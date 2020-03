I u izolaciji se možemo družiti: Pogledajte neke super načine

Iako se fizički ne možete družiti s prijateljima, još uvijek možete komunicirati putem interneta i tako održavati prijateljstva ili održavati rutinu. Iskoristite te blagodati, jer u ovom trenutku, to je najispravnije kako vam se život ne bi previše promijenio.

Ako još niste pričali putem videopoziva, nazovite prijatelje što prije. No, to nije jedina aktivnost koju možete obavljati putem interneta. Cosmopolitan donosi inovativne načine kojima se ljudi koriste u doba socijalne distance.

- Moji prijatelji i ja organiziramo kuhanje kod kuće. Odaberemo iste namirnice i svi počnemo kuhati putem videopoziva. Sudimo na temelju prezentacije i kreativnosti, a ne po okusu —Jessica Goodman (29)

- U pokušaju da se motiviramo jedni druge, prijatelji i ja vježbamo putem videopoziva svako jutro u 9 sati. Gledanje ljudi koji to rade na Instagramu je odlično, ali nije toliko zanimljivo. Uz to, smiješno je kada zajedno vježbamo. Pomaže u jačanju raspoloženja u vremenu napetosti i tjeskobe - Sam Feher (22)

- Prijavila sam se za projekt Friends of Friend u kojem se upoznajete s nepoznatim ljudima pa s njima počinjete razmjenjivati mailove. Za projekt sam saznala jer pratim autora na Twitteru, @thecultureofme. Sinoć sam poslala svoj prvi e-mail — Erika Smith (29)

- Svako jutro za doručkom, moji prijatelji i ja rješavali bismo križaljku New York Timesa. Sad kad smo se razdvojili, rješavanje križaljki preko Skypea daje nam osjećaj kontinuiteta i ispunjava dan — Maya Stucky (21)

