on meni pokušao napraviti, kroz sve hormonalne oluje trudnoće i nakon poroda. E sad vi meni recite, tko je u ovoj situaciji gad?

Post je komentiralo više od tisuću ljudi, a većina je zauzela njenu stranu.

- Ako jedan od roditelja kaže veto na neko ime, onda ono više nije opcija i tražite drugo oko kojeg ćete se dogovoriti. Bez obzira na obiteljske tradicije, ime djeteta treba biti nešto oko čega se oboje slažete - napisao je jedan komentator.

Druga je pak rekla 'ako je ime doista staromodno, nisi gad, zamisli da je moraš cijeli život zvati imenom koje ti se ne sviđa'.

