Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ISTOPILA 47 KG U GODINU DANA

Ivana Perić uživa u slatkom i mršavi: Ovo su njezini recepti uz koje joj je to uspjelo!

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
Ivana Perić uživa u slatkom i mršavi: Ovo su njezini recepti uz koje joj je to uspjelo!
24sata Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dok većina na dijeti prvo izbaci slatko, novinarka Ivana Perić napravila je suprotno - i kilogrami su se počeli topiti. Umjesto strogih zabrana i odricanja, odlučila je pronaći pametnije verzije omiljenih deserata

Admiral

Ivana Perić je u samo godinu i pol dana izgubila impresivnih 47 kilograma. Bez izgladnjivanja, bez rigoroznih dijeta i bez potpunog odricanja od slatkog. Dokazala je da se i deserti mogu uklopiti u zdrav način života. Ključ njezina uspjeha bili su pametniji izbori, kontrola porcija i recepti koji zadovoljavaju želju za slatkim, a pritom ne narušavaju kalorijski balans. U nastavku donosimo recepte uz koje i vi možete uživati - i mršavjeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: 'Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas' 01:02
Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: 'Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas' | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Proteinski čokoladni kolač od tikvice

Sastojci: 300 g naribane tikvice, 120 g zobenog brašna, 30 g čokoladnog proteina u prahu, 20 g kakaa, 100 g eritrola, 1 prašak za pecivo, pola žličice sode bikarbone, prstohvat soli, 200 g alpro jogurta ili skyra, 2 lanena jajeta (ili prava), 100 ml biljnog mlijeka

Foto: Ivana Perić/TikTok

Priprema: Tikvicu naribajte i jako dobro iscijedite. U jednoj posudi pomiješajte: zobeno brašno, kakao, prašak, sodu, sol, eritrol. U drugoj posudi pomiješajte: jaja, jogurt i biljno mlijeko. Spojite sve u glatku smjesu. Umiješajte tikvicu. Izlijte sve u kalup obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 35-40 minuta. Ohladite prije rezanja - stisne se još više. 

@ivanaperic3775 Proteinski čokoladni kolač od tikvice – sočan, čokoladan, a lagan i pun proteina 💪 Bez ulja, bez grižnje savjesti i bez da se tikvica uopće osjeti 😄 Moje recepte i ideje koje su meni pomogle možeš pronaći u knjizi: https://bizmix.hr/knjiga-recepata-moji-okusi-moj-put/ #ivanaperic #zdravislatkisi #proteinskikolač #mršavljenje #zdravirecepti ♬ original sound - Ivana Perić

Proteinski tiramisu

Sastojci: 100 g sitnih zobenih pahuljica, 1 šalica jake crne kave, 120 g Alpro jogurta, 1 mjerica proteina od vanilije, 2 žlice eritrola, kakao za posipanje

Foto: Ivana Perić/TikTok

Priprema: Skuhajte kavu i pustite da se malo ohladi. Zobene pahuljice prelijte kavom tek toliko da omekšaju (ne da plivaju). U zdjeli pomiješajte: Alpro jogurt, protein od vanilije, eritrol i miješajte dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. U čašu ili posudicu slažite red zobenih natopljenih kavom, red kreme, opet zobene i opet krema. Na vrh pospite kakao. Stavite u hladnjak barem 1-2 sata. Idealno preko noći.

@ivanaperic3775 Lagani, kremasti i proteinski tiramisu bez grižnje savjesti 🤍 Desert koji mogu jesti i u fazi održavanja i kad pazim na kalorije, a okusom je čista fantazija ☕🍰 Ideje i recepte možeš pronaći u mojoj knjizi: https://bizmix.hr/knjiga-recepata-moji-okusi-moj-put/ #ivanaperic #zdravideserti #proteinskidesert #mrsavljenje #zdravirecepti ♬ original sound - Ivana Perić

Zobena palačinka s borovnicama

Sastojci: 

- palačinka: 35 g zobenih pahuljica, voda, malo eritrola

- namaz: 2 žlice Alpro jogurta, 1 mjerica proteina od vanilije, 20 g borovnica

- preljev: 20 g borovnica, žlica eritrola, cimet, voda

Foto: Ivana Perić/TikTok

Priprema: Zobene pahuljice sameljite, pomiješajte s vodom i eritrolom dok ne dobijete gustu smjesu. Ispecite palačinku na nenauljenoj tavi 2-3 minute sa svake strane. Za namaz: pomiješajte jogurt s proteinom i borovnicama. Premažite palačinku i prelijte preljevom koji ste skuhali od borovnica, eritrola, cimeta i vode.

@ivanaperic3775 Zobena palačinka kad si umorna, a želiš nešto fino, lagano i zasitno 🤍 Bez kompliciranja, bez grižnje savjesti, jedna palačinka, proteinski namaz i borovnice. Brzo gotovo, još brže nestane 😌 📘 Moja knjiga recepata Moji okusi, moj put dostupna je ovdje: 👉 https://bizmix.hr/knjiga-recepata-moji-okusi-moj-put/ #ivanaperic #brzavecera #zobenapalacinka #veganskavecera #laganavecera ♬ original sound - Ivana Perić

Proteinski banana cheesecake

Sastojci:

- podloga: 60 g granole, 1 zrela banana

- smjesa: 2 jaja, 200 g svježeg sira, 150 g grčkog jogurta, 1 zrela banana, 1 mjerica proteina od vanilije, cimet

@ivanaperic3775 Kad imaš banane, svježi sir i malo volje nastane kolač koji ne sabotira ciljeve, nego ih podržava 🍰✨ #ivanaperic #zdravirecepti #proteinskikolač #bezšećera #mršavljenje ♬ original sound - Ivana Perić

Priprema: 

Podloga: Zgnječite jednu bananu i pomiješajte s granolom. Utisnite u mali kalup obložen papirom za pečenje. Stavite peći oko 10 minuta. 

Smjesa: Izmiksajte jaja, svježi sir, jogurt, protein i drugu bananu u glatku kremu. Dodajte cimet i vaniliju.

Prelijte smjesu preko podloge. Pecite na 170°C oko 40-45 minuta. Ohladite i ostavite u hladnjaku barem dva sata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru – čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije
FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'
IMA I DJECU

FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'

U svijetu gdje se sve vrti oko pregleda, lajkova i provokativnog sadržaja, Neyleen Ashley postala je jedno od najprepoznatljivijih lica digitalne erotike. No, iza milijunskih pratitelja i zarade koja premašuje 50 tisuća eura mjesečno, Neyleen krije priču o osobnom krahu, gubitku ii neočekivanom zavjetu celibata
15 stvari koje mnogi ne peru dovoljno - a stvarno bi trebali
NE ZABORAVITE!

15 stvari koje mnogi ne peru dovoljno - a stvarno bi trebali

Čak i ako redovito mijenjate jastučnice, jastuci se rijetko peru. Mnogi ne razmišljaju da daljinski upravljač, ključeve, mobitel ili vrata mikrovalne ili perilice treba češće prebrisati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026