Imaju brak iz snova i bebu na putu, ali svi se čude kako je on gay, a ona heteroseksualna

Samantha i Jacob žive gotovo bajkovit brak, a uskoro će postati i roditelji. Jedini “problem”? Ona je heteroseksualna žena, a on je homoseksualan muškarac.

Mladi, atraktivni, uspješnih karijera i s bebom na putu, Samantha Wynn Greenstone i Jacob Martin Hoff vode život kojem bi mnogi zavidjeli.

Njihova priča započela je prije devet godina u susretu koji bi bez problema mogao poslužiti kao uvod u neku romantičnu komediju. Upozna­li su se na audiciji za mjuzikl "Fiddler on the Roof".

Jacob, danas 32-godišnjak, sjeća se kako je s druge strane prostorije, nakon završetka pjesme, čuo glasan, spontani smijeh. Odmah je osjetio povezanost sa Samanthom, danas 38-godišnjakinjom, koja se natjecala za ulogu vještice Frume-Sarah.

- Pomislio sam: tko god je upravo proizveo taj zvuk, očito se ne zamara time što drugi misle - rekao je za Daily Mail.

Prišao joj je i rekao: 'Ako ti ne daju tu ulogu, ludi su.'

Na sreću, oboje su dobili angažman i do premijere su postali nerazdvojni.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Ubrzajmo vrijeme do 2024. i Samantha i Jacob izrekli su bračne zavjete u Floridi, u ceremoniji inspiriranoj starim Hollywoodom. Danas čekaju dijete i jedno drugo nazivaju srodnom dušom.

Zvuči savršeno. A onda dolazi “kvaka”: Jacob je gay, a Samantha heteroseksualna. U početku su, kaže par iz Los Angelesa, bili “platonski najbolji prijatelji”.

- Družili bismo se do četiri ujutro, pa se opet vidjeli već idućeg popodneva - prisjeća se Jacob, naglašavajući kako nije biseksualan.

A onda, nakon godinu i pol prijateljstva, Samantha je počela osjećati nešto više. Zbunjena, nije znala kako reagirati pa je odlučila posjetiti “energetsku iscjeliteljicu” u San Diegu, gdje je tada živjela.

Iscjeliteljica joj je rekla da ona i Jacob dijele „duhovnu pupčanu vrpcu“. Samantha je to shvatila kao potvrdu da njihovu vezu treba podići na emocionalnu razinu.

- Netko je napokon pronašao riječi koje objašnjavaju našu povezanost i oblikovao ih tako da i ja shvatim što imamo - rekla je.

Te je večeri poslala Jacobu poruku s izravnim pitanjem: osjeća li i on nešto više od prijateljstva?

Na njezino iznenađenje i oduševljenje, Jacob je odgovorio potvrdno.

Tjedan dana kasnije Jacob ju je došao gledati u predstavi Animal Crackers. Nakon izvedbe otišli su na večeru kod prijatelja, prespavali u istom krevetu i idućeg dana postali par.

Jacob je u početku bio zabrinut zbog seksualnog odnosa sa ženom, ali ti su strahovi nestali brže nego što je očekivao.

- Odmah je funkcioniralo. Strahovi su se istopili - kaže.

Na društvenim mrežama dokumentiraju svoj “mješovito-orijentirani brak”, no često se suočavaju s kritikama i to i iz LGBTQ+ zajednice gdje Jacoba optužuju za „brisanje biseksualnosti“. Samantha dodaje kako se u braku osjeća „potpuno sigurno“ i nikada ne dovodi u pitanje njegovu ljubav ili privlačnost.

Jacob pak uzvraća kritičarima: 'Potpuno sam ispunjen u ovoj vezi. To što mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima daje mi mir i dopušta mi da budem u potpunosti svoj.'

Kad je predstava završila tri tjedna kasnije, Samantha se preselila u Los Angeles da živi s Jacobom. Godine 2018. preselili su se u Beverly Hills.

- Oboje smo od početka imali jasnu granicu: želimo monogamiju - kaže Jacob, naglašavajući da nema odnose izvan braka.

Začeće nije zahtijevalo medicinsku pomoć.

- Da, napravili smo to na starinski način - rekao je Jacob.

- Rekla bih da smo vodili ljubav i bilo je prekrasno. Vodimo ljubav jer smo zaljubljeni - dodala Samantha.

No, prije bebe, vjenčali su se.

U prosincu 2023. Jacob je zaprosio Samanthu na crvenom tepihu ispred Beverly Hills Hotela, nakon večere u susjednom restoranu. Hotel je bio okićen božićnim ukrasima, savršena kulisa za romantičan trenutak. Nakon što je rekla “da”, proslavili su šampanjcem i čokoladnim sufleom u Polo Loungeu, gdje je pijanist zasvirao glazbu iz Fiddler on the Roof u čast njihova prvog susreta.

U studenom 2024. vjenčali su se u Kabbalah Centeru u Boca Ratonu na Floridi. Održali su tradicionalnu židovsku ceremoniju pred 34 uzvanika, a potom intimnu proslavu u hotelu.

- Često dobivamo poruke od ljudi koji su u sličnim vezama ili koji kažu da su i njihovi roditelji ili djedovi i bake bili u mješovito-orijentiranim odnosima. To nam daje osjećaj da postoji cijela zajednica koja čeka da izađe na površinu, ali je dugo bila skrivena zbog kulturnih strahova i pritisaka - kaže Jacob.

Dobivaju i poruke od ljudi koji priznaju da su zaljubljeni u svog gay najboljeg prijatelja, no par tada brzo spušta kočnicu.

- Uvijek ih upozorimo da je veza sa srodnom dušom nešto sasvim drugo od zaljubljenosti. Ne želimo da netko dovede svog prijatelja u neugodnu situaciju ako ta veza zapravo ne postoji - kaže Samantha.

Dodaje i kako je vrijeme, ali i način na koji je Jacob dokazao svoju predanost, uklonilo svaku tjeskobu koju je nekad osjećala.

Obje obitelji u potpunosti podržavaju njihov odnos, uključujući i Jacobova „vrlo konzervativna kršćanskog“ oca.

- Najžešći kritičari često dolaze iz gay zajednice, koja pogrešno shvaća našu poruku kao neku vrstu konverzijske terapije ili prijetnje - kaže Jacob.

- Kad bi Jacob bio biseksualan, rekao bi to. Etiketirati homoseksualnu osobu kao biseksualnu nakon što je jasno rekla da nije zapravo je uvredljivo - dodala je Samantha.

- Seksualnost je intimno iskustvo, nešto što sami određujemo i izražavamo, a ne što društvo smije nametati izvana. Mi smo toliko sigurni u sebe i u naš odnos da većina kritika jedva izazove prevrtanje očiju. Ponekad nas nešto pogodi, ali brzo shvatimo da ti ljudi ne poznaju stvarne nas, već komentiraju na temelju vlastitih predrasuda ili nerazumijevanja i to nije vrijedno nerviranja. A svima ostalima poručujemo: samo nas nastavite gledati. Vidjet ćete da smo sasvim običan, pun ljubavi i hedonistički normalan par - zaključili su za Daily Mail.