'Igrale smo za žene koje igraju svoje najteže životne utakmice'

Nakon dvadeset godina ženski nogomet se na velika vrata vratio u Općinu Proložac, gdje su žene u humanitarne svrhe igrale sa srcem uz poruku "Igramo za sve žene koje se bore ili su se borile s rakom. Za njihove pobjede, osmijehe i neizmjernu snagu".

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Prije dvadesetak godina ovakvi su turniri u ovoj općini u Imotskoj krajini bili nešto bez čega ljetna događanja nisu mogla proći. Onda je godinama nastupilo zatišje, da bi ove godine, onda djeca, a danas odrasli ljudi, organizatora koji su uspješno organizirali malonogometne ženske turnire u Prološcu krenuli stopama svojih očeva i majki.

Proložani su uvijek imali izraženu notu humanosti, poglavito kad je riječ o ženama, a kad još žena za pomoć ženi uzme prvi put loptu i zaigra poput prave profesionalke ne mareći za ozljede, tad cijeli događaj poprima još veću notu humanosti. "SVE za NJU" je udruga liječenih i oboljelih žena od malignih bolesti za koju je na malonogometnom ženskom turniru igralo više od 300 igračica u 16 malonogometnih ženskih ekipa. Najstarija igračica Slava Blažević imala je tek, reći će Proložani, 73, a najmlađa 15 godina. Poštovala su se i neka pravila te profesionalne igračice nisu mogle sudjelovati.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Donijeli smo pravila da mogu kadeti i juniori malonogometnih ženskih klubova, a kako takvih ovdje nema ili su rijetki nismo imali većih problema, uglavnom su igrale amaterke, bez nogometnog iskustva, ali velikog srca - govori nam Josip Župić, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Proložac, koje je organizator turnira.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Turnir je trajao sedam dana. U večernjim satima, kad je turnir počinjao, svi kućanski i ostali poslovi trebali su biti zgotovljeni ili su se jednostavno ostavljali za sutra jer trebalo je odraditi kratki trening, a potom i odigrati utakmicu. Svako poluvrijeme bilo je prilagođeno izdržljivosti žena i trajalo je po 12 minuta. Za žene navikle na fizički rad, ali bez nogometne kondicije, i tih 12 minuta bilo je predugo. I dok je sudac označio početak polufinala, u kojemu su se za treće mjesto borile dvije prološke ženske ekipe, tribine uz poznato nogometno igralište Šarampovo polako su se punile posjetiteljima. Ekipa Šumet nadala se kako će slaviti pobjedu nad ekipom znakovita imena Otpisane, ali tek zakratko jer su Otpisane slavile rezultatom 4-0. Bilo je i prekršaja, ali i puknutih mišića, jer žene su na betonu pokazale svu silinu udaraca.

- Ajde, trči, pucaj. Što čekaš, pruži korak - čulo se s tribina od publike koja je glasno navijala za svoje ekipe.

- Nikakve koristi sutra od nje, cijeli će dan ležati, vjeruj meni, a sve na račun nogometa. Kao da sam je ja na ovo nagonio - dobacuje jedan muškarac dok glasno bodri očito svoju "bolju polovicu".

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Nećeš sutra smjeti proslovit' riči, još ako izgube, ne treba ti kući dolaziti - uz osmijeh će drugi muškarac.

- Lako je njemu večeras pametovati, njegova je izgubila, ispala u četvrtfinalu, a trebala je doći do završnice - pomalo sam sebi u bradu govori muškarac srednjih godina.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Svi oni su došli bodriti svoje majke, supruge, kćeri ili unuke samo s jednim plemenitim ciljem, pomoći onim ženama koje se bore s opakom bolešću.

Pred samo finale podršku ženama došli su dati i veterani NK Hajduka i legende NK Mladosti iz Prološca. Kako se i očekivalo, pobjedu su slavili veterani Hajduka. Za veliko finale sastale su se ekipe Peggy Mečka i Drama Queen. I u jednoj i u drugoj ekipi mlade žene, mišićave, spremne za pobjedu.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Nema ti tu nekih posebnih treninga, a vidi ih kako su spremne, to je od vađenja krumpira, to im je ovih dana bio najbolji trening. One starije su u lozama jer vakat je loze vezati ako misliš vina u bačvama ove jeseni imati. Svaka od njih, i ona najstarija i ona najmlađa, imala je dobar trening ovih dana jer je rodilo grožđe, a i krumpir k'o nikad - dobacuje stariji muškarac, dok oni mlađi nervozno mašu rukama i daju upute.

- Ne bi da je Rebić na terenu - čuje se s tribina.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Ženama koje su na ovom malonogometnom turniru humanitarno igrale, od kojih su neke prvi put nogometnu loptu imale u rukama, a kamoli jakim šutevima tresle mrežu protivnica, bile su to utakmice života za one koje vode svoje životne bitke. Svaki gol, svaki slobodan udarac, penal i prekršaj za njih je bio velik. Bilo je i crvenih kartona, nije se štedjelo, bilo je i grintanja jer nogometna je lopta proteklih dana u Prološcu doista bila "okrugla" i nepredvidiva. U kraju iz kojega su pronikli slavni nogometaši poput Ike Buljana, Zvone Bobana, Ante Rebića, Kristijana Jakića, Mislav Karoglana, Ivana Strinića i Ivana Gudelja, gdje žena drži ne tri već četiri kuta kuće, upravo su žene pokazale i dokazale kako im ništa nije nemoguće.

- Ma da je i Rebić došao, isto bi mu bilo, znamo i mi za faul, a znamo i za rukav kad treba potegnuti, lakat izbaciti - u šali nam je rekla jedna od mladih nogometašica iz ekipe Peggy Mečka, pobjednice velikog humanitarnog malonogometnog turnira u Prološcu. - Sljedeću godinu bit će nas još i više, ponovno samo s jednim ciljem kojemu će humanost biti na prvome mjestu, jer žene pomiču granice - poručili su organizatori iz HKUD-a Proložac.