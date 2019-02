Zbog silikona joj otpadala kosa, izgubila je 20 kila i skoro umrla

Liza Hanks (35) iz Idaha skoro je umrla nakon što je 2015. godine ugradila implantante u dojke, želeći tako malo 'popraviti' ono što su njezinu tijelu napravila tri poroda i dojenje. Umjesto da uživa u svojoj novoj liniji, teško je oboljela i u 31. godini počela se opraštati od svoje tri kćeri i planirati vlastiti pogreb.

- Osjećala sam kao da izgaram iznutra i bila sam sigurna da umirem - ispričala je Liza za Daily Mail, opisujući 16 mjeseci pakla koji je izdržala između ugradnje i operacije kojom su joj implantanti izvađeni. Već dan nakon operacije, koža oko očiju joj je postala ljubičasta, a vid se zamaglio. Koža joj se počela guliti i padati s lica kao da je riječ o pahuljama snijega, kosa joj je otpadala u pramenovima, a tijelo bilo prekriveno osipom i počela je naglo mršavjeti. Sa 65 kilograma pala je na 45.

Liječnici u Idahu bili su zbunjeni. Postala je slučaj kojeg ne znaju objasniti, kojem se čude stotine stručnjaka na medicinskim konferencijama. Nakon što se testirala na gotovo sve autoimune bolesti i testovi su bili negativni, liječnici su smislili moguće objašnjenje: da ju zaručnik, inače agent za prodaju osiguranja, možda pokušava otrovati. Nitko nije posumnjao da bi problem mogao biti u implantantima u grudima, a nakon što se pojavila ta sumnja, dugo se utvrđivalo jesu li silikoni uzrok pa se odluka za njihovo uklanjanje odužila.

No, Liza Hanks je jedna među tisućama žena koje su upozorile na to da su nakon ugradnje umetaka imale vrlo bolnih problema, od pojave autoimunih bolesti, do razvoja raka, kao i nekih potpuno neobjašnjivih popratnih efekata. Pritom ankete žena koje su preživjele takve situacije pokazuju da niti jedna prije ugradnje silikona nije bila upozorena na postojanje takvog rizika. Štoviše, žene koje pate od tako strašnih problema nakon ugradnje implantanata, suočavaju se s velikim preprekama da bi ih uklonile, jer osiguravatelji u zdravstvenom sustavu ne priznaju vezu između ugradnje implantanata i autoimunih bolesti. Savezna agencija za lijekove (FDA), naime, još razmatra pitanje mogu li se neke od tih bolesti povezati s implantantima.

Mislili da je suprug pokušava otrovati

Inače Liza Hanks je prve implantante ugradila još 2008. godine, i to od tekućeg silikona. No, onda je izgubila volumen u grudima i figuru, pa kaže kako je vjerovala da je to razlog za probleme koje je imala problema sa suprugom prije pet godina, s kojim je i danas u prijateljskim odnosima.

- Moj 'ljubavni jezik' je izrazito tjelesni, pa sam sebe okrivljavala za sve probleme u braku. Mislila sam da ga mogu privući time da izgledam kao porno zvijezda, objašnjava Liza. Mislila je da je to savršen, često izvođen zahvat koji će pridonijeti da se bolje osjeća u svojoj koži, pa je bila puna povjerenja u savjete svog estetskog kirurga.

Foto: Instagram

Kad se toga prisjeti, vjeruje da je upravo tada počela imati prve probleme: počela joj se javljati tjeskoba, no za to je krivila nevolje u braku, kao i to da je treću kći 2009. godine rodila dva mjeseca prerano, i to bez prstiju, za što liječnici nisu imali objašnjenja.Tek godinama kasnije pojavila se studija koja istražuje vezu s takvim nedostacima kod djece u žena koje su ugradile implantante. No, Liza je sve to pripisivala sudbini i nastavila dalje, sve do razvoda 2011. godine.

Tek nakon što se odlučila za drugu operaciju i ugradnju silikona shvatila je što znači sintagma 'bolesti koje su posljedica ugradnje implantanata' i suočila se s groznim simptomima.

U siječnju 2015. u 31. godini osjetila je neku izraslinu u prsima i prestravila se. Otišla je na mamografiju, što s implantantima baš i nije jednostavno, jer stroj ne može skenirati kroz implantant. Začula je zvuk kao da nešto puca i tekući implantant se 'izlio' i završila je vrišteći od bolova. Trebala je na operaciju radi uklanjanja izrasline veličine loptice za golf, koja se, srećom, pokazala kao benigna. Liza Hanks danas žali što se nakon toga odlučila za novu operaciju.

- Imala sam vrlo nisko samopouzdanje. Danas na to gledam drugačije, ali tada me zanimalo samo to da dobijem zakazan termin kod kirurga - kaže. To i nije bio tako kompliciran postupak, jer se ženama koje su ugradile implantante u dojke i savjetuje da ih zamijene svakih sedam do 10 godina. Ovoga puta njen kirurg je preporučio novu, tek odobrenu verziju silikonskih implantanata koji izgledaju kao da su gumeni, kod kojih postoji manji rizik od pucanja te dulje se zadržavaju na mjestu.

