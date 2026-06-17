Obavijesti

Tech

Komentari 0
'DOPRINOSE ZDRAVLJU'

Mladi u Europi pozitivnije vide društvene mreže od roditelja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mladi u Europi pozitivnije vide društvene mreže od roditelja
Foto: Hollie Adams

Istraživanje Europske komisije pokazuje veliki generacijski jaz u percepciji društvenih mreža, dok adolescenti navode i više vremena pred ekranima nego što misle njihovi roditelji.

Admiral

Mladi u Europskoj uniji puno pozitivnije gledaju na utjecaj društvenih mreža na svoje mentalno zdravlje nego njihovi roditelji, prema istraživanju koje je naručila Europska komisija objavljenom u srijedu.  Gotovo polovica ispitanika u dobi od 13 do 18 godina, odnosno 48 posto, izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno blagostanje, u usporedbi sa samo 21 posto anketiranih roditelja. Samo 18% adolescenata izjavilo je da društvene mreže negativno utječu na njihovo mentalno zdravlje, dok 36% roditelja vjeruje da imaju štetne učinke. Oko trećine adolescenata izjavilo je da platforme poput TikToka, Instagrama i Snapchata nemaju ni pozitivan ni negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje, u usporedbi s oko 42% roditelja.

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU Nakon zabrane društvenih mreža, Britanci najavljuju i 'noćni policijski sat' za mlade
Nakon zabrane društvenih mreža, Britanci najavljuju i 'noćni policijski sat' za mlade

Anketa je također otkrila da adolescenti provode više vremena pred ekranom nego što to procjenjuju roditelji. Adolescenti su izvijestili da u prosjeku provode 4,5 sati dnevno u školi i 6,1 sat vikendom koristeći telefone, tablete ili gledajući televiziju, što je otprilike sat vremena više nego što su procijenili njihovi roditelji.

Istraživači su pronašli povezanost između većeg vremena provedenog pred ekranom i prijavljenih problema poput glavobolja, poteškoća sa spavanjem i problema s koncentracijom.

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU Velika Britanija zabranjuje društvene mreže maloljetnicima
Velika Britanija zabranjuje društvene mreže maloljetnicima

Međutim, izvješće upozorava da se nalazi ne smiju tumačiti kao dokaz da korištenje ekrana izravno uzrokuje probleme s mentalnim zdravljem. Napominje se da mladi ljudi koji već imaju poteškoća mogu vjerojatnije provoditi više vremena na društvenim mrežama ili u videoigrama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Sina sam vodila na pregled za profesionalnu orijentaciju, a sada moram ponovo za upis'
UPISI UČENIKA S TEŠKOĆAMA

'Sina sam vodila na pregled za profesionalnu orijentaciju, a sada moram ponovo za upis'

Učenici koji se školuju po prilagođenom i individualiziranom programu upisuju se preko posebne liste. No ima nelogičnosti, upozoravaju roditelji i ravnatelji
Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel
NOVA GENERACIJA

Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel

Peta generacija Audijevog allroada ne razlikuje se od A6 Avanta samo po plastičnim oblogama - karoserija je šira za čak 11 cm, a po prvi put u povijesti modela nudi se i plug-in hibridni pogon. Narudžbe u Njemačkoj kreću 18. lipnja, a cijene startaju od 77.250 eura.
SpaceX-ov povijesni izlazak na burzu: Sve što trebate znati o najvećem IPO-u u povijesti
SVEMIRSKI DIV NA WALL STREETU

SpaceX-ov povijesni izlazak na burzu: Sve što trebate znati o najvećem IPO-u u povijesti

SpaceX šokirao Wall Street: rekordni IPO od 75 mlrd. dolara lansirao Muska u prvog bilijunaša, a dionice prvog dana eksplodirale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026