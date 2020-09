'Imala sam tri 'spontana', rodila sam blizance koji su živjeli samo sat i jedno mrtvorođenče'

Jade i Andrew Barton iz Engleske već 12 godina pokušavaju dobiti dijete. Dosad su na potpomognute oplodnje potrošili već više od 250.000 kuna, ali ne žele odustati

Bio je Badnjak kada su Jade i Andrew Barton napustili Basingstoke i North Hampshire bolnicu nakon što su proveli četiri dragocjena dana s novorođenom bebom.

Dok su drugi nasmijani roditelji vodili novorođenčad kući za prvi Božić, oni su uživali u jedinom vremenu koje će ikada provesti sa svojom kćeri Riley, koja je rođena u 4:50 sati 20. prosinca 2018., u 17. tjednu.

- Bila je teška samo 110 g. Bila je tako sićušna da nije imala šanse - rekla je Jade Barton (32), koja radi kao njegovateljica.

Ipak, ona i Andrew (31), noćni menadžer supermarketa, cijene svaki trenutak koji su imali s Riley. 

- Izašli smo iz bolnice na Badnjak i nisam željela napustiti Riley. Osoblje nam je dalo deke i medvjediće, a napravili smo otiske stopala i ruku - prisjetila se Jade.

- S njom smo imali priliku stvoriti nevjerojatne uspomene i dobili smo prekrasnu kutiju za uspomenu. Mnogo nam je to pomoglo u procesu tugovanja. Napustili smo bolnicu s nečim od nje iako nismo otišli s njom - dodala je.</p><p>Nažalost, to nije bio prvi put da je ovaj par, koji su se zaljubili kao tinejdžeri, izgubio bebu. Očajnički želeći postati roditelji, Jade i Andrew također su doživjeli tri pobačaja, a prošlog mjeseca izgubili su blizance Georgea i Ameliju koji su preminuli nakon samo sat vremena života.</p><p>Odbijajući odustati, imali su četiri uspješne i jednu neuspješnu izvantjelesnu oplodnju, od kojih je samo jednu financiralo zdravstveno osiguranje. Ipak, ipak poruka ovog hrabrog para budućim roditeljima ostaje da ne odustaju od nade.</p><p>- Oduvijek sam govorila, od početka, dok je bol zbog toga što nemam obitelj i dalje veća od boli zbog svega što prolazimo, nastavit ću pokušavati - kaže Jade, koja je s Andrewom počela pokušavati dobiti bebu prije 12 godina.</p><p>Jade je 2010. godine dijagnosticiran sindrom policističnih jajnika, stanje koje otežava prirodno začeće.</p><p>- Liječnik je rekao da još možemo zatrudnjeti, a kako smo bili mladi, trebali bismo samo nastaviti pokušavati - prisjetila se.</p><p>Kad je prošla još jedna godina, a da nisu 'zatrudnjeli', upućeni su ginekologu u bolnicu Basingstoke i North Hampshire, gdje su testovi otkrili da Jade nije otpuštala jajašca. Dobila je lijekove za poticanje ovulacije, a kada ni nakon šest mjeseci nije bilo rezultata uklonila je ciste s jajnika.</p><p>Ipak, ni krajem 2012. nije uspjela ovulirati pa su joj liječnici savjetovali da isproba izvantjelesnu oplodnju. Tada su otkrili i da u tom trenutku u njihovom području nije bilo državnih sredstava za takav zahvat za parove mlađe od 30 godina.</p><p>- Imala sam 24 godine, pa smo razmišljali da ćemo morati pričekati još pet ili šest godina, jer nikako si nismo mogli priuštiti da platimo privatnu izvantjelesnu oplodnju - rekla je Jade.</p><p>Odlučili su nastaviti pokušavati prirodno zatrudnjeti, a u lipnju 2013. vjenčali su se i skupili dovoljno novca za plaćanje jedne runde oplodnje i to samo zato jer se promijenio zakon i država je sada financijski pomagala i parove koji su imali 25 i više godina.</p><p>- Ostali smo trudni, no pobacila sam dan prije prvog skeniranja. To je bio prvi pozitivan test trudnoće koji sam ikad imala, ali sve je bilo gotovo prije nego što je započelo. Mislili smo, možda, jer smo imali dva jajašca, da je to bio problem, pa smo sljedeći put pokušali s jednim, ali uopće nismo zatrudnjeli - prisjetila se Jade.</p><p>Cijeli proces prilično ih je potresao pa su pričekali godinu dana prije nego što su ponovno pokušali s preostala tri embrija, ali, nažalost, nisu uspjeli začeti. Zatim, 2017. godine, par je posudio 100.000 kuna od prijatelja i obitelji kako bi platili tri runde umjetne oplodnje kod privatne tvrtke koja je ponudila puni povrat novca ako ne zatrudne.</p><p>- Ne smijem ni pomisliti koliko smo potrošili tijekom godina, jedva se usuđujem zbrojiti cifre. Svaki put trebate platiti lijekove i čuvanje embrija. To košta tisuće i tisuće. Trošili smo novac na lijekove, ali ponekad ipak nisam proizvodila jajašca i morali smo sve ispočetka. Sljedeći mjesec koristeći iste lijekove proizvela bih desetke jajašaca. Činilo se da sve ovisi o sreći. Jednog mjeseca dobili smo 36 jajašaca i od toga osam zametaka. Od tih embrija imali smo dva transfera i oba puta pobacili u sedam tjedana - rekla je Jade.