Kirurg je nije informirao o mogućim rizicima

Liza Hanks tada nije znala da kompanije koje proizvode silikone koje je ugradila, dotad nisu provela nikakvo testiranje tog materijala na ljudima, kojim bi se dokazala njihova sigurnost, te nije bilo istraživanja dugoročnih posljedica ugradnje tih implantanata. Jedina dotad provedena studija bila je u laboratorijskim uvjetima, na štakorima. U studiji koju su proveli u Mentoru, tri četvrtine štakora preminulo je ranije nakon što im je usađen implantant silikona, dok je Allergan zabilježio 40 posto takvih slučajeva. Također, kirurg joj nije spomenuo da su silikonski implantanti zabranjeni u SAD-u već 14 godina te da ne postoje studije o tome kako novi metali i kemikalije koje sadrže utječu na ljudsko tijelo, Štoviše, ona nije znala da postoje tužbe protiv FDA zbog navodnog skrivanja studija o popratnim efektima, čime su omogućili tvrtkama koje proizvode silikon da ne prijavljuju slučajeve žena koje imaju ozbiljne posljedice.

Foto: Instagram

Liza Hanks kaže kako je već nekoliko sati nakon ugradnje novih implantanata, 10. siječnja 2015., bilo očito da nešto s njom nije u redu.

- Čim sam se probudila, sve mi je bilo u nekakvoj magli. Svi su to pripisivali anesteziji. No, to se pogoršavalo - kaže. Prvo joj je područje oko očiju počelo poprimati crvenu i ljubičastu boju, potom joj se zamutio vid.

S vremenom je postala konfuzna i tjeskobna oko svega. Počeli su je boljeti mišići, javili su se problemi s probavom i izbio joj je osip po cijelom tijelu, uz jaku upalu na koži. Prvi puta u životu javila joj se alergijska reakcija na sijeno, te alergija na pelud. Počela je imati problema i s intolerancijom na hranu, pa nije smjela popiti ni čašu mlijeka, jer bi razvila reakciju.

Dermatologinja joj je prepisala steroidne kreme i injekcije. Počela je piti antibiotike, bila na dijeti, prepisivali su joj manje stresa i više sna. No, svejedno je postajalo sve gore.

Do kasnog proljeća jedva je mogla jesti bilo što, pa je jako smršavila. Jedan za drugim, liječnici su je držali na steroidima, lijekovima za autoimune reakcije, ili nekoj novoj dijeti, no opet nije bilo rezultata.

Na kraju je počela doživljavati epileptične napadaje i trpjela je stalnu, neizdrživu bol uz osjećaj da gori iznutra.

- Znala sam jecati u bolovima, mama mi je rekla da sam znala zavapiti 'molim vas, ne bacajte me u vatru', a kad bi dosegla neizdrživu bol, roditelji bi pozvali Hitnu pomoć. U jednoj od njihovih posjeta sestra je sugerirala da bi problem mogao biti u teškom obliku ekcema, što je bio vrhunac - kaže Liza.

'Bilo je kao da gorim u paklu'

- Gorjela sam kao u paklu, a oni kažu da je to teški ekcem - ispričala je. Njezina je majka u isto vrijeme počela slati njene fotografije s opisom stanja brojnim stručnjacima, tražeći pomoć, a to je činio i njihov obiteljski liječnik, koji je porodio Lizinu prvu kći, raspitujući se među kolegama. No, nitko nikada nije posumnjao u implantante i mjeseci su joj prolazili u teškim bolovima.

Pred kraj 2015., Lizin bivši suprug,smatrao je da sve skupa postaje preteško za njihove tri kćeri koje su tad imale 10, 9 i 7 godina.

- Doista je bilo previše za njih da gledaju svoju nekad aktivnu i vedru majku kako umire, počele su imati noćne more. Moja najmlađa kći prestala je govoriti, a kad bi me posjetila, samo bi zatvarala oči, jer nije mogla gledati u mene. Zato sam odlučila da se oprostim od svojih kćeri. Vjerovala sam da mi je došao kraj, sjećam se čak i zadaha smrti koji sam osjetila - priča Liza. To je već bilo vrijeme kad nije mogla bez tuđe pomoći niti do kupaonice i bila je uvjerena da joj teku zadnji trenuci života.

No, u travnju 2016. obiteljski liječnik dr. Jeffrey Baker rekao je da postoji mali dio znanstvene literature koja ide u prilog sumnjama koje je imao, da su implantanti uzrok njezinih problema. Isprva je istraživao i druge mogućnosti, no s vremenom je zaključio da je to zapravo jedini mogući uzrok problema.

- Ljudi ne razmišljaju o tome da bi, kad u organizam ugradite strano tijelo, on mogao reagirati. Naše je tijelo programirano da se samo liječi, no kad umetnete strano tijelo, ono može poremetiti te procese, kaže dr. Baker. Stoga je Liza Hanks otišla do kirurga i zatražila da joj odmah izvadi implantante iz dojki. No, on je to odbio, ustvrdivši da ne postoje dokazi da su njeni problemi povezani s implantantima. pa je rekao da može jedino čekati, kao pacijent koji ne treba hitnu operaciju.

