Najboljih pet joga položaja koje možete prakticirati i na poslu

Više od osam sati dnevno može rezultirati bolovima u leđima, ramenima i vratu te ukočenim tijelom. Ovih pet joga poza možete prakticirati i na radnom mjestu. Oslobodit će vas stresa, smanjiti bolove u tijelu i napuniti vas energijom:

1. Tadasana poza u sjedećem položaju

Ovu pozu svatko može izvoditi sjedeći na stolici. Podignite ruke iznad glave, pazite da vam laktovi budu blizu ušiju i ispružite ruke što je više moguće, privlačeći palčeve prema stražnjem dijelu glave. Noge držite ispod kukova, ispravite leđa i u tom položaju duboko udahnite tri do pet puta. Ova asana opušta mišiće ruku i ramena.

2. Istezanje zapešća i prstiju

Nakon dugog radnog vremena pred računalom, istezanje je najlakša i najopuštajuća vježba. Ispružite ruke ispred sebe i stisnite šaku. Zatim okrećite šaku u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru kazaljke. Također možete pomaknuti ruke i pomicati dlanove prema gore i prema dolje kako biste ublažili napetost na rukama, prstima i zapešću. Ovu vježbu možete izvoditi svaka dva do tri sata.

3. Cat-cow poza (mačka-krava poza) u sjedećem položaju

Dugotrajno sjedenje može izazvati bolove u leđima i vratu, a kako biste se oslobodili stresa ova poza može pomoći. Stavite ruke na bedra, a brada neka gleda prema stropu (ako je moguće) ili možete gledati paralelno s tlom. Leđa trebaju biti ravna. Dok izdišete, zaoblite leđa, uvucite trbušne mišiće i spustite bradu. Pokušajte dodirnuti nožne prste dok pružate ruke prema tlu. Ovo je poza mačke.

Prilikom udisaja, vratite se u početni položaj s ispravljenim leđima i bradom podignutom do stropa. To se zove poza krave. Udahnite-izdahnite 10-12 puta nakon svakih tri do pet sati kako biste opustili leđa i vrat.

4. Chair Piegon

Dugotrajno sjedenje uzrokuje neravnotežu u kuku i donjem dijelu kralježnice. Stavite lijevi gležanj na desno koljeno, ispravite leđa i sjedite uspravno, provjerite jesu li vam gležanj i koljeno u ravnoj liniji. Duboko udahnite 7-10 puta.

5. Savasana

Savasana, pomaže tijelu i umu da se opuste nakon dugog radnog dana. Sjedite ispravljenih leđa, stavite ruke na bedra, zatvorite oči i duboko udahnite, piše The Print.

