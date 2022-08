Imate osjećaj da će vam glava eksplodirati? Ovo je 5 znakova da primate previše informacija

Osjećate li se kao da je vam je mobitel, laptop ili tablet produžena ruka, možda ste u problemu. Ako non-stop primate poslovne mailove, provjeravate ih i odgovarate na njih u slobodno vrijeme, a uz to se još i uhvatite kako provjeravate je li stiglo nešto novo, moguće je da ste postali ovisni o tome, piše Work Intelligent.

Non-stop ste na mobitelu, bilo da tipkate ili razgovarate, a čak i kada ništa ne radite, provjeravate ima li išta novog? Provjerite jeste li pretrpani informacijama...

1. Stalno provjeravate mobitel

Ili vam je barem toliko prešlo u naviku pa ni ne shvaćate da ste stalno "uključeni". Jedan od načina da to smanjite je da držite mobitel dalje od stola tijekom večere i ne javljate se. Javit ćete se poslije. Možete uključiti i opciju Do not disturb na iPhoneu na određeno vrijeme.

2. Imate puno nepročitanih mailova

Suočavate li se svakodnevno sa stotinama nepročitanih mailova na različitim e-mail adresama, možda je došlo vrijeme da se organizirate. Organizirajte mailove u foldere, brišite odmah što znate da nećete pročitati i koristite zvjezdice za ono što morate pročitati, a sada ne stignete. Koristite i poruke, chatove ili telefon - bit će brže, a mailova manje.

3. Stalno vam zvoni mobitel

Zvoni li vam mobitel svakih sat vremena da imate sastanak ili određene obaveze za koje uopće ne znate hoćete li ih stići obaviti? U idealnoj situaciji trebali bi imati na zaslonu sve što imate za danas kako bi za par sati mogli to sve izbrisati ili barem dio toga. Možete koristiti i mail kao podsjetnik za bitnije događaje. No u svakom slučaju pokušajte koristiti samo jednu aplikaciju koja će vam pomagati jer će vam više njih još više odmoći.

4. Nemate memorije na laptopu

Javlja li vam računalo svako malo da nemate mjesta, a desktop vam je doslovno prekrcan folderima? Vjerojatno već i sami znate da gubite gomilu vremena tražeći nešto po takvom desktopu i da zapravo to nema smisla. Jednom se organizirajte i poslije će vam biti lakše. Podijelite poslove po folderima i u njih spremajte ono što vam treba. Jednom kad to napravite, bit će vam puno lakše.

5. Previše ste dostupni

Mailovi su u većini tvrtki uobičajen i najčešći način komunikacije, no to se može razlikovati od tvrtke do tvrtke. Neke koriste različite vrste chatova, uključujući i skype, a neki većinom telefonske pozive. Bitno je samo da ne bude previše disperzirani i dostupni na više različitih "lokacija", i na poslovnom i privatnom mailu, chatu, facebook chatu, porukama itd. Oduzet će vam previše vremena i zato je bolje na poslu, pogotovo kada ste u gužvi koristiti samo jedan kanal za komunikaciju.

