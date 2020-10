I trepavice 'stare': Pomoću ovih trikova im spriječite opadanje

Kako bi spriječili opadanje i prorjeđivanje trepavica važno ih je njegovati, jednako kao što to radite sa svojom kosom. Možete koristiti ricinusovo ulje, suplemente, a važno je i kako spavate

<p>Nažalost, trepavice s godinama gube svoj 'sjaj', konkretno, stanjuju se i prorjeđuju. Jeste li ikad primijetili kako su bebine trepavice zavidno guste? To je zato što su im kosa i koža prepuni kolagena i drugih esencijalnih proteina, koji se vremenom iscrpljuju. Kako starite, razine ovih proteina se iscrpljuju, što znači da gubite dlake i usporava se njihov ponovni rast.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Baka Livia sa svojom unukom Teom ima svoj brend umjetnih trepavica</p><p>Da biste spasili svoje trepavice od opadanja, proučite ovih pet načina za njihovu njegu i očuvajte im postojanost:</p><h2>1. Održavajte ih hidratiziranima</h2><p>Savjet broj jedan kako održati trepavice podignutima i živahnima je hidratacija. Baš kao što imate tendenciju njegovati kosu na glavi (maska ​​za vlasište ili regenerator), tako i dlačice na trepavicama zaslužuju malo ljubavi. Mnogi posežu za ricinusovim uljem bogatim masnim kiselinama, zbog svojih antioksidativnih i protuupalnih svojstava.</p><p>- Jako je hidratantno, tako da trepavice ne postaju lomljive i suhe, što se događa kako starimo - napominje dermatologinja <strong>Ava Shamban</strong>.</p><p>Iako slomljene trepavice obično opet rastu, pod pretpostavkom da nema ožiljaka na folikulima, njihovo vlaženje može ih učinkovito održati punima i podignutima.</p><h2>2. Isprobajte serum za trepavice</h2><p>Nanesite hidratantno ulje na trepavice i dobit ćete učinkoviti tretman. Na tržištu postoje razni proizvod na raspolaganju poput seruma za vaše trepavice. Neke opcije obećavaju duljinu i čvrstoću, dok druge jednostavno samo vlaže trepavice. Prva opcija dolazi u sintetičkim obliku, a drugu možete pronaći u brojnim prirodnim formulama: potražite serume s aloe verom, vitaminom E, glicerinom i uljima bogatim masnim kiselinama.</p><h2>3. Pokušajte sa suplementima</h2><p>Ako želite poboljšati kvalitetu svojih trepavica iznutra, razmotrite suplemente poput kolagena ili biotina. Vaše trepavice strukturno su izrađene od istih proteina kao i dlaka na glavi - od keratina. A da bi vaše tijelo izgradilo taj keratin, potrebno je nekoliko vrsta aminokiselina, od kojih su mnoge dio kolagenih peptida.</p><p>Teorija kaže da ako unesete ove aminokiseline, one mogu pomoći u održavanju vaše prirodne razine ovih esencijalnih sastojaka. Biotin je također uključen u proizvodnju keratina i vjeruje se da prirodno potiče zdrav rast kose. Zapravo je jedno malo istraživanje pokazalo da su žene s rijetkom kosom imale značajan rast kose pri dodavanju biotina u svoju rutinu u usporedbi s onima kojima je dan placebo.</p><h2>4. Spavajte na leđima</h2><p>Baš kao što držanje uvijača za trepavice na liniji kapka može podići trepavice, tako ih spavanje s licem nabijenim u jastuk osam sati može izravnati. Jedna noć spavanja na trbuhu vjerojatno ih neće trajno naštetiti, ali spavanje na leđima može vam pomoći da izbjegnete zgnječene trepavice (umanjit će i trljanje zbog čega bi mogle ispasti).</p><p>U najmanju ruku, možda biste trebali uložiti u svilenu ili satensku jastučnicu - one ne uzrokuju toliko trenja tijekom okretanja po krevetu, pa su puno nježnije prema vašim dlačicama.</p><h2>5. Koristite maskaru</h2><p>Ovaj savjet više cilja na estetiku, ali ako vam je potrebno trenutno rješenje, malo maskare vam neće škoditi. Samo pripazite da to radite kako treba. <strong>Sheena Yaitanes</strong>, osnivačica tvrtke Kosas, preporučuje nanošenje dodatnog sloja maskare nakon što su vam trepavice gotovo (napomena: ne u potpunosti) suhe. Taj završni detalj pomaže da vaše trepavice izgledaju produženo i s više volumena, a ujedno sprječava da se ne 'opuste' tijekom dana, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-keep-your-lashes-lifted" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>