Imate 'jagodičaste noge'? Pripazite na to kako se brijete...

Mnoge žene se bore s miteserima i proširenim porama, ne samo na svojoj bikini zoni, već i na nogama. To se stanje naziva 'jagodičasta noga', jer koža podsjeća na teksturu jagode

<p>Ovakvo stanje kože su zapravo folikuli dlaka ili proširene pore koje sadrže mješavinu ulja, bakterija i mrtve kože. Nakon brijanja, zrak dolazi u dodir s uljem, te oksidira i postaje taman. Jagodičaste noge obično ne svrbe i nisu bolne, ali sigurno nisu ugodne oku. Postoje brojni faktori koji mogu uzrokovati ovakvo stanje na nogama, ali postoje i načini koji ga mogu riješiti ili ublažiti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Macey (19) odbacila britvicu i pustila dlake</p><h2>Brijanje</h2><p>Iako se 'jagodičaste noge' smatraju genetskim stanjem i javljaju se najčešće kod osoba s gustom dlakom, brijanje je jedan je od glavnih razloga ovog neugodnog stanja. Ako se brijete starim britvicama ili bez kreme za brijanje, onda takvo brijanje može rezultirati iziritiranom kožom. Kao odgovor na iritaciju, koža oko folikula dlake potamni, a na nogama se pojavljuju crne točkice.</p><h2>Folikulitis</h2><p>Folikulitis je uobičajeno stanje kože u kojem se folikuli dlake upale. Ima mnogo oblika i može rezultirati pojavom. Blagi oblik folikulitisa uzrokovan je izbočinama britvice. To dovodi do uraslih dlaka i vjerojatno uzrokuje pojavu jagodičaste kože.</p><h2>Suha koža</h2><p>Iako pretjerano suha koža ne uzrokuje potamnjenje pora, ona čini vas osjetljivijima i pogodnijima za razvoj iritacija od britvice. Suhoća kože također čini tamne mrlje vidljivijima. Tako se pojava jagodičaste kože lakše se razvija kada vašoj koži nedostaje vlage.</p><h2>'Pileća koža'</h2><p>Keratosis pilaris ili pileća koža je uobičajeno stanje kože koje je suho i ima sitne suhe izbočine, obično na nadlakticama, bedrima, obrazima ili stražnjici. Nastaje zbog nakupljanja keratina i tvori čep koji blokira otvaranje folikula dlake, što može rezultirati jagodičastom kožom. Keratosis pilaris pojavljuje se kada je koža previše suha, a češća je kod onih koji žive u klimi sa niskom vlagom ili koji često plivaju u bazenima koji sadrže puno kemikalija.</p><h2>Načini koji pomažu u rješavanju jagodičastih nogu:</h2><h2>Brijanje na ispravan način</h2><p>Prije nego što se obrijete, navlažite kožu kako biste je omekšali i nanesite kremu ili gel za brijanje. Ne zaboravite isprati britvicu nakon svakog pokreta britvice i obavezno redovito mijenjajte svoju oštricu kako biste smanjili iritaciju. Brijte se u smjeru u rasta dlake kako bi se spriječila iritacija i crvenilo koji mogu dovesti do pojave 'jagodičastih nogu'.</p><h2>Redoviti piling</h2><p>Piling pomaže ukloniti odumrle stanice kože i olakšava rast nove dlake. Pomaže i u sprečavanju stvaranja uraslih vlasi i može umanjiti pojavu jagodičastih nogu. Redovni piling također pomaže u sprečavanju ponavljanja pojave jagodičaste kože.</p><h2>Profesionalni tretman</h2><p>Ako kućni lijekovi nisu učinkoviti, možete isprobati mogućnost liječenja ove pojave na nogama pomoću elektrolize i laserske terapije. Elektroliza koristi električnu energiju za liječenje iziritiranih folikula dlaka i zaustavlja rast dlačica. Također, sprječava pojavu uraslih dlačica i može smanjiti vjerojatnost pojave jagodičastih nogu. Laserska terapija je sigurna metoda uklanjanja dlačica koja cilja na više folikula dlaka istovremeno, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/what-causes-strawberry-legs-and-how-to-get-rid-of-it-798580/">Bright Side</a>.</p>