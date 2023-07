Ideje što jesti na godišnjem: Top 9 recepata za fine ljetne pizze - od povrtne do brzopotezne

1. Mediteranska pizza

Sastojci: paket gotovog tijesta za pizzu, 100 g sira Tilzita, 100 g fete, 10 maslina, 50 g inćuna, 2 rajčice, maslinovo ulje, šaka rikole, pasirana rajčica, prstohvat origana.

Priprema:

Tijesto za pizzu razvaljajte i njime obložite kalup za pečenje koji ste prethodno namastili i pobrašnili. Premažite ga maslinovim uljem pa slojem pasirane rajčice.

Rasporedite naribani sir Tilzit te po njemu poslažite ploškice rajčice i inćune. Posipajte origanom i pecite u pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 20 minuta.

Po pečenoj pizzi poslažite masline, nadrobite sir fetu i posipajte opranim pa osušenim listićima rikole. Pokapajte maslinovim uljem i poslužite vruće.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Sa slaninom, krumpirom i feferonima

Sastojci: Tijesto za pizzu, 200 g ribanog sira, 200 g krumpira, mladi luk, nekoliko ljutih feferona, 4 kriške slanine, sol, papar.

Priprema: Razvaljajte tijesto, stavite u namašćen kalup pa pospite sirom. Po njemu posložite vrlo tanko narezane kriške krumpira, nasjeckan mladi luk, kriške slanine i feferone. Posolite i popaprite pa stavite peći na 250°C. Izvadite iz pećnice nakon 20-ak minuta.

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva pa stavite krumpiriće u protvan i pecite 15 minuta. Potom odvojite 200 g krumpirića, a ostatak posložite u okruglu posudu kako je pokazano u videu. Utisnite čašom pa na to stavite smjesu parmezana i origana. Pecite 20 minuta.

Izvadite iz pećnice pa stavite Provolone sir. Premažite ga umakom od rajčice pa poslažite 100 g mozzarelle. Na to stavite ostatak krumpirića pa opet slojeve - Provolone sir, rajčica, mozzarella (ovaj put 200 g). Na vrh pizze poslažite kobasicu.

Pecite pola sata na 190 stupnjeva dok ne dobije lijepu smećkastu boju. Izvadite, ostavite 5 minuta i poslužite.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

3. Povrtna pizza

Sastojci: 200 g brašna, 1/2 vrećice suhog kvasca, 1 čaša mlake vode, prstohvat šećera, žličica soli, malo maslinova ulja, 150 g mozzarelle, 50 g inćuna iz ulja, 1 žličica origana, 1 crvena paprika, mali poriluk (umjesto poriluka može i brokula).

Priprema:

U malo mlake vode rastopite kvasac i šećer te pustite da se digne. U prosijano brašno umiješajte sol, ulijte malo ulja i dodajte vodu s kvascem. Umijesite rukama meko tijesto, razvaljajte ga i obložite njime dno okruglog ili četvrtastog lima za pečenje koji ste prethodno namastili i posipali brašnom. Pustite da odstoji nekoliko minuta, pa ga nabodite vilicom.

Tijesto nakapajte s nekoliko kapi maslinova ulja, pa ga premažite pasiranom rajčicom. Po rajčici rasporedite naribanu ili tanko narezanu mozzarellu. Po cijeloj pizzi ravnomjerno rasporedite komadiće inćuna, kockice paprike i ploškice poriluka te posipajte sušenim origanom.

Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 minuta na 180 Celzijevih stupnjeva. Gotovu pizzu narežite na kriške i poslužite vruću uz malo grčkog jogurta.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. Pesto pizza

Sastojci: pesto umak, gotovo tijesto za pizzu, 200 grama mozzarelle narezane na kolutiće, malo maslinovog ulja, svježe rajčice narezane na kolutove.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva, a dok se ona grije, pripremite pizzu. Tijesto stavite na protvan koji ste premazali maslinovim uljem pa ga ravnomjerno namažite pesto umakom (do rubova). Na to složite sir i rajčice. Pecite dok se sir ne otopi, a kora dobije lagano rumenu boju. Poslužite toplo.

Savjet: Umjesto mozzarelle možete staviti neki drugi sir, na primjer, naribanu gaudu. Također, ova pizza je odlična i bez rajčica.

5. Na podlozi od tortilje

Tortilja može biti klasična ili ona sa sjemenkama, a varijacija okusa koje ćete staviti na pizzu ovisi o vama i onome što volite. Mi vam predlažemo da kušate pizzu na koju, između ostalog, ide rukola i jaje.

Sastojci: 2 manje tortilje sa sjemenkama (ili jedna veća), malo maslinovog ulja za premazivanje, 1 pečena crvena paprika (iz staklenke), 2 rajčice, 2 žlice pirea od rajčice, 1 žlica nasjeckanog kopra, 2 žlice nasjeckanog peršina, 2 jaja, pola crvenog luka vrlo tanko narezanog, rukola, sol, papar.

