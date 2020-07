Imitatorica Adele smanjit će želudac: Moram biti mršava kao i ona ako želim imati više gaža

Maria se pobojala da će ostati bez angažmana jer su joj svi stali govoriti da izgleda poput 'stare' Adele. Podigla je kredit i plan joj je smršavjeti 50 kilograma

<p>Imitatorica svjetski popularne britanske pjevačice Adele potrošit će 91.300 kuna za operaciju smanjenja obujma želuca da izgubi 50 kilograma - kako bi pjevačicu mogla vjernije kopirati nakon što je ona smršavjela. Maria Herriott (43), iz Walthamstowa u sjeveroistočnom Londonu, idućeg mjeseca tako ide pod nož, a sve zato jer su joj ljudi učestalo počeli govoriti da nalikuje na staru Adele, u punijoj formi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Smršavila 75 kg nakon što ju je dečko odbio</p><p>U listopadu je 32-godišnja Adele objavila selfie koji je mnoge šokirao. U samo nekoliko mjeseci izgubila je 44 kilograma i izgleda neprepoznatljivo.</p><p>Maria je tako postala samo jedna od imitatorica koja se morala prilagoditi Adeleinom novom izgledu.</p><p>POSLUŠAJTE MARIU KAO ADELE:</p><p>- To nije lagana opcija, ali nadam se da će biti rješenje. Uzela sam veliki kredit za pokrivanje troškova, ali uvjerena sam da će svirke to pokriti višestruko - kaže Maria. </p><p>Maria je prije dva mjeseca predstavljena na ITV-ovom showu This Morningu, a kritičari su joj rekli da ne izgleda dovoljno mršavo poput pjevačke zvijezde.</p><p> </p>