Kao lije\u010dnicu u Hitnoj prijatelji me \u010desto pitaju imaju li simptome povezane s Covidom ili pak alergijom i nekim drugim virusom. Susjedova k\u0107i je imala temperaturu i bolove u trbuhu, pa su me nazvali pitati je li to Covid. Prijatelja je boljela glava i osje\u0107ao je bolove u tijelu - je li to Covid i bi li se trebao testirati? \u0160to da ka\u017ee svojoj supruzi i djeci?

Unazad nekoliko mjeseci postalo je jasno da su simptomi Covida - 19 brojni i ne uklju\u010duju samo temperaturu, ka\u0161alj ili kratak dah nego i bolove u tijelu, umor, proljev, mu\u010dninu i gubitak okusa i mirisa. No budu\u0107i da ima tako puno simptoma ili \u010dak kombinacije simptoma, a oko bolesti jo\u0161 vlada op\u0107e nerazumijevanje i zbunjenost, sve je vi\u0161e ljudi zabrinuto da imaju potencijalno smrtonosnu bolest i od medicinskih stru\u010dnjaka tra\u017ee rije\u010di umirenja te se testiraju u sve ranijim fazama bolesti.

Sredinom lipnja u Teksasu su dopustili rad poduze\u0107ima i uklonili su zabranu izlaska iz ku\u0107e, u bolnici u kojoj radim nastala je ve\u0107a gu\u017eva nego prije. U to se vrijeme moj suprug, tako\u0111er lije\u010dnik u Hitnoj, zarazio Covidom - 19.

Radila u no\u0107noj smjeni kad je dobio temperaturu i savladao ga je umor, a test je pokazao da je pozitivan. Iako nisam imala simptome, bila sam izlo\u017eena virusu, bolnica je odmah i od mene zatra\u017eila testiranje. Moj test vratio se negativan.

Suprug se odmah izolirao u hotelu koji je slu\u017eio kao uto\u010di\u0161te za zara\u017eeno medicinsko osoblje, a mene su poslali ku\u0107i. Bili smo zabrinuti zbog njegovih testova i bojao se da sam se i ja zarazila. Strahovali smo od svega \u0161to nam se mo\u017ee dogoditi, no kako je bolest bila u ranoj fazi, mogli smo samo promatrati kako \u0107e se razvijati.

Nakon dva dana moj brzi antigenski test bio je ponovo negativan. To i dalje nije bilo \u010dudno jer nisam imala nikakvih simptoma. Kako bismo jo\u0161 bolje ustanovili moj status, testirali su me i PCR viralnim testom. Za razliku od brzog antigenskog testa, ovaj test detektira viralni RNK. Obi\u010dno se rezultati ne vra\u0107aju jako brzo, a moji ne\u0107e biti dostupni jo\u0161 dva dana.

Ovakav protokol s obje vrste testova radi se kod visoke sumnje da je netko zara\u017een Covid-om iako je antigenski test negativan. Iako se \u010dinilo da sam zdrava, bojala sam se da sam mo\u017eda asimptomatska i nisam \u017eeljela bolest prenijeti sinu (11) o kojem sam sad sama morala brinuti jer mi je suprug bio u hotelu u izolaciji.

\u017deljela sam da moj sin bude na sigurnom \u0161to je dulje mogu\u0107e, no znala sam da mu treba moja pa\u017enja i ljubav. Zato sam manijakalno \u010distila povr\u0161ine po ku\u0107i, nosila masku kad smo bili u bliskom kontaktu i dopustila mu da igra video igre u sobi u koju nisam ulazila. Znala sam da je zdrav, a kao lije\u010dnik sam bila svjesna i koliko se ozbiljno mo\u017ee razboljeti ako se zarazi. Nisam se uspjela otresti straha da bi on mogao biti me\u0111u djecom koja se ozbiljno i te\u0161ko razbole od Covida.

Sljede\u0107eg dana javio mi se blagi ka\u0161alj i tresla me zimnica. Znala sam da ne\u0161to nije u redu, no nisam imala temperaturu i simptomi su bili vrlo blagi. Zatra\u017eila sam \u010detvrti test i on se opet vratio negativan.

Suprug je mislio da mo\u017eda imamo razli\u010dite viruse jer sam prethodnog tjedna skrbila u brojnim bolesnicima s razli\u010ditim vrstama bolesti. Mo\u017eda je to bila samo prehlada. Mo\u017eda je bila gripa. Nisam imala pojma \u0161to misliti. Nisam bila sigurna trebam li se osje\u0107ati sigurnom zbog negativnih testova i trebam li jo\u0161 nositi masku kad sam sa sinom. Znala sam da se pojedini testovi mogu vratiti la\u017eno negativni, a isto tako sam bila svjesna da se simptomi mogu s vremenom pogor\u0161ati. Zato mi je preostalo samo pratiti svoje stanje.

\u010cekaju\u0107i nove simptome ili pogor\u0161anje postoje\u0107ih, po\u010dela sam dodatno istra\u017eivati o preciznosti testova za Covid. Viralne i antigenske testove koriste u bolnicama kako bi otkrili aktivnu infekciju, dok test antitijelima pokazuje izlo\u017eenost ili infekciju. Ipak, viralni i antigenski testovi imaju nisku razinu osjetljivosti i ako se naprave prerano, pacijenti mogu dobiti la\u017eno negativne nalaze.