To je nešto na što se žali mnogo žena: Da im osiguranje ne pokriva vađenje implantanata te da često ne mogu pronaći liječnika koji bi pristao da to učini. Liza Hanks kaže kako je bila očajna zbog toga što ju je kirurg odbio, jer je već bila u situaciji da planira vlastiti sprovod.

Mnoge žene imaju problema

Po riječima znanstvenice dr. Diane Zuckerman, osnivačice Nacionalnog centra ua istraživanja u zdravstvu, žene koje imaju problema nakon ugradnje implantanata suočavaju se dva velika problema: Jedan je odbijanje kirurga da ih izvade, a drugi činjenica da osiguranje odbija pokriti operaciju koja stoji između 8000 i 10.000 dolara. Ono što se danas često naziva "reakcija na implantante u grudima - stanje konfuzije, strašni bolovi, ispadanje kose, kronični umor i osjećaj da će žena umrijeti - ništa od toga osiguranje ne priznaje.

Više od 4500 žena javilo se Centru za pomoć u lobiranju prema osiguravajućim kompanijama da počnu plaćati taj trošak, Centar je do sada obradio oko 400 slučajeva žena koje su se suočile s bolešću nakon ugradnje implantanata u grudi. Manje od trećine doživjelo je da im silikoni puknu, no čak 84 posto njih imalo je druge autoimune reakcije. I čak 89 posto njih doživjelo je da se svi simptomi povuku nakon što su izvadile implantante.

To se poklopilo i s novim istraživanjima koja ukazuju na moguću vezu između silikonskih implantanata i autoimunih bolesti. Izraelska studija koja je obuhvatila 11.500 žena i objavljena 2018. godine pokazala je da implantanti povećavaju rizik od autoimunog reumatskog poremećaja za 22 posto. Rizik od multiple skleroze, sjogrenovog sindroma i sarkoidoze čak je 60 posto veći.

Dvije studije provedene 2013. i 2016. u Nizozemskoj pokazale su da između 69 i 75 posto žena sa autoimunim sindromom osjećaju poboljšanja nakon što su izvadile implantante, a 20 posto njih se potpuno oporavilo.

Kad je Lizin kirurg konačno pristao izvaditi joj implantante iz dojki, morala je sama platiti operaciju.

- Kad sam se probudila nakon operacije, više nisam imala osjećaj da iznutra izgaram, bilo mi je lakše, bio je to neki lepršav osjećaj, priča Liza. Oporavak je uslijedio izuzetno brzo. Oči joj više nisu imale tamne kolutove, kosa joj je prestala ispadati, a intolerancija na hranu počela je popuštati. Isprva je oporavak tekao polako, pa joj je liječnik prepisao imunosupresive koji se inače redovno prepisuju nakon operacije, ili bolesnicima s Chronovom bolešću ili psorijazom. Sada tu i tamo dobije neki osip, osjeti probleme nakon konzumacije neke hrane i ponekad se još osjeća malo konfuzno, pa i dalje uzima lijekove. No, većina teških simptoma se povukla.

Nakon vađenja silikona odmah je krenulo na bolje

Tijekom oporavka, Liza je raskinula zaruke s partnerom s kojim je bila 4 godine u vezi, no upoznala je sadašnjeg supruga dr. Kevina Hanksa, otorinolaringologa kojeg je upoznala dok je tražila pomoć protiv teških osipa. Vjenčali su se u lipnju prošle godine na Djevičanskim otocima i Liza kaže kako nikad nije bila sretnija.

Foto: Instagram

Da bi upozorila žene na moguće rizike kod ugradnje silikonskih implantanata, 2016. je pokrenula blog na Instagramu pod nazivom 'My Fair Liza', na kojem je objavila fotografije svoje oljuštene kože pod osipom i fotografije koje pokazuju kako izgleda nakon oporavka.

- Naime, kad sam oboljela, isprva su se u gradu pojavile glasine da je to posljedica toga što sam se drogirala, pa sam imala osjećaj da moram izaći javno i progovoriti o tome što mi se dogodilo te da je jedina ovisnost od koje sam bolovala bila potreba da samu sebe zavolim, zbog koje sam završila kod kirurga, priča Liza.

Na desetke žena javilo joj se u inbox nakon toga s pričom o tome kako su i same nakon ugradnje implantanata imale problema. Dok industrija tvrdi da se ti problemi ne mogu povezati s ugradnjom implantanata, a FDA se drži toga da o tome nema dokaza, dr. Dr Zuckerman tvrdi kako je stvar u tome da su implantanti za dojke zapravo jako jeftini, a onda i vrlo isplativi za kompanije koje ih proizvode i liječnike koji ih ženama ugrađuju i za to naplaćuju tisuće dolara.

Ipak, FDA će uskoro raspravljati o riziku gumenih silikona, s tim da će glavni fokus biti na pitanju može li se povezati sa ALCL, rijetkim oblikom raka imunosnog sustava, što objašnjavaju željom da svi pacijenti koji razmišljaju o ugradnji tih implantanata.