Imate li sestru, budite zahvalni na tome! Evo kako sve može utjecati na vašu budućnost

Sestre nam pomažu u razvijanju društvenih vještina, poput komunikacije, kompromisa i pregovora. Čak i ako bude nekih manjih sukoba među vama, to može isto biti dodatan poticaj za pozitivan razvoj čovjeka, kaže dr. Alex Jensen, profesor u Školi za obiteljski život na Sveučilištu Brigham Young.

Ovo su znanstveno dokazani razlozi zašto je dobro imati sestru:

Poticaj je mentalnom zdravlju

Studija objavljena u časopisu Journal of Family Psychology pokazala je da sestra može potaknuti vaše mentalno zdravlje i samopoštovanje.

Istraživači sa Sveučilišta Brigham Young napominju kako sestre pomažu braći i sestrama da se ne osjećaju usamljeno, nepoželjno, krivima za nešto, da nisu strašljivi i ne postanu uobraženi.

- Ono što znamo sugerira da sestre imaju ključnu ulogu u razvoju pozitivnog mentalnog zdravlja. A kasnije u životu, kada roditelja više ne bude, čine sve kako bi ostale u kontaktu s članovima obitelji - kaže dr. Jensen koji je i autor istraživanja o odnosima s braćom i sestrama "Even sibling conflict, if it is minor, can promote healthy development” (Čak i sukob braće i sestara, ako je manji, može promicati zdrav razvoj).

Čini nas suosjećajnijima

Imati sestru pomaže nam da dajemo više od sebe, budemo ljubazniji prema drugima i suosjećajniji. Sestre utječu na to tako što promoviraju pozitivna društvena ponašanja, kao što su pokazivanje ljubavi i naklonosti.

- Čak i ako su ponekad u sukobu, sve dok osjećaju ljubav jedno prema drugome, pozitiva će pobijediti. Kada se braća i sestre posvađaju, prisiljeni su regulirati emocije, a ta vještina je itekako važna za daljnji život - objašnjava Laura Padilla-Walker, profesorica na Sveučilištu Brigham Young.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Uči nas empatiji i rješavanju sukoba

Sestra nas može puno naučiti o rješavanju sukoba, empatiji i brizi za druge. Ako imate stariju sestru, tada imate priliku naučiti kako se nositi sa teškim argumentima ili smiriti eskalirajuće situacije na koje ste nailazili u odnosu sa svojom sestrom.

S druge strane, mlađi brat ili sestra koji su nesigurni u sebe i trebaju nekoga tko će ih voditi, starijima pomaže da budu bolji i suosjećajniji prema drugima.

Pomaže nam poboljšati komunikaciju

Istraživanje je pokazalo da braća koja su odrasla sa sestrama znaju bolje komunicirati sa ženama kasnije u životu - u usporedbi s onima koji su bili jedinci ili imali samo braću.

- Neka istraživanja sugeriraju da je imati braću ili sestru suprotnog spola od nas samih, jako korisno tijekom adolescencije. Tada oni postaju dobar izvor informacija o suprotnom spolu i u tom periodu se znaju dodatno zbližiti - kaže dr. Jensen.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Uči nas da budemo neovisni i ambiciozni

Istraživanje britanskog psihologa pokazalo je da ljudi koji su odrasli s najmanje jednom sestrom su više odlučniji i neovisniji od onih koji su imali samo braću.

- Riječ je o toj unutarnjoj želji da svaki put bude bolje i nastojanju dolaska do zadanog cilja. Čini se da to ima veze s obiteljskom situacijom, odnosno brojem djevojaka koje su u njoj i time da to vodi do više samopouzdanja i više hrabrosti da se nešto postigne - objašnjava suautor spomenute studije Tony Cassidy sa Sveučilišta Ulster.

Pomaže nam postići unutarnji mir i ravnotežu

Prema istom istraživanju profesora Tonyja Cassidyja i njegovih suradnika, koje je obuhvatilo 571 sudionika u dobi od 17 do 25 godina, ispostavilo se kako sestre mogu pomoći svojoj braći i sestrama da postignu bolji unutarnji mir.

Konkretno, ljudi koji su imali najmanje jednu sestru, bolje su se nosili sa životnim izazovima i manje su bili pod stresom. Uz to, bili su sretniji i optimističniji od onih koji sestru nisu imali.

- Žene otvaraju komunikacijske kanale i mnogo su izražajnije, a to je pozitivno. Emocionalno izražavanje je jako dobro za psihičko zdravlje i sestre su te koje ga promiču u svojim obiteljima - kaže profesor Cassidy, a prenosi huffingtonpost.com.

