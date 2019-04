Ivana Banfić o silikonima: Jako su me boljeli, izvadila sam ih...

Francuska je ovih dana zabranila korištenje makro teksturiranih implantata sedam različitih proizvođača zbog rizika od zloćudnog anaplastičnog limfoma od kojeg je oboljelo 600 žena u svijetu.

S tržišta povlače implantate proizvođača: Biocella (američki Allergan), L&A (Sebin laboratorij), Polytext (Polytech), Arion, Cristalline i Nagotex, te poliuretanski implantant proizvođača Microthane (Polytech).

- Ženama koje su ugradile implantate u dojkama preporučuje se da provjere u svojoj knjižici koju vrstu implantata imaju, odnosno da porazgovaraju s kirurgom kod kojega su ih ugradile. Ako su u pitanju tzv. makro teksturirani implantati te oni obloženi poliuretanom, svakako se preporučuje oprez - kaže prof. dr. sc. Zdenko Stanec, kirurg sa subspecijalizacijom iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.

Pjevačica Ivana Banfić do sada je nekoliko puta otvoreno govorila o svojim silikonima, pa i o želji da ih izvadi zbog problema koje su joj izazvali, a zbog kojih je, kaže, pomalo sama bila kriva.

- I ja imam knjižicu za svoje silikone, hvala vam što ste me podsjetili na to da trebam otići na pregled i obratiti pažnju na nove informacije koje su se pojavile - rekla nam je Ivana. Prvih godina nakon umetanja redovito je išla na kontrole, a onda ih je, kaže, malo zanemarila i zaboravila na to da ju je estetski kirurg upozorio da je njihov vijek trajanja 15 godina te da ih tad treba zamijeniti.

- Ja sam taj rok prekoračila dvije, tri godine. U međuvremenu sam rodila i počela osjećati bol u grudima. S vremenom se pogoršavalo i bol je postala jaka. Osjećala sam pritisak iznutra, kao da imam premali grudnjak. Javila sam se svojem kirurgu radi vađenja implantata. Prva je pomisao bila ‘riješiti se toga skroz’ - prisjeća se pjevačica koja je, uz savjetovanje kirurga, na kraju stare implantate zamijenila novima. Kaže da vjeruje svojem plastičnom kirurgu i da je nije strah novonastale situacije.

- Žene koje imaju implantate ne trebaju odmah razmišljati o njihovu vađenju, ali je potrebno napraviti dobar klinički pregled, UZV dojke i po potrebi mamografiju te pregled kod kirurga kako bi potvrdile da su zdrave i da je s implantatima sve u redu. Ženama nakon ugradnje implantanata uvijek savjetujemo redovite godišnje kontrole kod kirurga koji je obavio operaciju, kao i jednom do dva puta godišnje UZV. No žene su redovite na pregledima tek prve dvije do tri godine, dok kasnije neke od njih godinama ne dolaze i tako si ugrožavaju zdravlje - upozorava dr. Stanec.

U Hrvatskoj 1000 umetaka godišnje

Nemamo registar na temelju kojeg bismo mogli znati koliko je žena ugradilo sporne umetke, ali znamo da se u Hrvatskoj proda 1000 umetaka godišnje, kaže dr. Stanec.

Što se događa u tijelu?

Kod makro teksturiranih ili hrapavijih implantata, zbog trenja između hrapave površine i tkiva, javlja se imunosni odgovor organizma, zbog čega dolazi do nakupljanja limfocita u ‘kapsuli’ oko umetka i nastane limfom.

Simptomi da nešto ne valja

U oko 85 posto slučajeva javlja se bistra tekućina oko implantata, dok se rjeđe javljaju tumorske tvorbe, bol ili neravnina na dojkama, pojašnjava dr. Stanec.

Koji je sljedeći korak?

Prvi je korak vađenje tekućine i čišćenje područja oko implantata, a ako to ne da rezultate, tad ga treba izvaditi.

Kad se javljaju problemi?

U prosjeku oko osam godina nakon ugradnje.