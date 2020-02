Istraživanje kaže: Što imamo više prijatelja, odnosi su gori

Za koliko prijatelja možete reći da su vam, kako se često može čuti, 'pravi prijatelji'? I da oni za vas osjećaju to isto? Jedno nedavno provedeno istraživanje kaže da šanse da prosječna osoba u životu doživi 'pravo prijateljstvo' iznose oko 50 posto.

Studija se fokusirala na 600 učenika koji su trebali ocijeniti svoja prijateljstvo, a rezultati su pokazali da samo 53 posto odnosa obje strane isto gledaju, pokazalo međusobnim, dok su ostali u jednostranim prijateljskim odnosima.

Jedan od istraživača vjeruje da rezultati pokazuju kako su ljudi obično 'loši u prosudbi tko su im dobri prijatelji', a dodaje i da, što više prijatelja imate, manje su šanse da će vas netko od njih smatrati 'najboljim prijateljem'.

Ne možemo imati idealne odnose sa svima, to je jasno, no zašto težimo tome da imamo puno prijatelja - je li to samo potreba za emocionalnom povezanosti? Neki psiholozi vjeruju da se sa više površnih odnosa štitimo da nas netko ne povrijedi - a ako imamo pet prijatelja manje ćemo biti razočarani kad jednog i izgubimo.

Ipak, previše prijatelja može imati potpuno suprotan učinak i rezultirati osjećajima usamljenosti i tjeskobe, piše Bright Side.

Duboke veze važne su za naše zdravlje

Pravi prijatelji koriste našem mentalnom zdravlju i pomažu nam u prevladavanju problema, tragedije ili čak kad smo samo neraspoloženi. A takvu podršku možemo očekivati ​​samo ako s nekim stvorimo smislenu vezu i ako i damo koliko primamo.

Jedna je studija također otkrila da prijateljstva mogu umanjiti šanse za obolijevanjem od nekih kroničnih bolesti ili npr. od moždanog udara koji je često povezan s anksioznošću i osjećajem izoliranosti.

Pa kako znati jesu li nam prijateljstva prava? Postoje mnogi znakovi koji vam mogu pomoći:

Poznavali ste se neko vrijeme i imate mnogo zajedničkih uspomena.

Ne morate se mučiti sa uljudnim razgovorima.

Znate i njihovu obitelj ili privatne detalje iz njihovog života (i držite ih do sebe)

Pomažete im bez očekivanja da će i oni vama

Jedan drugome pomažete da postanete bolji ljudi

