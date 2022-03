Igranje s lutkama može pomoći u razvoju dječje emocionalne inteligencije, pokazalo je istraživanje. Naime, tim neuroznanstvenika sa Sveučilišta Cardiff u Engleskoj objavio je najnovije nalaze višegodišnje studije koja istražuje kratkoročne i dugoročne utjecaje igre lutkama na razvoj.

U drugoj godini istraživanja, istraživači su istraživali važnost onoga što djeca govore dok se igraju i otkrili da djeca koriste povećan govor o tuđim mislima i emocijama kada se igraju sami s lutkama.

Ovaj koncept je poznat pod nazivom interni državni jezik (ISL), a djeca kada ga koriste, mogu prakticirati društvene vještine koje mogu koristiti u interakciji s ljudima u stvarnom svijetu, a također mogu biti potencijalno korisne za cjelokupni emocionalni razvoj djece.

Studija je provedena u suradnji s Barbie i također je tijekom promatranja djece otkrila povećanu moždanu aktivnost u regiji stražnjeg gornjeg temporalnog sulkusa kada su govorila kao da njihove lutke imaju misli i osjećaje.

Ova regija uvelike je uključena u razvoj društvenih i emocionalnih vještina obrade, što dodatno podupire otkrića prve godine da, čak i kada se djeca sama igraju s lutkama, mogu izgraditi vitalne društvene vještine poput empatije.

- Kada djeca stvaraju imaginarne svjetove i igraju ​​uloge s lutkama, ona isprva komuniciraju naglas, a zatim internaliziraju poruku o tuđim mislima, emocijama i osjećajima. Ovo može imati pozitivne dugotrajne učinke na djecu, kao što je povećanje stope društvene i emocionalne obrade i izgradnja društvenih vještina poput empatije koje se mogu internalizirati za izgradnju i formiranje životnih navika - rekla je istraživačica dr. Sarah Gerson.

Unutarnji državni jezik može ukazivati ​​na to da dijete dok se igra s lutkama razmišlja o tuđim mislima i emocijama. Ove su vještine doista važne za interakciju s drugim ljudima, učenje od drugih ljudi i snalaženje u raznim društvenim situacijama. To je također važno za sklapanje i održavanje prijateljstava i to kako uče od svojih učitelja i roditelja.

Studija je koristila najsuvremeniju funkcionalnu opremu za spektroskopiju bliske infracrvene svjetlosti kako bi istražila aktivaciju mozga dok su se djeca igrala s Barbie lutkama, kako sama tako i s drugom osobom.

Ovo istraživanje sa Sveučilišta u Cardiffu sugerira da igra lutkama može ponuditi djeci priliku da oponašaju scene i interakcije iz njihovog svakodnevnog života - dok djeca oponašaju ono što vide kako njihovi roditelji, učitelji ili vršnjaci govore i rade.

Kao rezultat toga, lutke im mogu dati izlaz da rekreiraju ono što su vidjeli i čuli kako bi uvježbali vještine koje mogu koristiti u društvenim situacijama u stvarnom životu.

Istraživanje također sugerira da su ovi nalazi rodno agnostički te da otkrivaju sveobuhvatnu kritičnu važnost igre lutkama u vježbanju društvenih vještina.

Roditeljstvo

Prema globalnom istraživanju provedenom na 15.000 mama i tata djece od tri do deset godina, 91 posto njih je ocijenilo empatiju kao ključnu društvenu vještinu koju bi željeli da imaju njihova djeca.

Ipak, samo 26 posto je svjesno da igra lutkama može pomoći njihovom djetetu da razvije ove ključne osobine. Iako je šest od 10 izjavilo da je pandemija negativno utjecala na socijalno-emocionalni razvoj njihovog djeteta.

- Ponosni smo što djeca, kada se igraju s Barbie i izgovaraju svoje misli i emocije, grade ključne društvene vještine, poput empatije, koja im daje alate potrebne da budu samopouzdani ljudi. Kao lideri u kategoriji lutaka, radujemo se što ćemo otkriti još više prednosti igre lutkama, utemeljene na neuroznanosti, kroz naše dugoročno partnerstvo sa sveučilištem Cardiff - rekla je Lisa McKnight, viša potpredsjednica i globalna voditeljica odjela za Barbie i lutke u Mattelu koji je naručio studiju u Cardiffu, piše The Sun.