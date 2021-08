Ako teško zaspete i budite se tijekom noći, liječnik je otkrio odličan trik koji bi vam mogao pomoći. Korištenjem metode 10-3-2-1, vaše će se tijelo kvalitetno pripremiti za san.

Dr. Raj Karan iz Engleske ovu izvrsnu i djelotvornu metodu podijelio je na TikToku.

- Evo kako bolje spavati s trikom 10-3-2-1. Deset sati prije spavanja, izbacite kofein. Toliko je potrebno vašem tijelu da ga očisti iz krvotoka i ukloni njegove posljedice - objašnjava doktor kroz video.

Kofein je stimulans, zbog čega ga mnogi piju ujutro kako bi se što prije razbudili i osjećali življe. Pića koja sadrže velike količine kofeina su kava, čaj, energetska pića i druga bezalkoholna pića poput cole.

Ako vam je uobičajeno vrijeme za spavanje 22 sata, prema metodi dr. Raja ne biste trebali piti kofein iza 12 sati.

Njegov sljedeći savjet je da tri sata prije spavanja izbjegavate velike obroke.

- Tako ćete izbjeći žgaravicu i neće doći do prekida sna. Također izbjegavajte alkohol jer to narušava vaš REM san - govori Raj u videu.

REM spavanje (brzo kretanje očiju) počinje otprilike 90 minuta nakon što smo utonuli u san. Taj dio je važan jer je on dio sna koji nam pomaže stimulirati mozak i u ovoj fazi je veća vjerojatnost da ćemo sanjati.

Sljedeći savjet je da dva sata prije spavanja trebate prestati raditi. Doktor Raj kaže da vam to pomaže da se opustite jer ako intenzivno razmišljate o obavezama nećete nikako moći zaspati.

Zatim, sat vremena prije spavanja dr. Raj preporučuje da se maknete od svih ekrana.

- To znači i Netflix! Plavo svjetlo inhibira proizvodnju melatonina koji odgađa san - dodao je Raj.

Ako ste na mobitelu ili drugim ekranima prije spavanja to bi moglo odgoditi vaše spavanje, a s obzirom na to, mogli biste i teže zaspati, piše The Sun.