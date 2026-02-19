Ivana Perić uživa u slatkom i mršavi: Ovo su njezini recepti uz koje joj je to uspjelo!

Ivana Perić je u samo godinu i pol dana izgubila impresivnih 47 kilograma. Bez izgladnjivanja, bez rigoroznih dijeta i bez potpunog odricanja od slatkog. Dokazala je da se i deserti mogu uklopiti u zdrav način života. Ključ njezina uspjeha bili su pametniji izbori, kontrola porcija i recepti koji zadovoljavaju želju za slatkim, a pritom ne narušavaju kalorijski balans. U nastavku donosimo recepte uz koje i vi možete uživati - i mršavjeti.

Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: 'Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas'

Proteinski čokoladni kolač od tikvice

Sastojci: 300 g naribane tikvice, 120 g zobenog brašna, 30 g čokoladnog proteina u prahu, 20 g kakaa, 100 g eritrola, 1 prašak za pecivo, pola žličice sode bikarbone, prstohvat soli, 200 g alpro jogurta ili skyra, 2 lanena jajeta (ili prava), 100 ml biljnog mlijeka

Priprema: Tikvicu naribajte i jako dobro iscijedite. U jednoj posudi pomiješajte: zobeno brašno, kakao, prašak, sodu, sol, eritrol. U drugoj posudi pomiješajte: jaja, jogurt i biljno mlijeko. Spojite sve u glatku smjesu. Umiješajte tikvicu. Izlijte sve u kalup obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 35-40 minuta. Ohladite prije rezanja - stisne se još više.

Proteinski tiramisu

Sastojci: 100 g sitnih zobenih pahuljica, 1 šalica jake crne kave, 120 g Alpro jogurta, 1 mjerica proteina od vanilije, 2 žlice eritrola, kakao za posipanje

Priprema: Skuhajte kavu i pustite da se malo ohladi. Zobene pahuljice prelijte kavom tek toliko da omekšaju (ne da plivaju). U zdjeli pomiješajte: Alpro jogurt, protein od vanilije, eritrol i miješajte dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. U čašu ili posudicu slažite red zobenih natopljenih kavom, red kreme, opet zobene i opet krema. Na vrh pospite kakao. Stavite u hladnjak barem 1-2 sata. Idealno preko noći.

Zobena palačinka s borovnicama

Sastojci:

- palačinka: 35 g zobenih pahuljica, voda, malo eritrola

- namaz: 2 žlice Alpro jogurta, 1 mjerica proteina od vanilije, 20 g borovnica

- preljev: 20 g borovnica, žlica eritrola, cimet, voda

Priprema: Zobene pahuljice sameljite, pomiješajte s vodom i eritrolom dok ne dobijete gustu smjesu. Ispecite palačinku na nenauljenoj tavi 2-3 minute sa svake strane. Za namaz: pomiješajte jogurt s proteinom i borovnicama. Premažite palačinku i prelijte preljevom koji ste skuhali od borovnica, eritrola, cimeta i vode.

Proteinski banana cheesecake

Sastojci:

- podloga: 60 g granole, 1 zrela banana

- smjesa: 2 jaja, 200 g svježeg sira, 150 g grčkog jogurta, 1 zrela banana, 1 mjerica proteina od vanilije, cimet

Priprema:

Podloga: Zgnječite jednu bananu i pomiješajte s granolom. Utisnite u mali kalup obložen papirom za pečenje. Stavite peći oko 10 minuta.

Smjesa: Izmiksajte jaja, svježi sir, jogurt, protein i drugu bananu u glatku kremu. Dodajte cimet i vaniliju.

Prelijte smjesu preko podloge. Pecite na 170°C oko 40-45 minuta. Ohladite i ostavite u hladnjaku barem dva sata.