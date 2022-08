Igranjem mišem po ekranu puni baterije i odmara mozak kratko

Danas je dozvoljeno biti malo djetinjast, pogotovo ako vam je u životu jako dosadno. Ako se vaše računalo sporo učitava ili dok čekate da se nešto dogodi, skine neka velika datoteka, vjerojatno, kao ni većina ljudi, ne možete odoljeti porivu da se igrate s mišem i kursorom.

Svi smo to radili vjerojatno u djetinjstvu. Ali, to vam je dozvoljeno raditi i sada. Naime, povlačenje miša po ekranu, nakratko nas opušta i puni energijom za kasnije.

No važno je znati da nam živci ‘igraju’ i da rijetko tko može ostati smiren i ne ‘igrati se’ mišem u tom trenutku. Da, ovaj dan slavi upravo to. I to je sasvim u redu. Mozak se tako na kratko ‘iskapča’, kako bi se kasnije još bolje mogao fokusirati...

