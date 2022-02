Nemojte napraviti ovu pogrešku kada prvi put zapalite novu svijeću. Skidanje poklopca s nove svijeće jedno je od velikih užitaka. I premda može biti primamljivo da je odmah upalite, postoji nekoliko stvari koje ćete htjeti razmotriti prije nego što počne gorjeti prvi put. Ispostavilo se da je prvo izgaranje svijeće najvažnije za diktiranje koliko će trajati. Zapalite novu svijeću poput starog profesionalca.

Koji je pravi način da zapalite svijeću po prvi put?

Kada palite svijeću, pazite da je ostavite gorjeti dovoljno dugo da se gornji sloj voska potpuno otopi, od ruba do ruba. Jon Bresler, objašnjava da je to dobro učiniti svaki put kad zapalite svijeću - ali posebno tijekom tog važnog prvog paljenja, piše MBG.

- Ovisno o svijeći ova početna faza mogla bi potrajati nekoliko sati - kaže Bresler. Nakon prvog spaljivanja, kaže Bresler, što konstantnije palite svijeću i dopustite da joj se potpuno otopi gornji sloj, to će bolje raditi.

Ostali savjeti za ravnomjerno i čisto izgaranje svijeće:

Skratite fitilj

- Obrezivanje fitilja pomaže vašoj svijeći da gori svjetlije i dulje - kaže Stout. Ova praksa pomaže držati plamen pod kontrolom i sprječava stvaranje mrlja od dima na posudi. Nakon prvog paljenja, odrežite fitilj na oko pola centimetra prije nego što ga ponovno zapalite.

Održavajte čistoću

Kada krenete rezati fitilj, Stout dodaje da provjerite ima li na gornjem sloju voska pepela. Uklonite sve ove krhotine kako biste izbjegli porast plamena i opasnost od požara, predlaže ona.

Zaštitite svijeću

Ništa ne može prigušiti vaš plamen kao nalet vjetra ili nalet klima uređaja, stoga Bresler predlaže da svijeće držite podalje od 'vjetrovitih' mjesta kod kuće. To uključuje otvorene prozore, radijatore ili područja kroz koja ljudi često prolaze. Izlaganje vaše svijeće zraku može poremetiti njezin plamen i dovesti do mrlja i čađe u posudi, objašnjava on.

Upotrijebite gasilo za svijeće

Dok je većina nas navikla puhati u stilu rođendanske torte sa svijećama, Stout kaže da to može ostaviti puno prljavštine i pepela iza sebe. 'Preporučujemo da plamen ugasite gasilom i izbjegnete prskanje voska. Ako ga nemate, korištenje poklopca svijeće je izvrsna alternativa', kaže ona.

Nemojte da gore dulje od četiri sata

Ne samo da bi fitilj koji predugo gori mogao poremetiti kvalitetu zraka, već bi mogao i skratiti životni vijek vaše svijeće. Kada se fitilj pregrije, izgorjet će više voska nego što je potrebno, ostavljajući neravnu svijeću. Idealno vrijeme sagorijevanja je obično tri do četiri sata, nakon čega slijedi 24-satno razdoblje hlađenja.