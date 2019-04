Isprobali smo što nam Pod zidom donosi na Chill&Grill

Na samo nekoliko koraka od tržnice Dolac, u ulici Pod zidom nalazi se istoimeni bistro u kojem svakodnevno možete isprobati sjajna sezonska jela pripremljena od domaćih, lokalnih namirnica. Kako je Pod Zidom jedan od razloga zašto se posebno veselimo ovogodišnjoj gastro ponudi Chill&Grilla, najvećeg festivala cuge, klope i mjuze koji će se od 27. travnja do 1. svibnja održavati na Bundeku, zavirili smo u njihovu kuhinju i otkrili što to ekipa predvođena chefom Juricom Jantolekom sprema.

Foto: Josip Regovic/Pixsell

Dok je chef Jantolek na grillu okretao meso i sastavljao sendviče, pitali smo Bornu Janeša, vlasnika ovog šarmantnog bistroa što nam sve ove godine sa svojom ekipom donosi na Bundek.

„Ponovno dolazimo sa svojim Buba grilom, a donosimo dva sendviča osmišljena samo za Chill&Grill, burger i pulled pork. Zapravo se jako veselimo Chill&Grillu upravo zato što nam se sudjelovanje na ovom festivalu prošle godine pokazalo najboljim do sad. Također, na tri dana ćemo zatvoriti restoran i kolektivno se zaputiti na Bundek kako bismo zajednički proslavili prvi svibnja. Isto smo napravili i prošle godine te se nadamo kako ćemo to ponavljati i narednih godina te pretvoriti u našu malu tradiciju.“

A onda su na stol stigli sendviči.

Burger s majonezom od slavonske kobasice i pireom od celera te pulled pork s tisuću okusa, mirisa i boja. Malo je reći da smo ostali oduševljeni.

Sočni burger sastoji se od slasne debele pljeskavice, nježnog pirea i bogate majoneze. Tu je još i dobra doza svježeg povrća od čega nas je posebno osvojio ukiseljeni svježi celer. Nešto poput kiselih krastavaca, samo svježije, hrskavije i genijalnije.

„U burger smo stavili majonezu od kobasica, pire od celera, puter salata, rajčica, kiseljeni engleski celer, marmeladu od ljubičastog luka i pljeskavicu. Razmišljao sam da bude sezonski, da ima kiseline, hrskavosti, dovoljno soli, da su okusi puni i da ima dovoljno svježine. Pratim sezonu, zato su u burgeru i mladi luk i celer, baš onako kako i ja sam volim. Bit će to pravi proljetni burger“, rekao nam je chef Jantolek.

Foto: Josip Regovic/Pixsell

Nakon burgera, isprobali smo i savršeno začinjen pulled pork u kombinaciji s dobrom dozom mladog luka, finim umakom i coleslaw salatom na Pod Zidom način.

„Pulled pork radimo od svinjske plećke s miksom začina, samo neki koje smo stavili su par vrsta papra, korijander i kumin. Meso pečemo osam sati, prvo na visokoj temperaturi, pa smo je spustili i lagano dovršili. Osim mesa, u ovom sendviču imamo još i coleslaw salatu s kupusom i mrkvom, majonezom i vinaigretteom od bijelog acetta. Imamo ukiseljeni i svježi mladi luk, malo majoneze od hrena, pa posluženo u brioche pecivu koje nabavljamo u novoj pekarnici Bread Club. S pripremama smo već krenuli tako da se ne bojimo da će nečeg ponestati, spremni smo za Chill&Grill“, dodao je Jantolek.

Pri kušanju sendviča iz bistroa Pod Zidom oduševili smo se do te mjere da je Ribafish njihov pulled pork proglasio najboljim koji je do sada isprobao, a ako nam ipak ne vjerujete na riječ, u divne proljetne okuse ovih specijaliteta možete se uvjeriti i sami od 27. travnja do 1. svibnja na Bundeku.

Foto: Josip Regovic/Pixsell

Chill&Grill 3.0 New Experience

U konceptu po imenu New Experience pozivamo vas da probate jela sa svih kontinenata za koja do sada vjerojatno niste ni čuli. U njemu će kuhati renomirani chefovi i najpoznatiji food blogeri, a svake ćemo se večeri isplesati na odličnim besplatnim koncertima Let 3, Nipplepeoplea, TBF-a, Kojota, Soulfingersa i mnogih drugih.

Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eco zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice. Posjetitelji će imati mogućnost provozati i hibridno plug in vozilo te ujedno saznati sve o uštedi i napajanju vozila električnom energijom. U slučaju da dolazite s djecom, nemojte brinuti jer pripremamo i Kids zonu. Bezbrižno uživajte u iću i piću dok se oni zabavljaju u našoj sigurnoj zoni.

Do Chill&Grill 3.0 New Experience festivala preostalo je još nekoliko dana, koje ćemo popuniti ekskluzivnim najavama chefova, restorana i glazbenika. Pratite našu web stranicu, portal Gastro.hr i društvene mreže, uskoro otkrivamo zbog čega će treći Chill&Grill festival biti još veći, bolji i zanimljiviji od prethodnih!

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani.

Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade.

Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali.

Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.

Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.

Vidimo se na Chill&Grillu!