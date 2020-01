Istina o tome kako nam šećer uništava san, a još nas i deblja

Svi već znaju da je šećer štetan za organizam - previše šećera može dovesti do povećanja kilograma, uzrokuje propadanje zubiju i povećava rizik od dijabetesa, a postoji još jedna negativna nuspojava konzumacije šećera za koju neki možda i ne znaju, a to je da šećer remeti i san, i to tako da izaziva nesanicu tijekom vremena u kojem ćete žudjeti za šećerom.

Studija iz 2016. godine utvrdila je da ljudi koji konzumiraju mnogo šećera manje spavaju i nemirniji su po noći, a prema mišljenju liječnika za poremećaje spavanja dr. Michaela Breussa, prevelika konzumacija šećera potiče i glad kasno na večer, jer tada razina šećera u krvi počne 'ludovati'.

To, naravno, loše utječe na san, a sutradan imamo još veću žudnju za slatkim - i tako u krug.

- Kad jedemo slatko, šećer u krvi raste i gušterača oslobađa inzulin, što šećer u stanicama pretvara u 'gorivo' - objasnio je dijetetičar Alex Evans, koji napominje i da nas jedenje šećera kasno navečer previše stimulira i razbuđuje, jer dobivamo energiju i spremni smo za aktivnost u vrijeme kad idemo u krevet.

- Šećer iz organizma izvlači mnogo magnezija koji nam je potreban za spavanje - rekla je nutricionistička terapeutkinja i autorica Charlotte Watts, a ističe i da bismo kasno navečer posebno trebali izbjegavati čokoladu koja sadrži kofein i druge stimulanse uz šećer.

- Što se manje oslanjate na šećer tijekom dana, to ćete zdravije spavati noću - kaže Watts i napominje da prosječnoj odrasloj osobi treba najmanje sedam sati sna, a kombinacija loše prehrane i lošeg spavanja može ozbiljno narušiti zdravlje.

- Prehrana i spavanje međusobno se nadopunjuju - kaže Evans i preporučuje da dva sata prije spavanja izbjegavamo jesti uopće, a pogotovo slatko.

- Ljudi često sa slatkim liječe tugu, no to se može promijeniti - dodaje ona, a dijetetičarka Anna Hardman kaže da se za dobar san preporučuju namirnice sa visokim udjelom triptofana, kao što su grah, leća, orašasti plodovi, cjelovite žitarice i perad.

- Triptofan pomaže u stvaranju neurotransmitera serotonina, koji je poznat i kao 'hormon sreće' - rekla je Hardman za Guardian, a taj nas hormon 'priprema za dobar san'.

Watts preporučuje i da dovoljno jedemo tijekom dana, i to dosta bjelančevina za doručak, kako bismo spriječili fluktuirajuće razine šećera u krvi.

- Što se manje oslanjate na šećer i kofein da vas razbude tijekom dana, noćni život će vam biti zdraviji - kaže

