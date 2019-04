Ivan: Uživam raditi u bistrou, ovdje nestaju moje poteškoće

Čim zakoračite u veseli i šareni prostor zalogajnice, dočeka vas natpis Dalaj lame: “Iskreno vjerujem da pojedinci mogu promijeniti svijet. Vrijeme promjena tako rijetko dolazi, a na svakom od nas je da najbolje iskoristimo upravo ovo vrijeme u cilju stvaranja sretnijeg svijeta”.

Upravo to je bio cilj idejne začetnice i defektologinje Danijele Kasumović Maružin, u čijem bistrou Punkt u Puli, koji su prepoznali mnogi građani i gradska poduzeća koji svakodnevno naručuju hranu, radi 60 posto ljudi s invaliditetom.

Ona je prva i jedina u Hrvatskoj otvorila tvrtku zaposlivši u edukativno-rehabilitacijskom projektu i ljude s intelektualnim poteškoćama, koji su još marginalizirani na tržištu rada.

- Otvorili smo bistro 2017. godine s ciljem zapošljavanja ljudi s invaliditetom i za pokretanjem novih društvenih promjena kako bi ljudi uvidjeli da i osobe s invaliditetom mogu biti dobri radnici i korisni članovi društva. Oni su baš zaposleni kod mene i u radnom su odnosu. Zbog toga su neizmjerno zahvalni i ponosni na sebe. Trenutačno imamo 10 zaposlenih, od čega ih je šest s invaliditetom. Iznimno su vrijedni. Svi rade u dostavi, razne pomoćne poslove u kuhinji te na mjestu spremačica. Imamo i popodnevnu smjenu, u koju nam dolaze dvije žene s invaliditetom koje čiste objekt - rekla nam je vlasnica.

- Završio sam za pomoćnog soboslikara, a u bistrou perem tave i lonce, brišem radne površine i poslužujem hranu. Lijepo je raditi, lijepo je vidjeti zadovoljne ljude. Moj posao je lagan i stvarno sam sretan. Ekipa je odlična i svi se međusobno pomažemo - kaže Ivan Mecanović (25), koji u pulskoj zalogajnici radi već godinu i pol dana.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ovaj vrijedni mladić ne dopušta da ga u životu sprečavaju mentalne poteškoće. Prije ovog posla radio je u pulskom komunalnom poduzeću, no u okruženju domaće kuhinje puno više uživa.

On i kolege s poslom svakog dana startaju vrlo rano, već u pet sati, kako bi sva ta jela bila spremna u vrijeme marendi. U ponudi je pravo bogatstvo okusa. Na jelovniku su ponuđeni razni specijaliteti - od mesnih jela do ribljih, pa i vegetarijanskih delicija, za svakoga ponešto. Bistro ima i “ala cart” ponudu, pa ljudi mogu naručiti nešto po želji.

- Imamo musaku, ćevape, rižota, tjestetine s raznim umacima, pileće medaljone, juhe, slastice..., više od 30 raznovrsnih jela. Kod nas kupuju svi - radnici, fakulteti, umirovljenici, studenti, vrtići, a radimo i kolače za staračke domove. Svi su zadovoljni našim jelima, a radnici su presretni - otkriva vlasnica, kojoj su se neki zaposlenici javili preko Facebooka.

- Neke djelatnike smo zaposlili preko natječaja, a neki su se javili po objavi na našoj Facebook stranici. Dio djelatnika su i moji bivši učenici. Mi smo jedinstveno poduzeće u državi jer zapošljavamo upravo one ljude koje poslodavci baš i ne žele. Jako smo zadovoljni dosadašnjim radom, to više što se nikad nismo reklamirali nego je sve rezultat širenja vijesti od usta do usta. To znači da vrijedimo, da dobro radimo svoj posao - kaže ponosna na svoj tim.

Svi su u bistrou uhodani i svi znaju svoj posao, pa se slažu da vlada prava obiteljska atmosfera.