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 180 do 200 stupnjeva pa tortilje stavite na protvan, premažite maslinovim uljem i pecite tri minute. U međuvremenu nasjeckajte papriku i rajčicu pa to pomiješajte s pireom od rajčice, začinima i začinskim biljem. Tortilje preokrenite pa ih premažite smjesom od rajčica i paprike tako da u sredini napravite malo prostora za jaje.

Razbijte jaje i polako ga umetnite u središte pizze pa stavite u pećnicu na još 10 minuta ili dok jaje ne bude gotovo, a tortilja hrskava. Poslužite s rukolom i lukom.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Na podlozi od palente

I u ovom slučaju na takvu podlogu možete staviti što god želite, ono što inače najviše volite jesti kad radite klasičnu pizzu. Donosimo vam recept za jednu varijantu.

Sastojci: 400 ml povrtnog temeljca, 100 g palente, 4 žlice ribanog parmezana, malo maslinovog ulja, pola šalice umaka od rajčica, 4 cherry rajčice (prepolovljene), 1 češanj češnjaka (nasjeckani), 125 g mozzarelle izrezane na šnite ili u malim kuglicama,100 g šunke, malo narezanih šampinjona, origano.

Postupak:

U loncu zagrijte temeljac pa polako dodajte palentu uz neprestano miješanje. Dodajte i malo soli te 2 žlice parmezana. Kuhajte na laganoj vatri dok se palenta ne zgusne, oko 3 minute. Ako nemate temeljac, poslužite se povrtnom kockom za juhu i vodom.

Potom premažite veliku tepsiju maslinovim uljem, izlijte palentu i raširite je u krug od nekih 30 centimetara. Ostavite neka se ohladi pa prebacite u hladnjak na pola sata (palentu ne pokrivajte dok se hladi). Pomiješajte cherry rajčice s češnjakom i maslinovim uljem, posolite.

Kad se palenta ohladila, premažite je umakom od rajčica, pospite origanom pa na to stavite šunku, mozzarellu, šampinjone, cherry rajčice i preostali parmezan. Pecite na 180 do 200 stupnjeva dok palenta ne dobije zlatnu boju po rubovima i sir se ne otopi (oko pet minuta). Ostavite da se malo ohladi pa poslužite.

7. Na podlozi od lisnatog tijesta

Ovo je jedan od najjednostavnijih načina kako pripremiti pizzu. Donosimo vam odličan recept u koji idu komadići slanine.

Sastojci: 1 paket razvaljanog lisnatog tijesta, 5 žlica crvenog pesto umaka, 70 g slanine narezane na trake, 125 g nasjeckane mozzarelle, malo rukole, soli i papar po potrebi.

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 200 do 220 stupnjeva. Tijesto stavite na protvan izbodite vilicom. Potom ga premažite pesto umakom, ali ne do samog ruba, ostavite centimetar prostora. Na to rasporedite slaninu i mozzarellu. Pecite 15 do 20 minuta ili dok tijesto ne dobije zlatnu boju, digne se malo i postane hrskavo. Kad je gotova, dodajte rukolu i poslužite.

Foto: Dreamstime/ilustracija

8. Brza pizza

Sastojci: 200 g mozzarelle, 100 ml rajčice, 100 g šunke ili pršuta, 1 kruh 'francuz' od bijelog brašna ili 2 lizike, maslinovo ulje, 2 češnja češnjaka, šaka svježe kadulje.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Francuz prerežite na pola pa svaku polovicu prepolovite. Ako koristite lizike, prerežite ih po dužini. Položite kruh u lim za pečenje i svaki komad natrljajte komadom češnjaka pa ga premažite s malo maslinova ulja.

Polovice kruha premažite žlicom rajčice i poslažite po njoj listiće mozzarelle. Po siru položite tanke ploške šunke ili pršuta i po površini rasporedite listiće svježe kadulje. Zapecite u pećnici dok se sir rastopi.

9. Pizza u šalici

Ako nemate puno vremena, a baš vam se jede pizza, napravite je u mikrovalnoj.

Sastojci: 4 žlice brašna, 1/8 žličice praška za pecivo, 1/16 žličice sode bikarbone, 1/8 žličica soli, 3 žlice mlijeka, 1 žlica maslinovog ulja, 1 žlica umaka od rajčice, 1 velika žlice isjeckane mozzarelle, 5 šnita kobasice (ili malo šunke), 1/2 žličice sušenih začina - bosiljak ili origano

Priprema:

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu i sol zajedno u šalici u kojoj ćete raditi pizzu. Dodajte mlijeko i ulje. Na površinu tijesta stavite umak od rajčice pa na to sir, kobasice i začine. Pecite u mikrovalnoj minutu ili malo više, ovisno o jačini mikrovalne. Pizza je gotova nakon što tijesto naraste, a nadjev počne dobivati mjehuriće.