Taj problem opisali su u lipnju u klinici Mayo. \u010casopis Internal and Emergency Medicine objavio je \u010dlanak o Kinezu (30) koji je imao sedam negativnih PCR testova prije nego \u0161to su osmog dana kona\u010dno dobili pozitivan nalaz. Znanstvenici sa Johna Hopkinsa ustanovili su da \u0107e se nalazi vratiti la\u017eno negativni ako se uzorke uzima prerano. Njihova studija koju je objavio \u010dasopis Annals of Internal Medicine pokazala je kako \u0107e \u010dak 67 posto pacijenata biti la\u017eno negativno ako ih se testira unutar prva \u010detiri dana od zaraze, nakon \u010dega vjerojatnost la\u017eno pozitivnih testova opada na 38 posto. Istaknuli su kako su testovi precizniji ako ih se napravi tri do \u010detiri dana nakon pojave prvih simptoma, no i tada postoji zna\u010dajnih 20 posto mogu\u0107nosti la\u017eno negativnog nalaza.

The New England Journal of Medicine nadalje opisuje problematiku zaklju\u010duju\u0107i kako klini\u010dari ne bi trebali vjerovati neo\u010dekivano negativnim rezultatima, odnosno trebali bi pretpostaviti da je negativan nalaz la\u017ean, osobito kod ljudi s tipi\u010dnim simptomima i izlo\u017eeno\u0161\u0107u.

U pojedinim situacijama testovi su \u010dak nepotrebni i opasni jer mogu prouzro\u010diti la\u017enu sigurnost, a ne\u0107e promijeniti na\u010din lije\u010denja tog pacijenta i istovremeno \u0107e iskoristiti limitirane zalihe testova. No je li onda opravdano pitati se trebaju li se testirati svi koji o misle. Ako je na mikrorazini odgovor negativan, ima li onda vrijednosti u tim testovima na makro razini?

Istina je da \u0161iroko testiranje mo\u017ee pomo\u0107i u odre\u0111ivanju gdje se bolest naj\u010de\u0161\u0107e pojavljuje i strategija je korisna kad tek treba prona\u0107i kontakte zara\u017eenih i educirati ih. No tih programa u SAD-u trenuta\u010dno nedostaje. Bez edukacije i pra\u0107enja pacijenata op\u0107e testiranje kod onih se negativnim nalazima, a osobito ako imaju blage simptome, mo\u017ee pru\u017eiti la\u017ean osje\u0107aj sigurnosti da nemaju bolest te da je stoga ne mogu ni prenijeti drugima pa ne trebaju biti u izolaciji.

Zbog opasnosti kod la\u017enih testiranja, a imaju\u0107i u vidu i ograni\u010dene zalihe testova, govorim pacijentima koji su bili izlo\u017eeni Covidu da o\u010dekuju blage simptome te da su vjerojatno zara\u017eeni pa je najbolje da se izoliraju i bez dodatnog testiranja. Isti\u010dem kako im ne \u017eelim ponuditi test koji se mo\u017ee vratiti la\u017eno negativan, \u0161to bi im moglo pru\u017eiti la\u017ean osje\u0107aj sigurnosti. Pa iako je ova igra \u010dekanja iznimno te\u0161ka i kod mnogih uzrokuje tjeskobu, socijalna distanca, izolacija i pa\u017eljivo promatranje simptoma najbolji su savjet koji im mogu pru\u017eiti.

Za mene, nakon jo\u0161 48 sati poja\u010danog ka\u0161lja, sve sna\u017enijih bolova u tijelu i neugodnog proljeva, bila sam sigurna da imam Covid bez obzira na negativne rezultate. Pro\u0161la su jo\u0161 dva dana, a onda je moj sin dobio vru\u0107icu. Kako bih osigurala da nas opet oboje testiraju, odlu\u010dila sam oti\u0107i u drugu bolnicu na Hitnu za slu\u010daj da se u mojoj ustanovi mogla dogoditi pogre\u0161ka. No i ovaj nalaz mi se vratio negativan, dok je moj sin bio pozitivan. Budu\u0107i da sam posljednjih dana jedino ja brinula o njemu, bilo bi razumno pretpostaviti da se zarazio od mene iako nikad nisam imala pozitivan nalaz.

Moja obitelj i ja smo sad, hvala Bogu, dobro. Nitko od nas nije se te\u017ee razbolio. Sin je imao visoku temperaturu samo tijekom jedne ve\u010deri. Suprug i ja smo se vratili na posao. Krajem srpnja svi smo imali pozitivan nalaz na antitijela, a to je slu\u017ebena potvrda da sam imala Covid, iako je pet razli\u010ditih viralnih i antigenskih testova bilo negativno.

Kako nastavljamo u\u010diti o toj bolesti i kako je najbolje otkriti, nadam se da \u0107emo u budu\u0107nosti vi\u0111ati sve manje la\u017eno negativnih nalaza. No dok ne budemo imali dovoljno osjetljive i precizne na\u010dine za detekciju virusa, moramo slu\u0161ati na\u0161a tijela i medicinske stru\u010dnjake. Ako ste bili izlo\u017eeni Covidu i imate blage simptome, ostanite kod ku\u0107e u samoizolaciji. Ako imate te\u017ee simptome, potra\u017eite pomo\u0107 lije\u010dnika. Ako \u017eelite i u mogu\u0107nosti ste, testirajte se. No imajte na umu da negativan rezultat ne zna\u010di da niste zara\u017eeni ili da ne mo\u017eete prenijeti bolest onima oko sebe.