</p><p>Nakon što ultrazvučnim pregledom nisu uspjeli otkriti ni jedan razlog pobačaja, Jade je ponovno pokušala s drugim embrijem i imala još jedan pozitivan test na trudnoću.</p><p>- Bili smo oprezno optimistični. Na pregledu u 12. tjednu sve je bilo u redu, a onda se u 17. tjednu Riley rodila prerano. Spavala je kad se rodila - ispričala je Jade.</p><p>Izgubila je puno krvi tijekom poroda, ali su je liječnici uspjeli stabilizirati. Nekoliko sati kasnije, upoznala je Riley i par je proveo četiri dana s bebom, prije nego što su organizirali dirljiv pogreb.</p><p>U međuvremenu, daljnje su pretrage otkrile da je Jade imala i cervikalnu insuficijenciju.</p><p>- Sa sindromom policističnih jajnika i slabim vratom maternice, stvarno nemam sreće - rekla je.</p><p>S tim stanjima teže je začeti i roditi dijete, što je objasnilo zašto Riley nije preživjela.</p><p>Odbijajući odustati, par je ponovno pokušao sa svoja dva preostala embrija u veljači 2019. godine, a kad nisu začeli, imali su još jedan pokušaj. Ovaj put genetski su testirani embriji kako bi pokušali smanjiti rizik od pobačaja.</p><p>Nažalost, Jade je opet prekomjerno stimulirala i završila u bolnici, ali je proizvela 38 jajašaca, od kojih je sedam postalo embriji, koji su svi testirani i pokazalo se da su u redu.</p><p>- U osnovi smo se kockali i nije nam se isplatilo. Ostala nam je jedna runda oplodnje, ali u zamrzivaču nije bilo embrija - rekla je nakon još tri transfera i bez trudnoće.</p><p>U siječnju ove godine par je pokušao ponovno, ovaj put Jade je proizvela 53 jajašca i još je jednom hospitalizirana zbog prekomjerne stimulacije. No 24 embrija su zamrznuta, a dva su prenesena u travnju.</p><p>- Na pregledu u šestom tjednu bili smo šokirani kad smo vidjeli da ćemo dobiti dvije bebe, što nas je oduševilo jer je to značilo da ovo više nikada nećemo morati raditi, imat ćemo svoju obitelj - rekla je Jade.</p><p>- Krvarila sam pa sam morala čuvati trudnoću, ali na našem 12-tjednom pregledu sve je izgledalo u redu. U 14. tjednu otkrili su da mi se cerviks počeo skraćivati ​​na način na koji je to bio slučaj s Riley pa sam razgovarala sa stručnjakom u bolnici u Londonu, koji je uspio staviti cervikalni šav da ga zatvori i smanji rizik da bebe dođu prerano - prisjetila se.</p><p>Nakon 20 tjedana pukao je vodenjak, pa je Jade odvedena u bolnicu i dobila antibiotike, omogućujući liječnicima uklanjanje šava koji se inficirao.</p><p>- Morala sam se nadati da se infekcija nije pogoršala i da porod nije započeo. Morali smo pokušati izdržati što smo dulje mogli - rekla je.</p><p>Nažalost, liječnici su im rekli da mali dječak George vjerojatno neće preživjeti, jer nije imao vode i pluća mu neće biti dovoljno jaka.</p><p>- Samo smo htjeli doći do 24. tjedna kako bismo pružili najbolju priliku njegovoj sestri Ameliji - rekla je Jade.</p><p>No u 22. tjednu porod je započeo, a blizanci su rođeni 15. kolovoza - George u 1:01 i Amelia u 1:21 sati.</p><p>- Mogli smo ih poljubiti i maziti, ali nije bilo šanse, bili su previše sićušni. Amelia je imala 360 g, a George 404 g, pa liječnici nisu mogli u njih uvući cijev za disanje. Oboje su živjeli oko sat vremena i umrli su dok sam ih mazila - ispričala je.</p><p>Potučeni par proveo je četiri dana s blizancima u odjelu bolnice u kojem se roditelji mogu oprostiti od svoje mrtve dječice, praveći otiske ruku i stopala za dragocjene uspomene.</p><p>Sprovod su imali u utorak, 1. rujna, u krematoriju Basingstoke.</p><p>Ipak, s preostala 22 embrija, Jade i Andrew odbijaju odustati od svog sna o obitelji.</p><p>- Rekla bih drugima koji prolaze kroz nešto slično da je važno razgovarati s ljudima i potražiti savjet. Ali, kada je vrijeme za odustati, to ćete samo vi znati. Cijeli proces fizički i emocionalno iscrpljuje i lako će vas sasvim obuzeti, ali morate pokušati da se to ne dogodi i brinuti jedan o drugome i svojoj vezi. Imali smo veliku podršku grupa na društvenim mrežama i pričali smo ljudima koji su imali gubitke kao i mi, kao i s ljudima kojima je uspjelo - rekla je Jade.</p><p>Jadeina sestra Nicola Meredith pokrenula je stranicu G<a href="https://uk.gofundme.com/f/george-and-amelia039s-funeral?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_gfm+george-and-amelia039s-funeral" target="_blank">oFundMe</a> kako bi prikupila 2000 funti za sprovod blizanaca, ali oni su do sada zaradili 2335 funti i doniraju dodatna sredstva za bolnicu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12622530/spent-thousands-ivf-lost-babies/" target="_blank">The Sun</a>.</p>