Dok većina na dijeti prvo izbaci slatko, novinarka Ivana Perić napravila je suprotno - i kilogrami su se počeli topiti. Umjesto strogih zabrana i odricanja, odlučila je pronaći pametnije verzije omiljenih deserata
Ivana Perić uživa u slatkom i mršavi: Ovo su njezini recepti uz koje joj je to uspjelo!
Ivana Perić je u samo godinu i pol dana izgubila impresivnih 47 kilograma. Bez izgladnjivanja, bez rigoroznih dijeta i bez potpunog odricanja od slatkog. Dokazala je da se i deserti mogu uklopiti u zdrav način života. Ključ njezina uspjeha bili su pametniji izbori, kontrola porcija i recepti koji zadovoljavaju želju za slatkim, a pritom ne narušavaju kalorijski balans. U nastavku donosimo recepte uz koje i vi možete uživati - i mršavjeti.
Proteinski čokoladni kolač od tikvice
Sastojci: 300 g naribane tikvice, 120 g zobenog brašna, 30 g čokoladnog proteina u prahu, 20 g kakaa, 100 g eritrola, 1 prašak za pecivo, pola žličice sode bikarbone, prstohvat soli, 200 g alpro jogurta ili skyra, 2 lanena jajeta (ili prava), 100 ml biljnog mlijeka
Priprema: Tikvicu naribajte i jako dobro iscijedite. U jednoj posudi pomiješajte: zobeno brašno, kakao, prašak, sodu, sol, eritrol. U drugoj posudi pomiješajte: jaja, jogurt i biljno mlijeko. Spojite sve u glatku smjesu. Umiješajte tikvicu. Izlijte sve u kalup obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 35-40 minuta. Ohladite prije rezanja - stisne se još više.
Proteinski tiramisu
Sastojci: 100 g sitnih zobenih pahuljica, 1 šalica jake crne kave, 120 g Alpro jogurta, 1 mjerica proteina od vanilije, 2 žlice eritrola, kakao za posipanje
Priprema: Skuhajte kavu i pustite da se malo ohladi. Zobene pahuljice prelijte kavom tek toliko da omekšaju (ne da plivaju). U zdjeli pomiješajte: Alpro jogurt, protein od vanilije, eritrol i miješajte dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. U čašu ili posudicu slažite red zobenih natopljenih kavom, red kreme, opet zobene i opet krema. Na vrh pospite kakao. Stavite u hladnjak barem 1-2 sata. Idealno preko noći.
Zobena palačinka s borovnicama
Sastojci:
- palačinka: 35 g zobenih pahuljica, voda, malo eritrola
- namaz: 2 žlice Alpro jogurta, 1 mjerica proteina od vanilije, 20 g borovnica
- preljev: 20 g borovnica, žlica eritrola, cimet, voda
Priprema: Zobene pahuljice sameljite, pomiješajte s vodom i eritrolom dok ne dobijete gustu smjesu. Ispecite palačinku na nenauljenoj tavi 2-3 minute sa svake strane. Za namaz: pomiješajte jogurt s proteinom i borovnicama. Premažite palačinku i prelijte preljevom koji ste skuhali od borovnica, eritrola, cimeta i vode.
Proteinski banana cheesecake
Sastojci:
- podloga: 60 g granole, 1 zrela banana
- smjesa: 2 jaja, 200 g svježeg sira, 150 g grčkog jogurta, 1 zrela banana, 1 mjerica proteina od vanilije, cimet
Priprema:
Podloga: Zgnječite jednu bananu i pomiješajte s granolom. Utisnite u mali kalup obložen papirom za pečenje. Stavite peći oko 10 minuta.
Smjesa: Izmiksajte jaja, svježi sir, jogurt, protein i drugu bananu u glatku kremu. Dodajte cimet i vaniliju.
Prelijte smjesu preko podloge. Pecite na 170°C oko 40-45 minuta. Ohladite i ostavite u hladnjaku barem dva sata.
