Ispeglajte bore uz vrhunske delicije: Chef Jadran donosi top anti-age jela s kolagenom

Kolagen, najzastupljeniji protein u našem tijelu, zaslužan za čvrste kosti, pokretne zglobove te glatku i elastičnu kožu, od davnina se koristio za izradu iznimno čvrstih tzv. kostnih ili životinjskih ljepila. Dobiven iz kože, kostiju, hrskavice i tetiva, služio je za lijepljenje kožnih sjedala u automobilima, namještaja, spajanje dijelova gudačkih instrumenata i kojekakvih rukotvorina, a industrija ljepote pretvorila ga je u jedan od najpoželjnijih sastojaka kozmetike i filera kojima se, barem prividno, rasteže mladost. U istočnjačkim tradicionalnim medicinama, poput kineske i ajurvedske, kolagen je odavno prepoznat kao tvar koja daje snagu i elastičnost tkivima - jer je svojevrsno "ljepilo" našeg tijela (od grč. kólla, ljepilo). Budući da njegova prirodna proizvodnja s godinama opada, nije čudo što je postao temelj anti-age kozmetike. No u kulinarstvu nudi jednako širok, a često zanemaren spektar mogućnosti.

