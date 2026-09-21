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Istraživanje: Parovi koji nemaju isto prezime razvode se češće?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Istraživanje: Parovi koji nemaju isto prezime razvode se češće?
Foto: canva ilustracija
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Među parovima koji su imali isto prezime brak je prije razvoda u prosjeku trajao oko 12 godina. Kod onih koji nisu dijelili prezime prosječno trajanje braka bilo je kraće, otprilike između osam i deset godina

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Odluka o prezimenu nakon vjenčanja za mnoge je parove osobna stvar, no novo istraživanje pokazalo je da bi mogla biti povezana i s trajanjem braka. Analiza američkih podataka otkrila je razliku između parova koji nakon vjenčanja dijele isto prezime i onih koji zadržavaju različita prezimena.

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Prema analizi Lymana Stonea iz Institute for Family Studies, parovi koji nemaju isto prezime razvode se oko 50 posto češće nego oni koji ga dijele. Kod njih je, osim toga, razvod u prosjeku dolazio i ranije u braku.

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Za potrebe analize proučeni su javno dostupni podaci o razvodima u Teksasu iz 2016. i 2017. godine. Oni su omogućili usporedbu trajanja brakova s obzirom na prezimena supružnika.

Foto: canva ilustracija

Među parovima koji su imali isto prezime brak je prije razvoda u prosjeku trajao oko 12 godina. Kod onih koji nisu dijelili prezime prosječno trajanje braka bilo je kraće, otprilike između osam i deset godina. Razlika je ostala vidljiva i kada se u obzir uzima broj djece koju su supružnici imali u trenutku razvoda.

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Ipak, rezultate ne treba tumačiti kao dokaz da različita prezimena dovode do razvoda. I sam autor analize upozorava da se ljudi koji odlučuju zadržati svoje prezime ili koristiti dvostruko prezime razlikuju od onih koji nakon vjenčanja uzimaju zajedničko prezime.

Na odluku o prezimenu mogu utjecati dob, politički stavovi, vrijednosti i druge životne okolnosti. Zbog toga nije moguće jednostavno izdvojiti prezime kao uzrok razlike u stopama razvoda.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I ranije istraživanje provedeno u jednom kanadskom okrugu također je pronašlo povezanost između promjene prezimena nakon vjenčanja i duljine braka među parovima koji su se kasnije razveli. No riječ je o relativno malom uzorku, pa autori naglašavaju potrebu za dodatnim istraživanjima.

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Jedno od mogućih objašnjenja jest da odluka o prezimenu predstavlja dio šireg skupa vrijednosti i očekivanja koje supružnici imaju prije ulaska u brak. Zajedničko prezime tako možda nije razlog zbog kojeg brakovi traju dulje, nego samo jedan od pokazatelja po kojem se određene skupine parova međusobno razlikuju.

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Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Rezultati stoga više govore o zanimljivoj statističkoj povezanosti nego o tome može li prezime utjecati na opstanak braka. Za potvrdu uzročno-posljedične veze bila bi potrebna dodatna i opsežnija istraživanja.

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