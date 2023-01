Instruktori ljuti na influencere: Jogu su pretvorili u pornografiju pa pogledajte te fotografije

Instruktori upozoravaju da je praksa 'seksualizirana' od strane influencerica koje pokazuju poze u bikinijima te primjećuju kako se joga pretvorila u 'pornografiju' na TikToku.

Korisnici društvenih medija iz SAD-a primijetili su eksplicitna videa ispod riječi 'joga', gdje neke žene dijele snimke na kojima izvode razne poze u minijaturnim bikinijima što je zabrinulo neke instruktore.

Otkako je stigla na Zapad u kasnom 19. stoljeću, joga je popularizirana i kao vježba i kao alat za svjesno opuštanje. Međutim, instruktori sada upozoravaju da je ova praksa postala previše 'seksualizirana' na internetu.

Ističu kako brza pretraga riječi 'joga' na TikToku vodi do bezbrojnih isječaka žena koje rekreiraju slikovite poze dok nose malo ili nimalo odjeće te upozoravaju da manje ugledni učitelji odvlače tu praksu od njezinih duhovnih i svjesnih korijena.

Plesačica i instruktorica joge Kristina Rihanoff, koja je suvlasnica najvećeg britanskog centra za jogu i dobrobit, rekla je kako se boji da bi seksualizacija prakse mogla odvratiti mnoge od joge.

Mnogi su šokirani kada ugledaju eksplicitne zapise koji vrebaju oko oznake 'joga'. Iznoseći svoje mišljenje, instruktorica Rihanoff je rekla da primjećuje kako su društveni mediji promijenili praksu tijekom godina.

- Kao netko tko je bio poklonik joge 20 godina, vidim kako su trendovi društvenih medija pomaknuli fokus joge s holističke prakse na nešto poput 'izloga' vitkih tijela, seksi odjeće i smiješno kompliciranih poza - rekla je Rihanoff ističući kako je svrha joge izgraditi snagu, svjesnost i sklad u umu i tijelu.

To je filozofija i vodič - korak po korak - prema duhovnom prosvjetljenju.

- Seksualizirana joga udaljava nas od onoga o čemu se zapravo radi u ovoj drevnoj filozofiji. Udaljava nas od autentičnih korijena prakse - istaknula je.

Rihanoff pojašnjava kako se zaljubila u jogu jer joj je dala prostor za opuštanje, a tijelo joj je učinila gipkijim.

Napomenula je i da, iako je znala da je ta praksa uvelike postala 'zapadnjačka' u vrijeme kad ju je počela prakticirati, joga se još uvijek bavila 'mentalnim i fizičkim zdravljem'.

Vjeruje da seksualizaciju prakse potiču i brendovi joge i društveni mediji koji je promoviraju na internetu, donosi Daily Mail.

- Instagram i TikTok preuzeli su naš svijet, a sada vidimo sasvim suprotno u jogi. Ne vjerujem da je to samo zato što se na nju počelo gledati samo kao na fitness trend - kaže te dodaje da tvrtke koje se bave proizvodnjom odjeće također imaju utjecaja.

Smatra da postoji velik utjecaj tvrtki za proizvodnju odjeće za jogu, koje proizvode sićušnu odjeću za jogu u tipu bikinija, koju, kako kaže, ona nikada sama neće nositi i nikada je neće vidjeti na bilo kome od svojih učenika.

- Kada gledam mršave tinejdžere koji izvode svakakve poze u gotovo donjem rublju i pregibe u njihovim leđima gdje se vidi cijela anatomija tijela, rastužuje me što će mnoge koji možda žele početi s jogom to odbiti, ili možda osjećaju da nikada neće moći vježbati jogu. Mislim da moramo biti realističniji o raznim tipovima tijela i o tome što bismo trebali smatrati zdravim. Ne radi se o tome da budete mršavi, već o tome da budete jaki, fizički, mentalno i emocionalno, i to bi se trebalo odraziti i na marke odjeće za jogu - istaknula je.

Dodala je kako kao majka dvoje djece vjeruje da će 'seksualizirana verzija joge' neke odbiti od želje da je isprobaju jer već imaju unaprijed stvorenu viziju tih seksi poza mladih djevojaka i misle da je to joga.

- Joga je mnogo toga i nema ništa loše u zauzimanju složenih poza, ali zašto se moramo baviti gotovo golim pojedincima - pita se instruktorica.

Praksa bi trebala biti privlačna širokom rasponu dobi i sposobnosti, pa čak i invaliditeta, ističe.

Rihanoff je kvalificirana za mnoge stilove od trudničke, odnosno postnatalne joge do joge u stolici za osobe s poteškoćama u kretanju te ističe da fizičke varijante prakse još uvijek imaju komponentu dobrobiti.

- Poštujete svoje tijelo trenirajući ga da bude jače, fleksibilnije, da bude bolje. Mnoge prakse imaju vrlo holistički pristup vježbanju, uvijek polazeći od disanja i svjesnosti u pokretu, što mene istinski privlači takvoj vrsti vježbanja. Nikad nisam mislila da je to samo vježba - kaže ona.

Stručnjakinja Trish Whelan vjeruje da seksualizacija joge dolazi iz šireg trenda.

- Seksualizacija duhovnosti morala se dogoditi jer duhovni ego može postati problematičan kada nije uravnotežen. Joga poze na rubu litica u bikinijima vjerojatno su onoliko udaljene od izvorne prakse joge koliko mogu biti. Sjetimo se svi zašto smo uopće došli do ove prakse, držimo je svetom - poručuje Trish.

